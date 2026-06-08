Tràn lan ảnh Lee Jong Suk đang mua rất nhiều đồ em bé, có hỷ sự rồi ư?

Sáng 7/6, cộng đồng mạng châu Á xôn xao trước loạt ảnh Lee Jong Suk tự tay lựa chọn và mua rất nhiều đồ em bé trong 1 cửa hàng quần áo dành cho trẻ nhỏ. Đáng nói, đây là lần đầu công chúng thấy nam tài tử đình đám làm chuyện này.

Chỉ sau thời gian ngắn, hình ảnh Lee Jong Suk mua đồ cho con nít đã được dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Thậm chí, 1 số khán giả còn đặt ra nghi vấn mỹ nam họ Lee đã có hỷ sự. Sở dĩ có tin đồn như vậy xuất hiện là bởi cách đây không lâu quả thực Lee Jong Suk - IU từng dính nghi vấn rục rịch tổ chức hôn lễ ngay trong năm nay.

Hình ảnh Lee Jong Suk tự tay lựa chọn và mua rất nhiều đồ con nít đã được netizen chia sẻ với tốc độ như tên bắn ngay trong sáng 7/6. Ảnh: Naver

Thế nhưng, mọi chuyện không như 1 bộ phận khán giả đang tưởng tượng. Đúng là có chuyện Lee Jong Suk ghé vào cửa hàng quần áo dành cho trẻ nhỏ để mua đồ, nhưng thực ra anh tới đây chọn quà cho cháu mình và con cái của người quen.

Trên thực tế, hình ảnh nói trên được cắt ra từ tập thứ 2 trong chuỗi video du lịch nước Ý do Lee Jong Suk đăng tải lên kênh YouTube của mình. Trong video, nam diễn viên sinh năm 1989 đi dạo qua các con phố ở Florence (Ý) và ghé vào 1 cửa hàng quần áo trẻ em để lựa đồ khi đang trên đường đi thưởng thức món gelato.

Trước ống kính, tài tử họ Lee tâm sự: “Nghĩ đến các cháu và con của người quen nên tôi muốn tự tay chọn lựa nhiều món quà cho chúng. Dạo này, xung quanh tôi có rất nhiều em bé mới chào đời. Tôi muốn mua món quà gì đó cho các bé”.

Hóa ra Lee Jong Suk vào cửa hàng quần áo trẻ em để mua đồ tặng cho cháu mình. Ảnh: X

Hình ảnh Lee Jong Suk đi mua đồ em bé bỗng thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng âu cũng là bởi cách đây không lâu, tin đồn nam diễn viên họ Lee rục rịch cưới bạn gái - IU từng rộ lên trên nhiều diễn đàn trực tuyến.

Còn nhớ vào tháng 4 vừa qua, tờ lovekpop95 đã khiến công chúng dậy sóng khi bất ngờ đăng tải bài báo đặt ra nghi vấn Lee Jong Suk và “em gái quốc dân” IU sắp sửa cử hành hôn lễ. Theo nguồn tin, cặp đôi đã cùng đón năm mới 2026 bên nhau tại nhà bố mẹ của IU. Đây được cho là tín hiệu về 1 hôn lễ của 2 ngôi sao trong tương lai gần.

Đáng chú ý, vào hôm 9/4, các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đồng loạt lên tin Lee Jong Suk đã mua 1 tòa nhà nằm ở “phố nhà giàu” Cheongdam-dong, quận Gangnam, Seoul với giá 16,2 tỷ won (gần 300 tỷ đồng). Từ đây, lovekpop95 nhận định, bất động sản tài tử họ Lee mới tậu thực chất là nhà tân hôn của anh với IU. Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông cùng công chúng hiện đồng loạt đặt ra nghi vấn nam tài tử sinh năm 1989 khẩn trương mua nhà để chuẩn bị đón “em gái quốc dân” về làm vợ. Trước thông tin này, đại diện của cả Lee Jong Suk lẫn IU đều không lên tiếng xác nhận.

Nhiều khán giả cho rằng Lee Jong Suk mua khối bất động sản mới làm nhà tân hôn để chuẩn bị cưới IU về làm vợ. Ảnh: Naver

Trước khi dính tin đồn rục rịch kết hôn, Lee Jong Suk - IU từng phải đối mặt với hàng loạt nghi vấn rạn nứt trong những tháng đầu năm nay. Còn nhớ vào tối 4/3, tờ Sohu đưa tin MXH Weibo bỗng dậy sóng với thông tin IU và Lee Jong Suk đã lặng lẽ đường ai nấy đi sau 4 năm hẹn hò. Báo giới xứ tỷ dân cho biết chính người thân cận với IU - Lee Jong Suk đã xác nhận tình trạng đổ vỡ mối quan hệ của cặp sao.

Trước đó vào tối 10/1, nữ ca sĩ sinh năm 1993 từng gây xôn xao với 1 màn tương tác đáng ngờ với người hâm mộ. Đáng chú ý nhất là câu hỏi của 1 netizen gửi đến “em gái quốc dân” có liên quan tới Lee Jong Suk: “Có thể nào mỗi người trong các bạn (IU - Lee Jong Suk) tự mặc quần áo riêng, dùng ốp điện thoại riêng, đội mũ len riêng, mặc những bộ đồ khác nhau được không? Cứ nhất định cứ phải như vậy sao? (ám chỉ việc mặc đồ đôi)”. Người này còn đăng kèm hình ảnh nghi IU - Lee Jong Suk mặc chiếc áo có giá 62 triệu đồng giống hệt nhau hồi đầu năm nay.

Trước câu hỏi bất ngờ từ khán giả, IU trả lời thẳng thừng: “Ủa, trong hình là quần áo khác nhau mà?”. Nói cách khác, nữ ca sĩ 9X đã phũ phàng bác bỏ thông tin cô mặc đồ đôi với Lee Jong Suk. Từ đây, tin đồn cô chia tay với tài tử họ Lee đã bùng lên mạnh mẽ khắp cõi mạng.

Hồi tháng 1 năm nay, IU phũ phàng bác bỏ thông tin cô mặc áo đôi 62 triệu đồng với Lee Jong Suk, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã “toang” sau 4 năm hẹn hò. Ảnh: Weibo

Thế nhưng giữa hàng loạt nghi vấn “đường ai nấy đi”, cặp đôi vàng đã lộ rõ bằng chứng cho thấy họ vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Ngay giữa tâm bão tin đồn rạn nứt, Lee Jong Suk đã chia sẻ loạt hình ảnh và clip đáng chú ý trên trang Instagram cá nhân có 26 triệu người theo dõi. Đặc biệt, công chúng đổ dồn sự quan tâm vào đoạn video ngắn ghi lại cảnh nam tài tử điển trai tạo dáng selfie bằng điện thoại. Trong clip, Lee Jong Suk khoe ra phụ kiện griptok có hình chú chim màu vàng dán phía sau smartphone.

Đáng nói, IU hiện đang sử dụng hình chú chim màu vàng có tên Tweety làm ảnh đại diện cho tài khoản Instagram có hơn 33 triệu người theo dõi của mình. Từ đây, Koreaboo nhận định, cặp đôi công khai khoe lovestagram trên mạng xã hội và ngầm khẳng định họ vẫn đang hẹn hò hạnh phúc chứ không hề có chuyện tan vỡ như nhiều tin đồn râm ran trên mạng.

Lee Jong Suk gây chú ý khi để lộ phụ kiện griptok có hình chú chim màu vàng dán phía sau điện thoại. Ảnh: Koreaboo