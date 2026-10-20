Tô Diệp Hà diện áo dài trắng dạo phố ngày 20/10: "Phụ nữ không cần chọn giữa bản lĩnh và dịu dàng"

Đúng dịp 20/10, Tô Diệp Hà xuất hiện trong bộ ảnh áo dài mới với tinh thần nhẹ nhàng, thanh lịch. Người đẹp chọn bối cảnh là những địa điểm quen thuộc bậc nhất của TP.HCM như trụ sở UBND Thành phố, chợ Bến Thành và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Không trang phục cầu kỳ, không phụ kiện nổi bật, Tô Diệp Hà vẫn dễ dàng hút ánh nhìn của người qua lại. Theo ê-kíp, không ít du khách đã ngoái lại và dành lời khen cho nét đẹp nền nã của cô trong tà áo dài truyền thống.

Tô Diệp Hà chọn thiết kế áo dài trắng cổ cao, phom dáng đơn giản với tà áo dài thướt tha, tạo cảm giác mềm mại và duyên dáng khi di chuyển. Điểm nhấn của trang phục nằm ở lớp choàng ngắn phủ vai, điểm xuyết họa tiết thêu tinh tế. Sự kết hợp giữa đường nét cổ điển của áo dài và tinh thần thiết kế hiện đại giúp tổng thể vừa trang nhã, vừa có nét thời thượng, hợp với hình ảnh một người phụ nữ thành thị trong ngày lễ của chính mình.

Người đẹp cho biết cô vốn yêu áo dài và luôn ưu tiên trang phục này mỗi khi có dịp. Với cô, ngày 20/10 là thời điểm tà áo dài càng có ý nghĩa trong việc tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt. "Với tôi, đây không chỉ là một bộ ảnh thời trang nhân dịp đặc biệt mà còn là cách lan tỏa những giá trị truyền thống trong cuộc sống hiện đại", Tô Diệp Hà chia sẻ.

Đi kèm bộ ảnh là những suy nghĩ của Tô Diệp Hà về vai trò của phụ nữ hôm nay. Cô nhận thấy phụ nữ Việt ngày càng khẳng định vị trí của mình ở nhiều lĩnh vực, không chỉ trong nước mà còn đi khắp thế giới để theo đuổi mục tiêu riêng, trong khi vẫn giữ được sự tự tin, quyết đoán trong công việc và tinh tế trong cách ứng xử.

"Tôi nghĩ chị em mình bây giờ đâu cần phải lựa chọn giữa bản lĩnh gai góc hay nhẹ nhàng, bởi chúng ta vẫn luôn có hai điều đó song hành, tùy hoàn cảnh mà thể hiện ra bên ngoài. Bản lĩnh không nhất thiết thể hiện bằng hình ảnh cứng rắn, và dịu dàng cũng không đồng nghĩa với yếu đuối", người đẹp nói.

Bản thân Tô Diệp Hà cũng đang trên hành trình theo đuổi những mục tiêu của riêng mình. Khi được hỏi về sự tự tin ấy đến từ đâu, cô cho biết mình không chọn sống dưới kỳ vọng của người khác. "Tôi vẫn làm những điều mình cho là đúng, tự quyết định cuộc sống và những gì bản thân phải làm. Nói vậy không có nghĩa tôi bỏ ngoài tai mọi góp ý, mà là tiếp thu có chọn lọc để ngày càng phát triển và trở thành phiên bản tốt hơn", cô bộc bạch.

Theo người đẹp, phụ nữ nên yêu thương bản thân và đừng để mình bị trói vào kỳ vọng của người khác. "Bạn có thể sống theo một khuôn mẫu bị áp đặt ở giai đoạn nào đó, nhưng rồi sẽ bị bào mòn. Chúng ta hoàn toàn có thể linh hoạt để thành công theo cách riêng của mình", cô nói.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, Tô Diệp Hà gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và may mắn đến các bà, các mẹ và chị em phụ nữ. Cô mong rằng phụ nữ dù ở đâu, làm gì cũng luôn được yêu thương và trân trọng, bởi họ chính là những bông hoa đẹp nhất.