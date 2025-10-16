Anh T. cho hay, ngày 14/10, anh có gọi một xe hút hầm cầu theo số điện thoại để lại trong bài viết giới thiệu của Công ty vệ sinh môi trường Đ.A. đăng trên mạng xã hội.

Xe hút hầm cầu đến nhà anh T. trưa 14/10. Ảnh cắt từ clip.

Trưa cùng ngày, xe hút hầm cầu tới và được nhân viên báo giá 650.000 đồng/tạ. “Trước nay tôi thấy họ thường tính khối, nhưng đây lại tính tạ. Tôi cũng không hiểu rõ lắm và cứ nghĩ là chắc tầm 2 – 3 tạ thôi. Nhưng tới lúc hút lên thì họ báo đến… 3 tấn, nhân tiền lên là 19,5 triệu đồng. Tôi không biết họ cân đo kiểu gì mà ra con số 3 tấn cả!”, anh T. kể.

Anh cho biết thêm, quá trình hút bể phốt nhà anh chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút. Lúc nhân viên hút xong, anh cầm đèn pin soi thì thấy mới chỉ hút một nửa chứ chưa hút hết. “Họ kêu hút một nửa thôi cho nhẹ bớt tiền. Vậy nếu hút hết thì tôi phải trả khoảng 40 triệu đồng? Làm gì có chuyện hút cái bể hầm cầu của hộ dân mà giá đó chứ...”, anh phẫn nộ.

Thấy số tiền quá lớn, vợ chồng anh không đồng ý thì nhân viên công ty này lớn tiếng, đe dọa, yêu cầu phải chuyển tiền ngay vì đã thông báo giá và được đồng ý mới tiến hành làm việc. Do giữa giờ trưa, trong quán của anh T. đang có khách, không muốn ồn ào nên vợ chồng anh đã thanh toán qua tài khoản số tiền 19,5 triệu đồng.

Sau khi bình tĩnh lại, vợ chồng anh tìm hiểu thì nhiều nơi báo giá hút hầm cầu chỉ khoảng 300.000 đồng/tấn, hoặc 300.000 – 500.000 đồng/khối. Tức là anh đã trả đắt gấp gần 20 lần. Lúc đó hai vợ chồng mới biết mình bị lừa . Anh chia sẻ thêm, quán ăn của anh rất nhỏ, giá hút hầm cầu như những hộ dân bình thường chỉ khoảng 2 triệu đồng.

Đến sáng nay (15/10), anh T. đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an. “Tôi rất mong vụ việc của mình được xử lý để những người sau không bị mất tiền chỉ vì chủ quan, không tìm hiểu kỹ”, anh nói.

Sau khi hút hầm cầu khoảng 20 phút, nhân viên báo nhà anh T. phải thanh toán số tiền 19,5 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, trên trang mạng xã hội, Công ty vệ sinh môi trường Đ.A giới thiệu địa chỉ nằm trên đường Hoàng Thị Loan. Dịch vụ gồm hút hầm cầu gia đình, nhà trọ, công ty, nhà hàng, khách sạn. Nhận xử lý đầy bể phốt, hầm tự hoại, đường ống nghẹt...

Đại diện công ty này cho biết đã báo giá cho anh T. và hai bên “thuận mua vừa bán” mới tiến hành, hút lên bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Dù báo giá theo tạ, lúc hút xong được hơn 3 tấn chất thải nhưng vị này lại nói lượng chất thải của nhà anh T. tính theo khối. “Nhà anh này hút lên hơn 3 khối, nhân đơn giá lên thì ra số tiền 19,5 triệu đồng. Họ đồng ý thì làm thôi, không ai ép buộc cả!”, đại diện công ty khẳng định. Khi đề cập tới mức giá quá cao, vị này cho hay dịch vụ này không có mặt bằng chung, tất cả đều là thỏa thuận của bên dịch vụ và người có nhu cầu.

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho biết việc tính phí hút bể phốt từ trước tới nay dựa trên dung tích (khối) sau khi thực hiện xong. Mỗi khối từ 300.000 – 500.000đồng. Các hộ gia đình, nhà trọ, quán ăn nhỏ khi có nhu cầu công ty sẽ điều loại xe nhỏ 3 - 5 khối đến. “Chi phí hút của các hộ, quán ăn nhỏ khắp thành phố chỉ dao động trên dưới 1 triệu đồng thôi. Những nhà ở hẻm, xa, chất thải nhiều lắm thì khoảng 2 triệu đồng. Với 3 khối chất thải như trường hợp nhà anh T. thì chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng”, đại diện công ty nói thêm.