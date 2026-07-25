Tô Dũng, Minh Thu lần đầu đóng cặp người yêu trên màn ảnh

Chiều 24/7 tại Hà Nội, VFC ra mắt bộ phim truyền hình "Mùa hè năm ấy", tác phẩm sẽ phát sóng lúc 20h các tối thứ Hai, Ba, Tư hằng tuần trên VTV3 từ ngày 3/8, nối sóng "Dưới ô cửa sáng đèn". Điểm được bàn tán nhiều nhất ở tuyến nhân vật trưởng thành là màn kết hợp của Tô Dũng và Minh Thu, cặp đôi đang yêu ngoài đời lần đầu vào vai người yêu trên màn ảnh khi cùng đảm nhận phiên bản trưởng thành của Khánh và Phương.

Chia sẻ tại họp báo, Tô Dũng thẳng thắn nhìn nhận việc một cặp đôi ngoài đời cùng đóng chung là con dao hai lưỡi, thậm chí gọi đây là một canh bạc với nhà sản xuất. Anh lo ngại rằng nếu khán giả biết rõ mối quan hệ thật, cảm xúc khi theo dõi những cảnh tình cảm có thể bị ảnh hưởng, và mong người xem quan tâm đến nhân vật hơn là chuyện đời tư.

Anh nhấn mạnh khi ra hiện trường, cả hai chỉ là đồng nghiệp, thảo luận cùng đạo diễn như bao người khác để có sản phẩm tốt nhất. Về phần mình, Minh Thu thừa nhận áp lực của cô gần như nhân đôi vì bạn diễn vốn là người kỹ tính, dù đó cũng là một chỗ dựa đáng tin khi ra trường quay.

Ở tuyến thanh xuân, Long Vũ trở lại phim giờ vàng sau vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ", nhân vật thiếu gia vùng cao từng giúp anh ghi dấu ấn với lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc. Lần này, anh vào vai Khánh thời học sinh và có một cột mốc đặc biệt khi lần đầu đứng chung khung hình với mẹ ruột.

Trên phim, nghệ sĩ Vân Dung hóa thân thành bà Ngọc, mẹ của Phương, người phụ nữ tần tảo âm thầm gánh vác gia đình khi chồng đau ốm. Hai mẹ con thuộc hai tuyến nhân vật khác nhau nhưng vẫn có một vài phân cảnh chung, điều mà cả hai từng ao ước từ lâu, đặc biệt là giấc mơ chung một sân khấu Táo quân.

Về khâu chuẩn bị, Long Vũ cho biết anh có gần ba tháng làm tiền kỳ và học diễn xuất cùng NSND Lan Hương. Cả nhóm diễn viên trẻ dành chừng ấy thời gian sống bên nhau để đạo diễn tạo cảm giác họ thực sự là một nhóm bạn lớn lên cùng nhau. Ngoài Long Vũ và Hà Thành, hầu hết diễn viên tuyến học sinh còn lại đều là gương mặt mới, phần lớn là sinh viên nên khá áp lực trước ống kính.

Phim do đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh, sinh năm 1991, cầm trịch. Anh vốn có thế mạnh ở dòng phim về người trẻ và bày tỏ mong muốn dàn diễn viên trẻ giữ được màu sắc đúng thế hệ mình thay vì cố sao chép lớp đàn anh đi trước. Về cấu trúc, "Mùa hè năm ấy" được chia thành hai giai đoạn cách nhau một thập kỷ, đan xen giữa tuổi học trò vô tư và cuộc sống trưởng thành nhiều áp lực để tạo chiều sâu tâm lý cho từng nhân vật.

Nội dung phim xoay quanh nhóm bạn Khánh, Phương, Hoàng, Ly và Tùng trong những năm cuối cấp ba. Phương là nữ sinh chín chắn, luôn cố làm chỗ dựa cho gia đình, trái ngược với Khánh bốc đồng nhưng sống tình cảm. Khi tình bạn giữa hai người vừa chớm chuyển thành điều khác, một biến cố lớn bất ngờ ập đến, khép lại mùa hè cuối cùng của tuổi học trò với nhiều điều dang dở. Nhiều năm sau, Phương trở về nước trong hình ảnh một nữ quản lý thành đạt, còn Khánh sống khép mình, mang mặc cảm về quá khứ cùng áp lực cơm áo. Cuộc gặp lại đặt họ vào hai vị thế tưởng như không còn điểm chung, giữa những hiểu lầm chưa hóa giải và sự trở lại của Tùng, người theo đuổi Phương từ thời đi học.

Bên cạnh tuyến tình cảm, phim còn khai thác những lát cắt gia đình với các gam màu đối lập, từ gia đình Khánh ồn ào, nhiều tiếng cười đến gia đình Phương nhiều lo toan. Qua đó, tác phẩm gửi gắm thông điệp rằng một người bạn thực thụ là người sẵn sàng đồng hành để ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Ở tuyến thanh xuân, ngoài Long Vũ (vai Khánh) còn có Lưu Ly (Phương), Hà Thành (Tùng), Nguyễn Trinh (Ly) và Hoàng Hải (Hoàng). Sang tuyến trưởng thành, bên cạnh Tô Dũng và Minh Thu là Trọng Lân trong vai Tùng lịch thiệp nhưng khó đoán, Châu Dương với một Ly lanh lợi đáng yêu và Phan Thắng trong vai Hoàng chân thành, đáng tin cậy. Dàn diễn viên còn có nghệ sĩ Vân Dung, Anh Tuấn và Hồng Hạnh (vai ông Vệ, bà Liên, bố mẹ Khánh), Thùy Dương (vai Yến Nhi) cùng Lý Chí Huy, Cù Thị Trà, Tuấn Anh và nhiều gương mặt khác.

Ảnh: ĐPCC