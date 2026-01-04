Tình trạng hiện tại của vợ chồng Lộc Fuho sau khi công khai đơn ly hôn

Chuyện bắt đầu ồn ào trên MXH vào những ngày cuối tháng 12/2025, khi Kim Thủy - vợ Lộc Fuho (tên thật là Phạm Văn Lộc) livestream cho biết sẽ ly hôn.

Kim Thủy lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt đỏ hoe khi nhắc về cuộc hôn nhân của mình và chồng cũng như lý do đường ai nấy đi. Trên tay Kim Thủy là tờ đơn ly hôn cô chuẩn bị, chỉ chờ chồng về ký, nộp đơn lên toà.

Clip cắt gừ livestream của vợ Lộc Fuho thu về hơn 6 triệu lượt xem.

Kim Thủy còn công khai đơn ly hôn.

“Từ khi lấy Lộc về làm chồng, không có ngày nào Thủy ngủ được. Thủy cảm thấy không hợp nên bây giờ Thủy quyết định ly hôn mọi người. Đợi anh đi uống cafe về thì Thủy sẽ đưa giấy này cho anh Lộc ký. Từ khi kết hôn, Thủy cảm thấy không vui, mệt mỏi nên Thủy muốn kết thúc sớm để đường ai nấy đi. Càng sớm càng tốt. Anh Lộc còn trẻ mà nên anh ấy sẽ kiếm được người tốt còn mình sẽ về quê, thấy hợp với ai thì để với người đó”, Kim Thủy nói lý do không thể tiếp tục chung sống.

Say đó, cô còn tiếp tục lên livestream nói rằng cuộc sống hôn nhân không… màu hồng, gặp nhiều sự cố. Khi về chung nhà, cô cùng chồng làm việc, trả nợ cho chồng - gia đình chồng.

Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên MXH, nhiều người đã tràn vào các tài khoản MXH cá nhân của Lộc Fuho để hỏi chuyện: Thật hay content? Kim Thủy chỉ chia sẻ trên sóng livestream chứ không đăng bài viết nào trên MXH về chuyện ly hôn chồng.

Thế nhưng, Lộc Fuho đã nhanh chóng lên clip trên vào ngày 31/12, phủ nhận chuyện ly hôn, nói đây chỉ là content. “Rất nhiều người nghĩ Lộc và vợ chia tay… thật ra là nó bịa chuyện đó anh em ơi, tất cả (ý chỉ những người đăng bài - pv) là câu view, kiếm tiền”, Lộc Fuho chia sẻ.

Lộc Fuho lên clip phủ nhận chuyện ly hôn.

Song, nhiều netizen chỉ ra rằng thông tin xuất phát từ phía Kim Thủy, chính cô là người chia sẻ thông tin ly hôn chồng. Nếu là content thì nhiều netizen cho rằng chính Kim Thủy, hoặc phải cả hai vợ chồng lên tiếng đính chính. Nhiều người tin đây là thật (bởi trước nay hai vợ chồng TikToker này cũng hay làm content để troll) bởi có cả giấy ly hôn, và ít ai đem chuyện này ra đùa.

Bởi vậy, ai nấy càng thêm thắc mắc tình trạng hiện tại của vợ Lộc Fuho. “Phải từ chia sẻ của Kim Thủy chứ, vợ anh im lặng mà”, “Thấy lần này căng thiệt đó, không biết bà Thủy sao rồi”, “Thủy lên tiếng đi ạ”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Trên trang TikTok cá nhân hơn 267 nghìn follower, bài đăng gần đây nhất của Kim Thủy vào vào 5 ngày trước (29/12) - trùng với thời điểm cô lên MXH công khai chuyện sẽ ly hôn chồng. Cô cũng không rep bình luận thắc mắc tính thực hư của câu chuyện. Đáng chú ý, cũng vào 5 ngày trước, khi có một bình luận đặt câu hỏi: “Chia tay anh Lộc rồi hả?” thì Kim Thủy lại phản hồi bằng icone mặt cười.

Bài đăng gần đây nhất của Kim Thủy là từ 5 ngày trước.

Kim Thủy có phản hồi khó hiểu...

Facebook cá nhân có hơn 281 nghìn người theo dõi của Kim Thủy thì bài đăng gần đây nhất là từ tháng 5/2025. Cô để hình ảnh gia đình hạnh phúc với Lộc Fuho.

Cho những ai chưa biết, Kim Thủy và Lộc Fuho kết hôn vào đầu năm 2021, đến cuối năm 2021, Kim Thủy sinh bé gái đầu lòng. Trước khi về chung nhà với Lộc Fuho, cô gái quê Bình Định cũ này cũng là một TikToker, YouTuber, song không gây được nhiều sự chú ý. Kể từ sau khi về chung nhà với Lộc Fuho, cả hai cùng làm content thì nhận về nhiều sự quan tâm hơn. Kim Thủy cũng nhận về nhiều lời khen ngợi khi ngày càng nhuận sắc hơn.

Trước đó, cả hai vẫn đăng tải hình ảnh, chia sẻ cuộc sống lên MXH.

Lộc Fuho tên thật là Phạm Văn Lộc (SN 1994, quê Khánh Hoà). Lộc Fuho là hiện tượng mạng đình đám một thời. Từ một chàng trai phụ hồ hay lên comment dạo trên Facebook, Phạm Văn Lộc bỗng chốc trở thành hiện tượng mạng.

Anh tận dụng cơ hội được cộng đồng mạng quan tâm để thành lập kênh YouTube cá nhân vào tháng 7/2019, với những nội dung xoay quanh cuộc sống hàng ngày, giản dị nhưng hài hước. Cuộc sống của anh và gia đình cũng “sang trang mới” sau khi nổi tiếng, mua xe hơi, xây nhà và đi từ thiện,... Năm 2023, Lộc Fuho hào hứng chia sẻ rằng mình đã lên chức giám đốc một công ty về xây dựng.

Hiện tại, Lộc Fuho sở hữu kênh TikTok với hơn 4,3 triệu follower.

