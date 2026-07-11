Tình yêu của IU và Lee Jong Suk đã gặp chuyện từ lâu, không muốn tin cũng phải tin thôi!

Vào ngày 10/7, tờ Dispatch đưa tin phía IU và Lee Jong Suk đã xác nhận rằng cặp sao hàng đầu xứ Hàn đã chia tay sau 4 năm hẹn hò. Dù đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ. Sau đó, công ty quản lý cũng đã xác nhận điều này.

Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ đã gây chấn động showbiz châu Á. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua của cặp sao. Lúc này, nhiều fan bất ngờ "soi" lại bằng chứng cho thấy có thể cặp đôi đã chia tay từ lâu. Tác giả bài đăng cho rằng IU đã phủ nhận những nghi ngờ về việc mặc "đồ đôi" với Lee Jong Suk từ hồi tháng 1, và diễn giải khoảnh khắc đó như một dấu hiệu chia tay.

Vào thời điểm đó, khi bức ảnh cả 2 cùng mặc một chiếc áo khoác có khóa kéo của một thương hiệu cao cấp được công bố, một số người đã suy đoán rằng họ đang mặc đồ đôi. Đáp lại, một fan bày tỏ sự thất vọng trên nền tảng nhắn tin riêng, hỏi IU rằng: "Chúng ta không thể mỗi người mặc quần áo riêng, dùng ốp điện thoại riêng và đội mũ riêng sao? Chúng ta có thực sự phải làm vậy không?". IU đã đính chính sự hiểu lầm bằng cách trả lời trực tiếp: "Đó là những bộ quần áo khác nhau mà?".

IU phản ứng gay gắt về chuyện mặc đồ đôi với Lee Jong Suk hồi tháng 1. Ảnh: Sports Chosun

Điều này làm dấy lên nghi vấn họ đã chia tay. Ảnh: Sports Chosun

Ở thời điểm đó, câu nói của IU không được nhiều người lưu tâm. Nhưng giờ đây, netizen xứ Hàn cho rằnh đó có thể là dấu hiệu cặp đôi đã xa cách. Sports Chosun đưa tin nhiều người cho rằng IU không nhất thiết phải phản ứng mạnh như thế về chuyện mặc đồ đôi, bởi cô và Lee Jong Suk đã công khai trước công chúng. Có thể vì điều gì đó sâu xa hơn mà nữ ca sĩ mới phải phản ứng liền như vậy. Cư dân mạng để lại những bình luận như: "Từ lúc đó đã rõ rồi", "Nó có ý nghĩa", "Nhìn lại thì đó là dấu hiệu của sự chia tay", "Bây giờ nghĩ lại thấy lạ", "Tôi lại gán cho nó một ý nghĩa không cần thiết"...

Chưa dừng lại ở đó, tới tháng 4, mạng xã hội Weibo đã dậy sóng với thông tin IU - Lee Jong Suk đã lặng lẽ đường ai nấy đi sau 4 năm hẹn hò. Báo giới xứ tỷ dân cho biết chính người thân cận với 2 nghệ sĩ đã xác nhận tình trạng đổ vỡ mối quan hệ của cặp sao này. Tuy nhiên, cũng có nhiều netizen nhấn mạnh những dấu hiệu trên đây đều chưa đủ sức nặng để chứng minh cặp đôi đình đám Kbiz đã tan vỡ. Chuyện họ đường ai nấy đi vào thời điểm nào vẫn còn là ẩn số.

Hồi tháng 4, cặp đôi cũng vướng nghi vấn rạn nứt. Ảnh: Sports Chosun

Vào ngày 31/12/2022, Dispatch bất ngờ tung loạt ảnh Lee Jong Suk và IU hẹn hò ở Nhật Bản. Trước khi tiến đến mối quan hệ yêu đương, "em gái quốc dân" và nam diễn viên đình đám đã duy trì tình bạn thân thiết hơn 10 năm. Tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. IU đã từng đến hát trong đám cưới của em trai Lee Jong Suk.

Sau khi công khai mối quan hệ, dù Lee Jong Suk và IU không xuất hiện bên nhau nhưng thường xuyên dành những lời "có cánh" cho đối phương trong các cuộc phỏng vấn. Lee Jong Suk cũng nhiều lần sử dụng những đồ vật liên quan đến bạn gái, khiến fan vô cùng ấm lòng. Vào tháng 5/2025, cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn cũng dính tin đồn đường ai nấy đi, nhưng bạn thân đã thay Lee Jong Suk và IU phủ nhận: "Cả hai vẫn bền chặt. Họ luôn nhắn tin động viên, hỏi han quan tâm và bày tỏ tình yêu dành cho đối phương giữa lịch trình bận rộn". Tuy nhiên giờ đây, họ đã chính thức đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của công chúng.