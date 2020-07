Với Thùy Anh, vai diễn Ánh mọi người cảm thấy rất đáng ghét nhưng Diễm My lại có nhiều sự đồng cảm với cô em. Diễm My hiểu rằng khi thường xuyên bị so sánh với một ai đó, bị chê bai thậm tệ thì bất cứ ai cũng rất dễ có sự tổn thương và phản kháng tiêu cực. Bởi vậy, Diễm My rất thương Ánh và cũng rất nể diễn xuất của Thùy Anh ở vai diễn này.