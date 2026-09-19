Tình trạng của mỹ nhân SN 1997 hôn mê 3 tháng, liệt nửa người vì thiếu oxy lên não

Nữ diễn viên Trung Quốc Tiêu Nghiên Nghê, SN 1997, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và có nền tảng múa ballet vững chắc, từng được biết đến là một người nghiện công việc. Để tìm chỗ đứng trong giới giải trí cạnh tranh khốc liệt, cô từng uống 3-4 cốc cà phê đen mỗi ngày để ép bản thân tỉnh táo khi quay phim, và luôn tự nhủ rằng: "Mình sắp nổi tiếng rồi". Thế nhưng đúng lúc sự nghiệp cô đang đi lên, biến cố bất ngờ ập đến.

Tiêu Nghiên Nghê sống trong tình trạng áp lực cao, không dám nghỉ ngơi vì muốn tranh thủ mọi cơ hội để được biết đến. Thế nhưng đúng lúc sự nghiệp của cô đang đi lên, biến cố sức khỏe bất ngờ ập đến. Ảnh: Sina.

Tháng 9/2021, cô đột ngột không thể cử động sau khi tỉnh ngủ. Lúc đến bệnh viện cấp cứu khẩn, nữ diễn viên sinh năm 1997 được chẩn đoán mắc bệnh thiếu oxy lên não. Sau đó, cô rơi vào trạng thái hôn mê và trở thành người thực vật.

Năm 2022, tức 3 tháng sau khi hôn mê, nữ diễn viên bất ngờ tỉnh lại. Với gia đình cô, đây được xem là 1 kỳ tích, phép màu. Tuy nhiên, hiện thực sau khi tỉnh dậy với nữ diễn viên trẻ vô cùng khắc nghiệt: nửa người bên trái bị liệt, hoàn toàn không thể tự kiểm soát, trong đó tay trái gần như không thể cử động được nữa và mọi hoạt động sinh hoạt đều phải học lại từ đầu. Sự nghiệp đang trên đà phát triển của cô vì thế cũng buộc phải tạm dừng.

Nữ diễn viên bị hôn mê, rơi vào trạng thái người thực vật hơn 3 tháng. Ảnh: Sohu.

Với nghị lực đáng kinh ngạc, cô trải qua quá trình phục hồi chức năng kéo dài 4 năm. Đến tháng 4/2025, Tiêu Nghiên Ni cuối cùng có thể tự mình bước đi trở lại. Đến cuối năm 2025, cô mới dần khôi phục khả năng tự chăm sóc bản thân, có thể tự mặc quần áo, tắm rửa và ăn uống. Theo Tiêu Nghiên Nghê, cô có thể hồi phục như hiện tại là nhờ sự chăm sóc tận tình của cha mẹ trong suốt thời gian cô lâm bệnh nặng.

Tiêu Nghiên Nghê chịu nhiều di chứng sức khỏe sau bạo bệnh và phải mất 4 năm để phục hồi. Ảnh: Sohu.

Đến ngày 19/9, Tiêu Nghiên Nghê gây chú ý khi thông báo trở lại hoạt động nghệ thuật. Theo nữ diễn viên, cô đã quay lại phim trường Hoành Điếm để tìm kiếm cơ hội diễn xuất. Tại đây, Tiêu Nghiên Nghê bàng hoàng phát hiện nhiều đồng nghiệp trong giới thậm chí còn tưởng rằng cô đã qua đời. Lần trở lại này, sao nữ gen Z chia sẻ muốn nói với mọi người chỉ đơn giản là: "Tôi vẫn còn sống, tôi đã trở lại".

Ngày đầu tiên tái xuất, Tiêu Nghiên Nghê cho biết bản thân chạy tới 8 đoàn phim để tìm cơ hội. Thế nhưng ngay tại đoàn đầu tiên, cô đã phải đối mặt với những lời nói đầy hoài nghi như "Đã bệnh ra nông nỗi này mà còn đóng phim" hay "Sao nghỉ luôn đi". Khi được hỏi có bị những lời phũ phàng đó làm tổn thương hay không, Tiêu Nghiên Nghê bình thản nói rằng bản thân đã chuẩn bị tâm lý từ trước: "Cũng bình thường thôi! Trước khi đến đó, tôi đã biết họ sẽ nói như vậy nên trong lòng chuẩn bị sẵn rồi. Hơn nữa, việc họ phủ nhận tôi cũng là điều dễ hiểu, bởi tình trạng của tôi thực sự là như vậy".

Cuối cùng, bằng tinh thần không chịu khuất phục, Tiêu Nghiên Nghê giành được 2 vai diễn trong các bộ phim ngắn. Đáng chú ý, cát-xê mỗi ngày của cô từng rơi vào khoảng 10.000 NDT (khoảng 37,9 triệu đồng) trước khi đổ bệnh, nhưng sau khi trở lại chỉ còn 800 NDT (khoảng 3 triệu đồng). Dù vậy, Tiêu Nghiên Nghê vẫn trân trọng từng cơ hội được đứng trước máy quay.

Nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ rằng chỉ khi được trở lại dưới ánh đèn sân khấu, cô mới cảm nhận rõ mình "thực sự đang sống". Cô cũng mong có thể một lần nữa tự kiếm tiền bằng chính sức lao động mình, qua đó giảm bớt gánh nặng cuộc sống cho cha mẹ.

Tiêu Nghiên Nghê đã trở lại showbiz sau 4 năm vắng bóng vì bệnh tật. Ảnh: Weibo.

Tiêu Nghiên Nghê sinh năm 1997, cô được mệnh danh là "Tiểu Nghê Ni" ở showbiz Trung Quốc vì có ngoại hình na ná đàn chị minh tinh. Tiêu Nghiên Nghê từng tham gia diễn xuất trong Lớp Trưởng Điện Hạ, Hành Trình, Tử Cấm Mê Cung...

Nguồn: QQ, China Times