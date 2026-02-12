Gần đây, đoạn video ghi lại cảnh tượng Celine Dion đau đớn, mặt mũi nhăn nhó trên giường đã thu hút hơn 9 triệu view trên nền tảng TikTok, thu hút quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Được biết, đây chỉ là một trong vô số lần nữ diva phải khổ sở chịu đựng kể từ năm 2008 đến giờ, do mắc phải căn bệnh “hội chứng người cứng” (Stiff-Person Syndrome). Đây là một căn bệnh hiếm gặp và là một bệnh tự miễn hiếm gặp của hệ thần kinh trung ương.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh sẽ có cảm giác đau nhức kịch phát ở cơ bụng và thân, đồng thời có cảm giác cơ căng cứng. Khi bệnh tiến triển, các cơ ở thân, tứ chi và cổ sẽ tiếp tục cứng đơ, cứng như đá. Do co cơ quá mức, người bệnh có cảm giác co thắt cơ và đau co thắt. Đặc biệt khi tâm trạng thay đổi nghiêm trọng, tình trạng co thắt và đau cơ sẽ rõ ràng hơn, trường hợp nghiêm trọng có thể gây rách cơ và gãy xương.

Theo các nghiên cứu y khoa, hội chứng người cứng cực kỳ hiếm gặp, tỷ lệ mắc chỉ 1/1 triệu người, chủ yếu xảy ra ở độ tuổi từ 20 đến 50, tỷ lệ mắc bệnh ở phụ nữ cao gấp 2 đến 3 lần so với nam giới. Hiện tại, chưa có thuốc đặc trị cho hội chứng người cứng, không thể chữa khỏi hoặc phòng ngừa. Celine đã chống chọi với căn bệnh hiếm gặp bằng cách tập luyện chăm chỉ mỗi ngày và luôn động viên mình thật mạnh mẽ.

Hoá ra, đây là một phân đoạn trong bộ phim tài liệu mang tên I Am: Celine Dion được phát hành vào năm 2024. Năm 2008, Celine cảm thấy sức khỏe không ổn trong lúc thực hiện chuyến lưu diễn quốc tế Taking Chances. Ca sĩ nói mỗi khi lên nốt cao, giọng hát thường bị run và đứt quãng, không ổn định như trước. Điều này khiến cô quyết định gặp bác sĩ. Sau khi nhận kết quả chẩn đoán thanh quản vẫn bình thường, Celine Dion trở về Las Vegas để tổ chức năm đêm diễn tiếp theo. Cô bắt đầu cảm nhận một số nhóm cơ dần tê cứng, phải dựa vào vật gì đó để bước đi.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Celine đau đớn trên giường bệnh nhanh chóng tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng toàn cầu. Nhiều khán giả bày tỏ sự bàng hoàng khi lần đầu tiên chứng kiến một diva từng gắn liền với hình ảnh giọng hát hoàn hảo, sân khấu lộng lẫy nay lại xuất hiện trong trạng thái yếu ớt và đầy đau đớn. Không ít người thừa nhận họ đã phải xem lại video nhiều lần để tin rằng đó thực sự là Celine, bởi hình ảnh này quá khác so với ký ức quen thuộc về nữ ca sĩ.

Bên cạnh sự xót xa, nhiều netizen cho biết đoạn phim giúp họ hiểu rõ hơn mức độ nghiêm trọng của hội chứng người cứng, căn bệnh trước đó từng được nhắc đến, nhưng hiếm khi được nhìn thấy trực diện qua những biểu hiện thực tế. Việc chứng kiến Celine phải gồng mình chịu đựng các cơn co thắt khiến khán giả nhận ra những lần cô hủy show, ngừng biểu diễn hay vắng bóng trên sân khấu trong nhiều năm qua không phải là lựa chọn dễ dàng, mà là hệ quả của một cuộc chiến kéo dài với sức khỏe.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bình luận thể hiện sự kính trọng dành cho tinh thần kiên cường của nữ diva, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi một trong những giọng ca vĩ đại nhất thế giới có thể không còn khả năng trở lại sân khấu như trước.

Đến nay, Celine đã tạm gác lại sự nghiệp chạy tour kể từ năm 2020 để bảo vệ và duy trì thanh quản cũng như sức khỏe. Tuy nhiên, cô vẫn thường xuyên góp mặt trên các thảm đỏ thế giới và các sự kiện thể thao - giải trí. Ở tuổi 57, nữ diva vẫn trẻ trung, “xì tin” và gây ấn tượng với nhan sắc cao sang, quý phái.

Ở tuổi 57, nữ diva vẫn trẻ trung, “xì tin” và gây ấn tượng với nhan sắc cao sang, quý phái (Ảnh: Instagram)

Celine Dion là một trong những giọng ca có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử âm nhạc đương đại. Sinh năm 1968 tại Quebec (Canada), cô bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm và nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ chất giọng soprano cao vút, kỹ thuật thanh nhạc xuất sắc cùng khả năng truyền cảm xúc mạnh mẽ. Từ thập niên 1990, Celine Dion vươn lên hàng ngũ diva quốc tế với loạt album thành công vang dội như The Colour of My Love, Falling into You và Let’s Talk About Love . Các ca khúc của cô liên tục thống trị bảng xếp hạng, đưa tên tuổi Celine trở thành biểu tượng toàn cầu của dòng nhạc pop ballad.

Không chỉ thành công về mặt thương mại, Celine Dion còn sở hữu một sự nghiệp được ghi nhận bởi giới chuyên môn. Cô là chủ nhân của hàng loạt giải thưởng lớn, trong đó có nhiều giải Grammy, Billboard Music Awards và American Music Awards. Ca khúc My Heart Will Go On , nhạc phim Titanic (1997), trở thành một trong những bản ballad kinh điển nhất mọi thời đại, góp phần đưa hình ảnh Celine Dion gắn liền với khái niệm “giọng ca bất tử”. Bên cạnh hoạt động thu âm, cô còn ghi dấu ấn với chuỗi liveshow dài hạn tại Las Vegas, được xem là một trong những nghệ sĩ đặt nền móng cho mô hình biểu diễn residency thành công bậc nhất trong lịch sử ngành công nghiệp giải trí.