Vừa qua, gia đình Trường Giang - Nhã Phương đã gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe. Trong bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội, nam danh hài cho biết con gái bị sốc phản vệ, con trai bị sốt và Nhã Phương phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, nữ diễn viên sinh năm 1990 đang mang thai con thứ 3 ở tháng thứ 6. Do đó cư dân mạng càng thêm lo lắng cho sức khỏe của Nhã Phương. Mới đây, Nhã Phương đã xuất hiện chung khung hình cùng hai sao nữ là Trương Quỳnh Anh và Sĩ Thanh. Cả ba cùng đi ăn tại một nhà hàng có không gian ấm cúng, sang trọng.

Trong bức hình, bà xã Trường Giang diện chiếc váy trắng dáng rộng, gương mặt tươi tắn. Hình ảnh này khiến khán giả phần nào yên tâm hơn về tình trạng sức khỏe của cô. Trương Quỳnh Anh chia sẻ: "Nay bé bầu Nhã Phương và chị Sĩ Thanh ghé. Sau 7 tháng gặp lại thì rôm rả 4 tiếng hết sạch đồ ăn vẫn chưa tám hết câu chuyện".

Nhã Phương lộ diện sau khi phải nhập viện gấp vào lúc 4 giờ sáng

Khoảnh khắc tụ họp bên Trương Quỳnh Anh và Sĩ Thanh cũng phần nào chứng minh sức khỏe của Nhã Phương đã ổn định hơn

Trường Giang chia sẻ các thành viên trong gia đình liên tục gặp vấn đề về sức khỏe trong tháng qua

Thời điểm sinh con đầu lòng, Nhã Phương từng tiết lộ bị băng huyết mấy tiếng đồng hồ. Cô chia sẻ: "Lúc đó tôi lì lắm, nhất định đòi sinh thường nên bị băng huyết. Mất máu nhiều quá nên tôi bị hôn mê. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ cũng ổn. Trộm vía là trời thương. Giai đoạn đó, tôi không trầm cảm, chỉ là sinh con xong thì tâm sinh lý thay đổi, dễ hờn, dễ buồn".

Trường Giang và Nhã Phương nên duyên vợ chồng vào tháng 9/2018. Trải qua 7 năm gắn bó, cả hai xây dựng tổ ấm hạnh phúc, lần lượt chào đón hai con “đủ nếp đủ tẻ” là bé Destiny sinh năm 2019 và bé Hope chào đời năm 2023. Đặc biệt, vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, vợ chồng Trường Giang hạnh phúc thông báo tin vui chuẩn bị chào đón em bé thứ ba.

Chia sẻ về 2 lần làm mẹ trước đó, Nhã Phương từng cho hay: "Mình có 2 bé, 2 bé đến vào những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Ví dụ như với Destiny, mình bị trầm cảm nhẹ. Phương không biết mọi người làm sao chứ riêng Phương là hay mắng chồng.

Cái trầm cảm của Phương là sao lúc nào mình cũng chửi chồng hết vậy. Nhưng sang đến lúc sinh em bé Hope thì nó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Kiểu như là với bé đầu, chồng Phương hỗ trợ hết mình từ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện, được làm công việc mình yêu thích và không phải vướng bận điều gì. Vì đã có cái guồng tốt hơn nên khi sinh bé Hope, mình không lăn tăn gì cả".