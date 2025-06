Giữa tháng 5, showbiz Đài Loan (Trung Quốc) rúng động trước vụ việc hơn 11 nam diễn viên - ca sĩ hàng đầu đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc nghi trốn nghĩa vụ quân sự. Những cái tên bị triệu tập điều tra gồm Huang Poshih, Daniel Chen, Li Quan (thành viên của nhóm nhạc Choc7), Nine Chen (Trần Linh Cửu), William Liao (Trần Tín Duy), Xiaohu Wu (Tiểu Hổ), Teddy (Trần Hướng Hi), Daikon (Đại Căn)...

Theo tờ China Times, không chỉ đối mặt với nguy cơ bị truy tố hình sự và ngồi tù, danh tiếng của các ngôi sao kể trên đều đã sụp đổ. Các nhà đài, đoàn phim, thương hiệu đều đã thông báo hủy hợp tác, cắt sóng đối với những nghệ sĩ đang trong diện điều tra vụ trốn nghĩa vụ quân sự ở Đài Loan (Trung Quốc). Những ngôi sao này sẽ phải đền bù thiệt hại không hề ít cho đối tác.

Showbiz Đài Loan (Trung Quốc) tẩy chay mạnh mẽ các nam nghệ sĩ đang bị cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự

Nam ca sĩ Trần Hướng Hi - thành viên nhóm nhạc SpeXial - đã bị đuổi khỏi đoàn phim Chúng Ta Cầu Nguyện Cùng Sao Băng. Phía nhà sản xuất cho biết họ đã quyết định cắt vai, quay lại toàn bộ cảnh quay Trần Hướng Hi đã ghi hình trong 16 ngày trước khi scandal nổ ra. Toàn bộ chi phí phát sinh Trần Hướng Hi đều phải chịu trách nhiệm. Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ Trần Hướng Hi tại khách sạn ở Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc). Anh được xác định đã cấu kết với 1 băng nhóm làm giả hồ sơ y tế, chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp để trốn nghĩa vụ quân sự.

Trần Hướng Hi bị đuổi khỏi đoàn phim, yêu cầu bồi thường thiệt hại

Trong số những nghệ sĩ bị bắt giữ, William (Liêu Dật Sâm) là người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Con số đền bù ước tính hàng trăm triệu TWD (tương đương hàng chục tỷ đồng). Đáng chú ý, William được cơ quan chức năng xếp vào nhóm danh sách nghi phạm bất hợp tác, thiếu trung thực. Anh mang theo 3 luật sư đến các buổi thẩm vấn, nhưng không lần nào giải thích rõ được các tình tiết phạm tội liên quan. Hiện, toàn bộ chương trình truyền hình William tham gia như như Wassup man! Let's chill!, Super taste, Đi Thôi! Có Gì Phải Sợ... đều tạm dừng ghi hình, concert tái hợp với các đồng đội trong nhóm nhạc Lollipop tan thành mây khói.

William (Liêu Dật Sâm) đối mặt với nguy cơ đi tù, vừa đền bù thiệt hại khổng lồ cho các đối tác

Vương Đại Lục - người đầu tiên bị bắt vì trốn nghĩa vụ quân sự - rơi vào tình cảnh không thể ê chề hơn. Vụ bê bối vừa trốn nghĩa vụ quân sự, vừa bị điều tra cáo buộc cố ý giết người, thông đồng với băng đảng gây ảnh hưởng đến cuộc sống người khác, thu thập thông tin công dân trái phép của ngôi sao Vườn Sao Băng gần đây đã lên sóng đài BBC. Với việc scandal của mình được truyền thông quốc tế đưa tin, Vương Đại Lục bị cư dân mạng mắng chửi là "nỗi xấu hổ" của showbiz xứ Đài. Nhiều khán giả thậm chí còn đòi đuổi anh khỏi ngành giải trí.

Vương Đại Lục bị chỉ trích là "nỗi ô nhục" của showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Theo quy định, nam giới Đài Loan (Trung Quốc) từ 18 tới 40 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Truyền thông cho biết Đài Loan (Trung Quốc) xử lý rất nghiêm đối với các trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự. Theo luật, người có hành vi gian dối, không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định sẽ bị phạt tiền, phạt tù đối đa dưới 5 năm, đồng thời hạn chế quyền xã hội đối với công việc và học tập của công dân.

Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) thông báo con số nam nghệ sĩ bị bắt vì trốn nghĩa vụ quân sự sẽ không dừng lại ở con số hơn 11 người. Trong thời gian tới, họ sẽ tiếp tục truy quét, điều tra và rà soát nóng lại hồ sơ nghĩa vụ quân sự cũ để đưa những trường hợp vi phạm này ra ánh sáng. Hiện, động thái quyết liệt của cơ quan chức năng tạo ra 1 cơn địa chấn cho showbiz xứ Đài. Theo tờ China Times, từ giờ cho đến cuối năm, chắc chắn sẽ có nhiều hơn nữa các nam thần vướng vòng lao lý.

