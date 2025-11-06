Rùng mình với clip 2 phút của Nhã Phương

Một đoạn clip dài vỏn vẹn 2 phút trích từ bộ phim Những Thiên Thần Áo Trắng (phát sóng năm 2009) bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội, lập tức khiến khán giả “dậy sóng”. Dù chỉ là cảnh đùa nghịch trong lớp học, biểu cảm “quá đà” của dàn diễn viên trong đó có Nhã Phương và Lan Phương, Miu Lê...lại khiến người xem “rùng mình” vì ngượng thay.

2 phút ai xem cũng ngượng

Trong đoạn clip được lan truyền, nhóm học sinh tụ tập cùng nhau trong giờ nghỉ, và nhân vật do Lan Phương thủ vai trêu đùa bằng cách giả vờ “rủ rê” cả nhóm thử một loại “thuốc đặc biệt”. Thực tế, đó chỉ là kẹo cao su, nhưng phản ứng của các bạn trong lớp lại khiến khán giả “không thể nhịn cười”.

Chỉ trong vài giây, cả nhóm đồng loạt thể hiện cảm xúc quá mức người run, người hét, người trợn tròn mắt, kẻ ngã dúi dụi như đang bị trúng thuốc thật. Phân cảnh được dựng với ánh sáng đỏ rực và tiếng nhạc căng thẳng, càng khiến không khí thêm… “kịch”.

Trong phim, Nhã Phương đảm nhận vai một nữ sinh tên Tuyết. Ở thời điểm đó, cô mới bắt đầu sự nghiệp nên diễn xuất còn non, thường thể hiện cảm xúc quá đà đặc biệt trong các phân đoạn cảm động hoặc tranh cãi.

Phân cảnh “kẹo cao su” đang bị chia sẻ lại là ví dụ điển hình. Dù kịch bản chỉ là trò đùa vô hại, song phần thể hiện của các diễn viên lại bị khán giả cho là “quá sức nghiêm trọng”. Nhã Phương với gương mặt lo sợ, và giọng nói run rẩy như đang ở trong bi kịch thật, khiến người xem vừa buồn cười vừa… thương.

Dưới đoạn clip, netizen bình luận: "Ngày đó Nhã Phương mới vào nghề, diễn ngô nghê thật", "Coi lại vừa mắc cỡ, vừa thấy rùng mình vì hồi xưa diễn viên Việt toàn bị bắt diễn kịch như sân khấu".

Cảnh phim này tuy chỉ kéo dài 2 phút, nhưng lại gợi lại cả một thời kỳ phim học đường Việt còn vụng về trong cách kể chuyện và diễn xuất. Người xem khi đó từng kỳ vọng Những Thiên Thần Áo Trắng sẽ truyền cảm hứng cho giới trẻ, nhưng cuối cùng chỉ nhớ tới nó như một biểu tượng của sự “mắc cỡ tập thể” nơi học sinh triết lý như giáo sư và diễn viên “cố gồng” để tỏ ra sâu sắc.

Bộ phim "thảm hoạ"

Ra mắt năm 2009, Những Thiên Thần Áo Trắng do đạo diễn Lê Hoàng thực hiện, hãng phim BHD sản xuất, từng được quảng bá rầm rộ là phim truyền hình học đường hiện đại, phản ánh tinh thần cải cách giáo dục. Phim dài 40 tập, phát sóng khung giờ vàng 21h10 trên VTV3, với dàn diễn viên trẻ gồm Midu, Nhã Phương, Lan Phương, Ngọc Hiệp, Minh Anh…

Tuy nhiên, khi lên sóng, bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Khán giả khi đó cho rằng phim “xa rời thực tế” khi học sinh lớp 12 mặc váy ngắn, mang vớ sọc sặc sỡ, đội nón ca-lô đi học, còn các nhân vật thì nói năng triết lý, “dạy đời” cả thầy cô.

Nhân vật chính July Miu (Midu) - học sinh từ Anh về Việt Nam được xây dựng như một “thủ lĩnh học đường”, nhưng lại bị chê là kiêu ngạo, nói nhiều, hành xử vô lý. Một số tình tiết phi lý đến mức gây cười, như nhóm học sinh bị kẹt trong thang máy và hát chờ “chết” suốt 10 phút, hay cảnh “lên án học thêm” nhưng lại kết thúc bằng bài thi điểm tuyệt đối nhờ thiên tài July Miu.

Nhiều năm qua đi, thỉnh thoảng 1 vài đoạn clip của phim lại được chia sẻ lại khiến mọi người rùng mình vì sự ngô nghê từ trong diễn xuất lẫn kịch bản.



