Mạng xã hội đang xôn xao trước vụ việc ông lão già yếu nghi bị người thân thuê taxi đưa đến rồi bỏ lại trước cổng ngôi chùa tại xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng. Người đàn ông bị bỏ lại cùng một số đồ đạc cá nhân và mảnh giấy với nội dung: “Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa”.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, trụ trì ngôi chùa cho biết, ngày 10/5, nhà chùa thấy ông lão ngoài 70 tuổi trông rất yếu, không đi lại được và cũng không còn minh mẫn đang nằm ở khu vực cửa chùa.

“Sau một hồi lâu không thấy ai quay lại đón, nhà chùa đưa ông vào phòng để hỏi han nhưng ông lão không còn minh mẫn để cung cấp thông tin. Sau đó, nhà chùa kiểm tra camera thì thấy có ô tô taxi đưa ông tới rồi để ở cửa chùa” , vị trụ trì chia sẻ.

Trưa 10/5, người con gái thuê taxi đưa cha đến cửa chùa rồi rời đi.

Sau đó, nhà chùa liên hệ công an và chính quyền địa phương để nắm tình hình. Cơ quan chức năng bước đầu xác định gia cảnh ông lão rất éo le khi không còn nhà cửa, vợ đã mất và con gái cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Theo vị trụ trì, đến đêm cùng ngày, một cô gái liên hệ với nhà chùa cho biết bản thân rất áy náy và thừa nhận chính mình là người thuê taxi đưa bố đến chùa do hoàn cảnh quá khó khăn. Cô gái này mới sinh con và cũng đang phải chạy thận , gia đình đã bán hết nhà cửa, phải đi ở trọ trên Hà Nội.

Người này cho biết, sau khi mẹ qua đời được một năm, gia đình rơi vào cảnh kinh tế kiệt quệ, bản thân lại đau ốm, vừa sinh con nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Vì vậy, chị nghĩ đến việc gửi bố vào chùa nhờ chăm sóc. Tuy nhiên, do lo sợ nhà chùa không đồng ý tiếp nhận nên đã để ông lão trước cổng chùa cùng một ít tư trang và mẩu giấy nhờ cưu mang.

Người đàn ông ngoài 70 tuổi, không còn minh mẫn và không tự đi lại được.

“Nhà chùa vốn có vài trường hợp dưỡng lão, nhưng những người đó còn tự sinh hoạt được. Còn cụ ông này phải nằm một chỗ, cần người chăm sóc riêng nên nhà chùa chưa đủ điều kiện. Một số phật tử biết chuyện có chia sẻ lên mạng vì lúc ông vừa xuống xe còn bị ngã tím mắt nên mọi người rất bức xúc. Nhà chùa khuyên mọi người gỡ thông tin vì nghĩ hoàn cảnh của người con cũng quá khổ rồi, dư luận không nên tạo áp lực cho họ” , vị trụ trì nói thêm.

Nhà chùa đang liên hệ với một số nơi ở Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ) có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn và gia đình cũng đồng ý phương án đón ông lão sang đó.

Thông tin thêm về sự việc, ông Nguyễn Phú Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng cho biết, cơ quan công an xã đang xác minh, làm rõ sự việc và chưa có báo cáo chính thức.

Trước mắt, nhà chùa đang trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho người đàn ông và địa phương cũng sẽ thăm hỏi, động viên.