Cơ quan chức năng treo thưởng 2,5 tỷ đồng cho người tìm được nam diễn viên này

Ngày 22/7, cảnh sát và tòa án thành phố Giang Âm (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã công bố thông báo treo thưởng liên quan đến nam diễn viên võ thuật - hành động Khấu Chiêm Văn. Phía cảnh sát cho biết, Khấu Chiêm Văn đã vướng vào 1 vụ án tranh chấp vay mượn dân sự, với số tiền phải thi hành án - tức anh phải trả lại cho nguyên đơn - khoảng 6,9 triệu NDT (khoảng 25,4 tỷ đồng). Do Khấu Chiêm Văn trong thời gian dài không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, biến mất không rõ tung tích trong khi tài sản đứng tên của ông không đủ để thanh toán khoản nợ, tòa án đã quyết định công khai thông tin lẫn vấn đề tài chính của nam diễn viên trên toàn quốc theo đúng quy định pháp luật.

Cảnh sát cho biết người cung cấp thông tin hữu ích liên quan đến tung tích của Khấu Chiêm Văn, giúp cơ quan chức năng thu hồi được khoản tiền hơn 25 tỷ đồng sẽ được thưởng 10% trên số tiền thực tế thu hồi, mức thưởng tối đa gần 700.000 NDT (khoảng 2,5 tỷ đồng). Về phía tòa án, cơ quan này đã đưa Khấu Chiêm Văn vào danh sách người bị thi hành án nhưng không chấp hành nghĩa vụ, đồng thời hạn chế nam diễn viên chi tiêu xa xỉ và sử dụng các dịch vụ cao cấp.

Cảnh sát treo thưởng 2,5 tỷ đồng cho người cung cấp thông tin về Khấu Chiêm Văn. Ảnh: Sina.

Đáng chú ý, vào tháng 2 năm nay, Khấu Chiêm Văn vừa xuất hiện với vai khách mời trong bộ phim điện ảnh Tiêu Nhân: Phong Khởi Đại Mạc. Ông vào vai tên cướp hung hãn có biệt danh Nhất Trản Đăng, đồng thời có màn đối đầu võ thuật mãn nhãn với Ngô Kinh. Bên cạnh đó, Khấu Chiêm Văn cũng góp mặt trong bộ phim truyền hình ăn khách Trục Ngọc do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính. Khi ấy, cả hai tác phẩm đều gây tiếng vang và giúp Khấu Chiêm Văn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Nhưng chỉ nửa năm sau, nam diễn viên lại bất ngờ xuất hiện trong danh sách truy nã của cảnh sát.

Khấu Chiêm Văn xuất thân từ Đội tuyển Võ thuật Bắc Kinh, là đồng môn của 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu Cbiz Ngô Kinh và Lý Liên Kiệt. Ông hoạt động với nhiều vai trò như diễn viên, chỉ đạo võ thuật và đạo diễn, sở hữu sự nghiệp lâu năm trong lĩnh vực phim hành động. Khán giả từng biết đến ông qua nhiều vai diễn như Hậu Nghệ (Nhị Ngưu) trong Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới, Úy Trì Cung trong Tùy Đường Anh Hùng Truyện, Triển Chiêu trong Tân Thất Hiệp Ngũ Nghĩa. Ngoài ra, ông còn tham gia các tác phẩm như Võ Lâm Ngoại Sử, Đại Nhân Vật, Sát Phá Lang 2, đồng thời đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật của phía Trung Quốc cho bộ phim nổi tiếng Ngọa Hổ Tàng Long. Những năm qua, ông được xem là một gương mặt kỳ cựu của dòng phim võ thuật Hoa ngữ.

Trước khi bị truy nã vì 1 vụ án tranh chấp vay mượn dân sự, Khấu Chiêm Văn gây chú ý với vai diễn trong 2 tác phẩm Tiêu Nhân: Phong Khởi Đại Mạc và Trục Ngọc. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sohu, Sina