Tiktoker 35 triệu lượt thích dạy đàn ông 30 tuổi chọn vợ: Lệch lạc thế này ai bênh nổi!

Mạng xã hội những ngày qua dậy sóng bởi một video của một Tiktoker T.A.T với những quan điểm về việc yêu phụ nữ trẻ. Đáng sợ hơn cả sự lố bịch của phát ngôn, đó là sự lan tỏa của một "hệ tư tưởng" đang len lỏi: Coi hôn nhân là giao dịch thương mại và phụ nữ là một sản phẩm cần được phân khúc.

Hệ tư tưởng độc hại

Trong clip, nhân vật này không ngần ngại cổ xúy đàn ông ngoài 30 tuổi nên tìm kiếm các cô gái 19-20 tuổi (sinh năm 2006-2007). Những phát ngôn của anh ta khiến người xem phải rùng mình vì sự trần trụi và thực dụng đến mức... "chợ búa". Anh ta không nói về sự đồng điệu tâm hồn, không nói về sự sẻ chia trong cuộc sống, mà nói về phụ nữ như một loại hàng hóa:

"Đến các sản phẩm tiêu dùng bán ở trên thị trường người ta còn chia ra phân khúc của trẻ con, trẻ sơ sinh, tuổi dậy thì, thanh niên, trung niên, cao niên và người già. Người ta còn chia ra như thế cơ mà, thế sao mình cứ phải trốn tránh làm gì?".

Anh ta lý giải cho việc chọn "gái trẻ" bằng những tính toán mang tính sinh học thuần túy:

"Đàn ông lớn tuổi mà có tiền ý, người ta chọn gái trẻ, bởi vì thế sao? Đầu tiên là sướng hơn, trẻ hơn, khỏe hơn, dễ sinh đẻ hơn".

Thậm chí, anh ta không ngần ngại hạ thấp những người phụ nữ trưởng thành – những người vốn đã có tư duy độc lập:

"Ở những chị em phụ nữ trưởng thành rồi thì lại khác nhá. Nếu như bạn không có tiền hoặc bạn không có một cái gì đấy nó gọi là ok, thì cũng khó đấy. Bởi vì tầm đấy không thể nào mà văn vở đâu nữa... Anh không có tiền thì vứt, thế cho nó dễ."

Khi "sòng phẳng" chỉ là lớp áo cho sự ích kỷ

Nói một cách công bằng, người này đúng ở một vế: Cuộc sống hiện đại cần sự sòng phẳng. Đúng, tình yêu không nên dựa trên sự mù quáng hay "trốn chạy thực tại". Việc một người đàn ông muốn có kinh tế vững vàng để chăm lo cho gia đình là điều đáng quý. Tuy nhiên, anh ta đã đánh tráo khái niệm một cách nguy hiểm giữa " sống thực tế" và "sống bạc".

Cách anh ta nhìn nhận phụ nữ là một "rủi ro cần giảm thiểu" thay vì một "người bạn đời" thực sự đã bộc lộ sự nghèo nàn về cảm xúc. Anh ta coi thường phụ nữ trưởng thành vì họ không thể "văn vở", nhưng lại tự hào vì mình có thể "hiểu tâm lý" để thao túng những cô gái trẻ chưa trải đời. Đó không phải là bản lĩnh của một người đàn ông trưởng thành, mà là sự hèn nhát của một kẻ sợ đối mặt với những người phụ nữ ngang tầm, có tư duy, có chiều sâu và có chính kiến.

Một người đàn ông xem vợ mình là "sản phẩm" cần làm răng sứ, làm da nâu cho "đẹp kiểu Tây Tây" chỉ để thỏa mãn thị hiếu cá nhân, thực chất anh ta chẳng yêu vợ mình đâu – anh ta chỉ đang yêu cái "concept" (hình mẫu) do chính anh ta nhào nặn ra mà thôi. Anh ta biến vợ thành món đồ trang sức để phô diễn sự thành đạt.

Giải mã tâm lý: Sự lệch lạc mang tên "Objectification"

Tư duy của nhân vật này có thể được giải mã qua hai khái niệm tâm lý học kinh điển:

Objectification (vật hóa phụ nữ): Khi con người nhìn nhận đối phương như một "sản phẩm phân khúc" (từ sơ sinh đến cao niên), họ đã tước bỏ nhân tính của đối phương. Phụ nữ không còn là một cá thể với cảm xúc, trí tuệ và linh hồn, mà chỉ là những "tài sản" phục vụ nhu cầu sinh học và cái tôi của đàn ông. Đây là một dạng thức độc hại của tâm lý coi người khác là công cụ.

Machiavellianism (chủ nghĩa vị lợi thực dụng) : Tư duy "yêu hết mình, đau đớn tận cùng và lãng quên nhanh" cùng việc chọn người trẻ để "giảm thiểu rủi ro" là dấu hiệu rõ nét của chủ nghĩa Machiavelli. Mọi mối quan hệ chỉ được tính toán bằng "lợi - hại", "rủi ro - an toàn". Đàn ông theo hệ tư tưởng này xem cuộc đời là một bàn cờ, nơi họ phải luôn là người kiểm soát "bàn cờ" đó. Nhưng trớ trêu thay, một người đàn ông lúc nào cũng sợ "rủi ro" chính là kẻ có tâm hồn nghèo nàn nhất.

Kẻ sợ hãi sự trưởng thành

Một người đàn ông thực sự tự tin không bao giờ cần phải phân khúc phụ nữ như cách người ta phân loại thịt ở siêu thị. Việc tự xưng là "đàn ông trưởng thành" nhưng lại đi săn đuổi những cô gái chưa đủ tuổi để hiểu về sự phức tạp của cuộc đời chính là nghịch lý lớn nhất.

Tư duy "sống thực tế" của nhân vật này thực chất là bản cáo trạng cho một tâm hồn cằn cỗi, sợ yêu sâu sắc và sợ đối mặt với trách nhiệm thực sự. Yêu một người phụ nữ trưởng thành, bạn phải đối mặt với những câu hỏi khó, phải cùng họ giải quyết những áp lực cuộc sống, phải cùng họ "lớn lên" theo năm tháng. Đó là cái giá của một mối quan hệ thực sự. Còn chọn một cô gái trẻ chỉ vì "dễ sinh đẻ", "dễ dạy bảo" và "ít rủi ro", đó chỉ là sự lựa chọn của một người tiêu dùng đang đi mua sắm, chứ không phải một người đàn ông đang đi tìm một người bạn đời.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng: Phụ nữ có khí chất sẽ không bao giờ là "phân khúc" trong cuộc đời của bất kỳ ai. Nếu bạn đang bị một gã đàn ông đặt lên bàn cân "rủi ro - lợi ích" như một món hàng, hãy nhớ rằng quyền định giá bản thân nằm ở chính bạn, chứ không phải ở kẻ đang cầm cái thước đo lạc hậu đó.