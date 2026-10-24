Tô Diệp Hà diện áo dài cổ yếm, đội mấn hoa lên thảm đỏ, visual "một chín một mười" bên Lan Ngọc

Tô Diệp Hà chọn thiết kế áo dài cách tân của NTK Song Toàn, với phần cổ yếm đính kết tỉ mỉ, chất liệu bắt sáng và dây choàng xanh ngọc bản lớn buông mềm qua tay. Tổng thể tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đồng thời giữ được nét dịu dàng, thanh lịch nhưng vẫn kiêu sa của người đẹp. Điểm nhấn hoàn thiện tạo hình là chiếc mấn đội đầu gắn hoa xanh ngọc, đồng tông với phần choàng.

Lựa chọn mang hơi hướng mỹ nhân xưa này cũng là cách Tô Diệp Hà tạo sự kết nối với vai diễn của mình trong phim. Trên thảm đỏ, cô thân thiện chụp ảnh cùng nhiều khán giả đến xin chụp chung. Khoảnh khắc người đẹp cùng Lan Ngọc, diễn viên đảm nhận vai Thị Liễu trong phim, nhí nhảnh tạo dáng bên nhau cũng nhận được nhiều sự thích thú, khi hai nhan sắc đứng cạnh nhau được nhận xét "một chín một mười".

Trong "Chị Chị Em Em 3", Tô Diệp Hà vào vai chị họ Thị Mầu, nhân vật do ê-kíp sáng tạo riêng chứ không xuất hiện trong vở chèo cổ "Quan Âm Thị Kính". Điều này mang đến cho cô cơ hội tiếp cận câu chuyện Thị Mầu từ một góc nhìn khác, nhưng cũng là thử thách lớn với một gương mặt lần đầu đóng phim, khi không có hình mẫu cố định nào để tham khảo.

"Tôi rất thích lĩnh vực phim ảnh nhưng trước đây chưa có dịp thử sức, và một phần cũng vì bản thân luôn mong muốn phá vỡ giới hạn của mình, nên lần đầu nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng, tôi cực kỳ xúc động. Tôi đã đi thảm đỏ rất nhiều sự kiện, nhưng thảm đỏ của 'Chị Chị Em Em 3' lại khác biệt hẳn. Được đi cùng ê-kíp và những người đồng hành với mình thật sự là một cảm xúc khó tả", Tô Diệp Hà chia sẻ.

Theo người đẹp, chị họ Thị Mầu là một vai "ẩn số": "Không ai biết cô ấy sẽ là phản diện hay chính diện, tiếp theo cô ấy sẽ làm gì. Tôi đã dành nhiều tâm huyết cho vai diễn đầu tay, và hy vọng màn chào sân này sẽ được khán giả đón nhận".

Khi nhận kịch bản, Tô Diệp Hà dành thời gian phân tích nhân vật, góp nhặt trải nghiệm cá nhân để tạo màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng tinh thần kịch bản. Thay vì để áp lực chi phối, cô tập trung vào từng chi tiết từ cách thoại, cách biểu đạt cảm xúc đến tương tác với bạn diễn. Dù đã quen với máy quay, người đẹp thừa nhận đóng phim là trải nghiệm hoàn toàn mới: "Tôi đã đi học thêm diễn xuất từ trước khi nhận vai. Đến khi lên phim trường, tôi thấy mình may mắn vì được cô Lê Khanh hướng dẫn diễn xuất, nhất là làm sao thể hiện được phong thái của một cô gái thời xưa, sống trong gia đình có nhiều lễ nghi".

Quãng thời gian trên phim trường cũng để lại cho cô nhiều kỷ niệm, khi ê-kíp của NSX Will Vũ và đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng chăm chút từng chi tiết nhỏ cho diễn viên. "Tôi trân trọng vì được làm việc với một ê-kíp chuyên nghiệp và học hỏi thêm nhiều thứ. Đúng là có những điều nhìn thì dễ, đơn giản lắm, nhưng làm rồi mới biết nó cần nhiều hơn thế", cô nói.

Bước sang một lĩnh vực đòi hỏi nhiều kỹ năng khác biệt, Tô Diệp Hà hiểu rằng khán giả sẽ có những đánh giá riêng cho màn thể hiện của mình. Cô hy vọng vai diễn đầu tay sẽ giúp công chúng nhìn thấy mình ở một khía cạnh mới, không còn gói gọn trong hình ảnh người đẹp trên thảm đỏ hay các sự kiện giải trí.

"Chị Chị Em Em 3" do nhà sản xuất Will Vũ thực hiện, nằm trong "vũ trụ điện ảnh" Chị Chị Em Em, với sự tham gia của Kỳ Duyên (vai Thị Mầu), Chi Pu (vai Thị Nương), Ninh Dương Lan Ngọc (vai Thị Liễu), Quốc Anh (vai Văn Tài), Steven Nguyễn (vai Văn Cường), NSND Lê Khanh cùng nhiều gương mặt khác. Phim được dán nhãn T18, khởi chiếu từ 30/10/2026 tại các rạp trên toàn quốc, sau khi nhà sản xuất dời lịch từ mốc 16/10 ban đầu.