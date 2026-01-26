Tình trạng hiện tại trong biệt thự của Phương Oanh

Sau biến cố gia đình trong năm 2025, Phương Oanh trở nên kín tiếng hơn, không còn hoạt động sôi nổi như trước đây. Cô không xuất hiện trên truyền thông, không cập nhật hình ảnh trên tài khoản MXH của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn lên sóng qua kênh của người khác.

Mới nhất, Phương Oanh tiếp tục lộ diện trên kênh của một người khác, mở lại vlog nấu ăn. Trong clip, nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân không để voice hướng dẫn mà chỉ tập trung vào chế biến gà luộc cánh tiên và xôi nghệ - những món thường thấy trong mâm cỗ cúng, mâm cơm Tết.

Phương Oanh xuất hiện trên kênh của một người khác, không phải tài khoản chính chủ (Nguồn: MXH)

Đáng chú ý, bối cảnh quay chính là trong căn bếp quen thuộc. Cũng trong căn bếp nhà Phương Oanh, không khí đón Tết Nguyên đán đã xuất hiện. Cô trang hoàng nhà cửa bằng bình hoa tiểu tú cầu, gắn những chiếc lồng đèn giấy hot trend Tết 2026.

Căn bếp của Phương Oanh đã được trang trí đèn lồng giấy hot trend Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới đoạn clip này, ngoài những lời khen dành cho món ăn ngon, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận quan tâm, hỏi thăm Phương Oanh. Tính đến tối 25/1, cập nhật mới nhất này của Phương Oanh đã có hơn 1,2 triệu người theo dõi sau 1 ngày, từ khóa “Đỗ Phương Oanh” cũng lọt tìm kiếm phổ biến.

Từ khóa “Đỗ Phương Oanh” lọt tìm kiếm phổ biến trên MXH (Ảnh chụp màn hình)



Từ tháng 12/2025 đến nay, Phương Oanh dần xuất hiện nhiều hơn, nhưng qua kênh của người khác, không tự đăng bài chính chủ. Cô vẫn làm nội dung nấu ăn là chủ yếu, song song với đó là lồng ghép booking quảng cáo cho vài sản phẩm tiêu dùng.

Phương Oanh khi xuất hiện vào tháng 12/2025 (Nguồn: MXH)

Trong khi đó các tài khoản mạng xã hội của Phương Oanh vẫn hoàn toàn im ắng, không có bất kỳ bài đăng hay chia sẻ mới nào suốt nhiều tháng qua.

Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của Phương Oanh như trang cá nhân 762 nghìn lượt theo dõi, Fanpage có tích xanh với 1 triệu người theo dõi không đăng bài viết mới trong suốt nhiều tháng qua. Bài đăng gần nhất trên tài khoản Đỗ Phương Anh đã từ tháng 10/2025.

Bài đăng gần nhất trên tài khoản Facebook của Phương Oanh (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, kênh TikTok hơn 955 nghìn lượt theo dõi vẫn giữ các video cũ, không tắt bình luận nhưng cũng không cập nhật thêm video kể từ cuối tháng 8/2025.

Phương Oanh có tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh, sinh năm 1989 tại Ninh Bình. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim vào năm 2012. Phương Oanh được khán giả biết đến rộng rãi qua các vai diễn "giờ vàng" trên VTV, tiêu biểu nhất là Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân, Lặng Yên Dưới Vực Sâu,... và mới nhất là Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Sau một thời gian tạm nghỉ để chăm sóc gia đình, từ cuối năm 2024 - đầu năm 2025, Phương Oanh đã dần quay trở lại với nghệ thuật thông qua phim truyền hình, quảng cáo và show giải trí. Cô cũng được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung với khả năng nấu nướng và các video chia sẻ nội trợ thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.

Phương Oanh (Ảnh: FBNV)

