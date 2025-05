Cách đây không lâu, Koo Jun Yup - chồng người Hàn của Từ Hy Viên từng chia sẻ rằng sau khi bức tượng tại phần mộ vợ hoàn thành, anh sẽ rời Đài Loan (Trung Quốc). Sau đó nam nghệ sĩ sẽ trở về Hàn Quốc thăm mẹ, rồi ra nước ngoài du lịch để khuây khỏa tinh thần.

Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất từ bạn bè thân thiết của Từ Hy Viên với truyền thông, hiện tại Koo Jun Yup vẫn đang ở lại Đài Loan và không còn ý định rời đi nữa.

Chồng Từ Hy Viên không rời Đài Loan vì vẫn muốn thường xuyên tới thăm mộ vợ

Lý do là bởi chồng Từ Hy Viên vẫn không thể buông bỏ tình cảm dành cho vợ. Sau khi Từ Hy Viên được an táng, Koo Jun Yup quyết định ở lại Đài Loan.

Đối với chồng Từ Hy Viên, việc ở gần mộ phần của vợ giúp nam nghệ sĩ bớt nguôi ngoai nỗi nhớ, và dễ dàng đến thăm cô bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, theo chia sẻ mới nhất từ bạn bè thân thiết với Từ Hy Viên, tình trạng tinh thần của Koo Jun Yup đến nay vẫn chưa có dấu hiệu khá lên. Nam nghệ sĩ vẫn chìm trong nỗi đau và sự dằn vặt mỗi ngày, khiến người thân và bạn bè xung quanh đều xót xa.

Hình ảnh Koo Jun Yup ôm tro cốt Từ Hy Viên trong ngày an táng cô

Em gái Từ Hy Viên là Từ Hy Đệ do quá lo lắng cho anh rể nên duy trì thói quen mỗi tuần mời Koo Jun Yup đến nhà ăn cơm, trò chuyện và an ủi tinh thần. Tuy nhiên, gần đây do tình trạng sức khỏe của mẹ ruột không ổn định, Từ Hy Đệ đã chuyển về sống chung với bà. Ngày 11/5 tới đây cũng là tròn 100 ngày kể từ khi Từ Hy Viên qua đời. Gia đình Từ Hy Viên cùng Koo Jun Yup được cho là sẽ tổ chức một buổi lễ cho cố diễn viên vào ngày này.