Tình trạng hôn nhân của Lê Bống

Trong số những gương mặt có bước chuyển mình mạnh mẽ nhất từ thế giới mạng bước ra đời thực, Lê Bống chắc chắn là một cái tên để lại nhiều dấu ấn. Lê Bống tên thật là Lê Thị Xuân Anh (sinh năm 1995), xuất phát điểm là một hot TikToker, YouTuber nổi tiếng với những video triệu view. Cô từng là tâm điểm của không ít cuộc bàn tán, thế nhưng điều khiến công chúng chú ý đến cô ở thời điểm hiện tại lại là một hình ảnh dịu dàng, nền nã hơn trong các vai trò người mẫu, MC và diễn viên truyền hình. Đặc biệt là sau dấu ấn trong bộ phim giờ vàng VTV Lỡ hẹn với ngày xanh hay giải thưởng Người đẹp nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao.

Gây bão mạng xã hội với khoảnh khắc váy cưới

Sự kín tiếng trong cuộc sống cá nhân chính là lý do khiến bất kỳ động thái nào của Lê Bống liên quan đến chuyện tình cảm cũng dễ dàng trở thành tâm điểm. Trên các nền tảng mạng xã hội, người ta từng một phen sục sôi trước khoảnh khắc nữ MC diện váy cưới, nở nụ cười rạng rỡ bên bạn bè tại một không gian dán chữ "hỷ" màu đỏ, xung quanh có rất nhiều khách mời tham dự.

Tin đồn cô "theo chồng bỏ cuộc chơi" lập tức bùng nổ khi một người quen đăng tải đoạn clip này kèm dòng trạng thái đầy tính gợi mở: "Ơ cưới chị Lê Bống à?" và tag thẳng tài khoản của cô vào bài viết. Trước sự ngỡ ngàng và tò mò từ dư luận, Lê Bống đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Cô phản hồi rằng những hình ảnh gây bão trên thực chất chỉ là những khoảnh khắc được ghi lại khi cô đang tham gia một dự án phim, hoàn toàn không có một đám cưới bí mật nào diễn ra ở đời thực. Trước đó cô rất ít khi chụp ảnh quảng cáo hay đóng vai cô dâu.

Quan điểm hôn nhân và hình mẫu bạn trai không đặt nặng vật chất

Là một người luôn giữ sự tách biệt rõ rệt giữa công việc và đời tư, Lê Bống hiếm khi chủ động nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân. Cô từng thẳng thắn chia sẻ về định hướng của bản thân rằng cô muốn dồn toàn bộ tâm sức để phát triển sự nghiệp, hoàn thành các mục tiêu và ước mơ của chính mình trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Nói về gu nửa kia lý tưởng, nữ diễn viên cho biết cô không đặt nặng vấn đề tài chính hay yêu cầu bạn trai phải là người giàu có. Tiêu chí lựa chọn người đồng hành của cô thiên về những giá trị cốt lõi bên trong:

Sự tự lập: Đối phương phải là người có chí tiến thủ, biết tự kiếm sống bằng chính sự nỗ lực của bản thân.

Sự ấm áp: Một người đàn ông có trái tim nhân hậu, hướng về cộng đồng bằng những dự án ý nghĩa và luôn đem lại năng lượng hạnh phúc cho những người xung quanh.

Lối sống lành mạnh: Nếu người đó có niềm đam mê với thể thao thì đó sẽ là một điểm cộng rất lớn trong mắt cô.

Lê Bống có màn chuyển mình ấn tượng

Quyết định trữ trứng ở tuổi 29 và trải nghiệm chạm vào "bản năng làm mẹ"

Sự độc lập và chủ động trong cuộc sống của Lê Bống còn được thể hiện qua quyết định trữ trứng khi chạm ngưỡng tuổi 29. Tại một sự kiện công bố chương trình, cô không ngần ngại công khai việc này với truyền thông và khán giả. Đối với cô, đây là một bước chuẩn bị kỹ lưỡng và văn minh cho tương lai: "Có thể 3-4 năm hay 10 năm nữa tôi mới quyết định có con. Mà khi đó có thể điều kiện sức khỏe của mình không đủ. Chính vì thế, tôi quyết định trữ trứng để sinh ra một em bé khỏe mạnh".

Tư duy hiện đại này càng được củng cố khi cô có cơ hội trải nghiệm vai trò "bảo mẫu" để chăm sóc cùng lúc 15 cầu thủ nhí trong một chương trình truyền hình thực tế. Việc phải ghi hình nhiều ngày liền dưới thời tiết nắng nóng từ sáng sớm đến tối muộn từ Bắc vào Nam khiến làn da bị đen đi đáng kể, nhưng đổi lại, cô đã nhận được tình cảm chân thành từ các bạn nhỏ.

Chính khoảnh khắc những đứa trẻ chạy lại ôm chầm lấy mình, rơi nước mắt hay tin tưởng tìm mình để nhờ giúp đỡ đã khiến cô thấu hiểu sâu sắc những vất vả của người mẹ. Cô từng xúc động bày tỏ rằng, hóa ra hạnh phúc của một người mẹ lại giản đơn và ấm áp đến như vậy. Những trải nghiệm thực tế này không chỉ làm giàu thêm vốn sống cho vai trò diễn viên của Lê Bống, mà còn khắc họa rõ nét chân dung của một người phụ nữ hiện đại: Sống hết mình cho sự nghiệp nhưng luôn có những bước chuẩn bị thấu đáo, trách nhiệm cho tương lai và gia đình sau này.