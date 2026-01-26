Vợ tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới bị ngã mạnh ở tháng 7 thai kỳ, dân tình lo lắng tột độ

Tối 25/1, tờ Sports Chosun đưa tin, phát thanh viên Kim So Young - bà xã tài tử Oh Sang Jin (phim Vì Sao Đưa Anh Tới), vừa gặp phải 1 sự cố ngoài ý muốn khi đang ở tháng 7 của thai kỳ. Theo nguồn tin, mỹ nhân họ Kim đã bị ngã mạnh, cú ngã đã khiến nữ diễn viên đau người ê ẩm.

Thông qua buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ mới đây, Kim So Young xác nhận thông tin cô vừa bị ngã, đồng thời cho biết thêm về tình trạng của bản thân ở thời điểm hiện tại: "Bây giờ đang nằm nên tôi cảm thấy phần hông khá đau". Bà xã Oh Sang Jin sợ hãi kể lại khoảnh khắc thót tim: "Vì sợ em bé gặp phải chuyện không hay nên theo bản năng, tôi đã cố gắng bảo vệ phần bụng. Tôi cũng đã có 1 phen hoảng hốt".

Kim So Young vừa bị ngã mạnh ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Ảnh: Naver

Đồng thời, cô cho biết bản thân sợ bị ông xã mắng sau cú ngã: "Ngay sau khi bị ngã, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là nếu nói với ông xã thì chắc chắn sẽ bị ăn mắng mất". Chia sẻ của nữ phát thanh viên khiến cho khán giả càng thêm hoang mang.

Sau đó, trước nỗi lo lắng dâng cao của người hâm mộ, Kim So Young đã lên tiếng trấn an: "Thấy tình hình cũng dần ổn rồi các bạn ạ. Và tôi cũng không bị chồng mắng đâu".

Bà xã tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới cũng trải lòng về quá trình nuôi dạy cô con gái đầu lòng: "Chỉ mới thử chăm con 1 ngày thì mới cảm nhận được rằng việc phải liên tục theo dõi bé, cho con ăn, ngủ, tắm rửa, chơi đùa cùng bé thực sự là 1 công việc vô cùng vất vả nhưng cũng rất vĩ đại. Bản thân tôi vốn là 1 người khá hậu đậu, ngay cả cơ thể mình có khi còn chẳng chăm lo tốt được. Vậy nên, tôi mới thực sự thấu hiểu việc nuôi dạy để đứa trẻ lớn lên an toàn và khỏe mạnh khó khăn đến nhường nào. Tôi cũng tự hứa với lòng mình rằng từ nay về sau không than vãn nữa mà phải tập trung làm việc chăm chỉ hơn".

Thông tin Kim So Young bị ngã ở tháng 7 của thai kỳ gây xôn xao, âu cũng là bởi cô từng trải qua cú sốc sảy thai trong quá khứ. Còn nhớ hồi cuối năm 2023, bà xã Oh Sang Jin đau đớn chia sẻ thông tin mất con ở những tháng cuối thai kỳ. Khi ấy, nữ phát thanh viên họ Kim nghẹn ngào vì mất đi quý tử: "Tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc được mọi người trên phố hỏi về thời gian lâm bồn. Thực ra tôi đã không giữ được em bé trong bụng mình, bé đã rời xa vợ chồng tôi. Nhưng 1 ngày nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau trên thiên đường và chung sống hạnh phúc".

Vợ chồng tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới đau đớn vì mất con cách đây 3 năm. Ảnh: Nate

Và phải tới cuối năm ngoái, Kim So Young mới vỡ òa thông báo cô đã mang thai lại sau thời gian dài ròng rã chờ đợi.

Oh Sang Jin - Kim So Young chính thức về chung 1 nhà hồi năm 2017. 2 năm sau đó, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc, hân hoan.

Oh Sang Jin sinh năm 1980, là người dẫn chương trình nổi tiếng tại xứ sở kim chi. Bên cạnh công việc MC, anh còn lấn sân sang đóng phim, để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua các tác phẩm như Vì Sao Đưa Anh Tới, Big Man… Còn Kim So Young sinh năm 1987, là phát thanh viên được yêu mến tại Hàn Quốc nhờ nhan sắc và sự duyên dáng.

Cặp đôi tổ chức hôn lễ lãng mạn cách đây 9 năm. Ảnh: Naver