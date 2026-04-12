Tối 11/4, Công diễn 1 show Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đã lên sóng tại Trung Quốc. Đêm thi này chứng kiến sự cay đắng dành cho Trang Pháp khi cô trình diễn tốt, nhưng lại nhận điểm số thấp khó tin và để thua trong cả 2 vòng đấu. Ở vòng thi nhóm, đội Trang Pháp thất bại với tỷ số 824 - 857 trước đội của Lý Tiểu Nhiễm. Với kết quả này, với tư cách đội trưởng, Trang Pháp phải bước vào vòng thi đấu solo với đội trưởng thuộc team thua cuộc có số điểm thấp nhất còn lại để giành suất bảo toàn các thành viên trong đội.

Trong vòng đấu solo sau đó, Trang Pháp đối đầu Tiêu Tường - Chị Đẹp giữ vị trí top 1 visual và thành tích cá nhân tại Đạp Gió năm nay. Đại diện Việt Nam hát tiếng Trung ca khúc Là Anh. Đáng tiếc, Trang Pháp lại tiếp tục để thua trước Tiêu Tường với tỷ số 437 - 472. Điều này đồng nghĩa với việc team Trang Pháp sẽ bị loại người. Chị Đẹp Việt Nam đã không kìm được cảm xúc, òa khóc nức nở trên sân khấu. Kết quả cuối cùng, MC Vivi Na - thành viên của đội Trang Pháp - là người phải ra về ở Công diễn 1, với số phiếu bình chọn thấp nhất 301.

Tiết mục nhóm Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại của đội Trang Pháp, Giang Ngữ Thần, Vivi Na. Nguồn: Weibo.

Tiết mục Là Anh của Trang Pháp trong vòng đấu solo với Tiêu Tường. Nguồn: Weibo.

Trang Pháp khóc nghẹn khi thua cuộc và phải bước vào vòng loại trừ. Ảnh: Weibo.

Kết quả cuối cùng, Vivi Na là người dừng bước ở Công diễn 1. Ảnh: Weibo.

Trang Pháp ôm an ủi, động viên đồng đội sẽ dừng chân tại đêm thi tối nay. Ảnh: Weibo.

Sau khi Công diễn 1 kết thúc, khán giả Trung Quốc nổi điên đã tràn vào trang Weibo chính thức của Đạp Gió 2026 chỉ trích, mỉa mai chương trình này là "cooking show", dàn xếp kết quả lộ liễu và xử ép nhóm của Trang Pháp.

Nhiều netizen và blogger giải trí xứ tỷ dân đã đăng bài xót xa cho tình cảnh của đại diện Việt Nam khi diễn tốt cả hai bài thi nhóm và solo, nhưng cuối cùng lại nhận kết quả quá thảm: thua cuộc và mất thành viên. Họ cho rằng hôm nay Trang Pháp đã có 1 ngày kinh hoàng vì sự thiên vị của ekip Đạp Gió 2026. Không ít khán giả gọi Trang Pháp là Chị Đẹp bất hạnh và khổ nhất show.

Công chúng Trung Quốc hiện yêu cầu phía Mango TV, đội ngũ sản xuất show Tỷ Tỷ lên tiếng giải thích về kết quả thi đấu gây tranh cãi, nghi vấn có sự thao túng tỷ số, ưu ái cho các Chị Đẹp có độ nổi tiếng ở hậu trường chương trình.

Netizen xứ Trung nổi điên tấn công trang Weibo của Đạp Gió vì nghi vấn chương trình thao túng kết quả, xử ép đội Trang Pháp. Ảnh: FBNV

Nguồn: Weibo