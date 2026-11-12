Liên quan đến sự việc tìm thấy thi thể nam thanh niên 18 tuổi dưới sông sau 2 ngày mất tích xảy ra tại Nghệ An gây xôn xao dư luận, nạn nhân trong vụ việc là em H.X.Q. (sinh năm 2008, sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Hàn Nghệ An).

Thông tin trên báo Tiền Phong cho hay, trước đó vào ngày 9/11, Q. về nhà tại phường Quỳnh Mai (tỉnh Nghệ An) để nghỉ cuối tuần. Sau đó, gia đình mất liên lạc với nam thanh niên và tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Nghệ An cùng công an các địa phương liên quan đã vào cuộc xác minh và phát hiện, trước khi mất tích, Q. đi cùng Nguyễn Hồ Quang Tú (sinh năm 2007) là bạn cùng phòng trọ, học cùng trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 9/11, Q. và Tú cùng nhau đi nhậu. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, Tú chở Q. bằng xe máy từ khu vực phường Quỳnh Mai vào trường để chuẩn bị cho tuần học mới. Tuy nhiên, khi cả hai di chuyển trên tuyến đường ven biển, đến địa phận xã Hải Châu thì xảy ra tai nạn.

Lời khai ban đầu của Tú cho hay, do đường vắng, thấy Q. bị thương nặng nên Tú ôm bạn lên xe, định đưa đi cấp cứu. Đi được 1 đoạn thì Tú phát hiện Q. bất tỉnh. Trong lúc hoảng loạn, Tú đã thả Q. xuống sông tại khu vực cầu Lạch Vạn.

Báo Công an nhân dân cho biết thêm, từ lời khai của Tú, lực lượng chức năng đã tìm ra hiện trường vụ tai nạn giao thông và tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Đến sáng ngày 11/11, thi thể của Q. đã được tìm thấy.

Công an tỉnh Nghệ An hiện đang phối hợp các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên.