Từ tài tử màn bạc đình đám đến cú ngã 20 tỷ đồng

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986 tại Cà Mau. Anh là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên sau 2000 với phong thái nam tính, đôi mắt sâu và giọng nói trầm ấm. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Long thành cầm giả ca, Cát nóng, Người bất tử, Cuộc chiến hoa hồng, Hiệp sĩ mù....

Sự nghiệp của Quách Ngọc Ngoan đạt đến đỉnh cao khi anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2011 và giải Mai Vàng năm 2014.

Quách Ngọc Ngoan từng là tài tử nổi bật trên màn ảnh rộng

Tuy nhiên, sau ánh hào quang sân khấu, Quách Ngọc Ngoan lại bước vào một ngã rẽ đầy rủi ro là đầu tư kinh doanh. Nam diễn viên từng thử sức với các dự án nông nghiệp, trang trại nuôi chồn hương, trồng cây và nuôi thủy sản ở Cà Mau, nhưng dịch bệnh cùng sai lầm quản lý khiến dòng tiền tắc nghẽn.

Năm 2013, khi mất khả năng chi trả, Quách Ngọc Ngoan thừa nhận bản thân vỡ nợ khoảng 20 tỷ đồng. Sự việc gây xôn xao dư luận không chỉ khiến tên tuổi nam diễn viên lao dốc, mà còn buộc anh gần như “ở ẩn”, rút lui khỏi giới giải trí một thời gian dài.

Trong giai đoạn khó khăn đó, Quách Ngọc Ngoan thừa nhận có những ngày anh không dám ra ngoài, ngại tiếp xúc bạn bè, sống khép kín để suy ngẫm và tìm lại cân bằng. Nam diễn viên tâm sự, có lúc anh thấy mình như rơi vào hố sâu. Nhưng rồi anh nhận ra, không ai giúp mình đứng lên tốt nhất ngoài chính bản thân.

Nam diễn viên gặp nhiều khó khăn sau biến cố vỡ nợ 20 tỷ đồng

Đối mặt sóng gió, không trốn tránh mà chọn cách đương đầu

Sau gần 2 năm kể từ khi công khai chuyện vỡ nợ, xuất hiện trong buổi công chiếu phim mới đây, Quách Ngọc Ngoan cho biết anh vẫn đang trong quá trình trả dần các khoản nợ, chủ yếu bằng thu nhập từ phim ảnh và các dự án hợp tác nhỏ cùng người thân. Dù chưa trả hết, nam diễn viên được đối tác thông cảm, tạo điều kiện để khắc phục dần.

Với Quách Ngọc Ngoan, biến cố nợ nần chính là bài học lớn nhất trong đời. Nam diễn viên chia sẻ, nhiều người từng rất thân thiết với anh, nhưng khi anh gặp biến cố thì lại không thể liên lạc được nữa. Dù vậy, anh không trách họ, bởi anh cho rằng đó là lựa chọn của mỗi người.

Hình ảnh gần đây của Quách Ngọc Ngoan, anh trông gầy hơn trước

Quách Ngọc Ngoan không đổ lỗi cho ai, cũng không tìm cách biện minh cho thất bại. Ngược lại, anh xem đó là cơ hội để gạn lọc những điều quý giá và nhìn lại chính mình.

"Khi có sự cố xảy ra trong cuộc sống, công việc, đừng bao giờ để bản thân trôi theo nó. Không ai giúp mình đứng lên tốt nhất bằng bản thân mình", nam diễn viên tâm sự với Znews.

Theo Quách Ngọc Ngoan, 2 con chính là sức mạnh giúp anh không gục ngã trước biến cố. Hai bé hiện sống cùng mẹ, nhưng vẫn là nguồn động lực to lớn để anh cố gắng mỗi ngày. Anh thường tranh thủ video call nói chuyện, dặn dò con học hành và giữ thái độ lạc quan.

Quách Ngọc Ngoan từng kết hôn với diễn viên Lê Phương và có con trai đầu lòng - bé Cà Pháo. Sau khi ly hôn, anh gắn bó với doanh nhân Phượng Chanel, có thêm một con gái là bé Sumi. Dù cả hai mối tình đều không trọn vẹn, anh giữ tinh thần tích cực, dành tình thương cho các con.

Trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng

Sau 7 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Quách Ngọc Ngoan trở lại với vai diễn điện ảnh mới. Nam diễn viên kể, khi đạo diễn Quốc Công mời tham gia, bản thân anh rất ngạc nhiên và có phần lo lắng.

Tuy vậy, Quách Ngọc Ngoan vẫn quyết định trở lại điện ảnh vì tin “chỉ có lao động mới giúp mình đứng vững”. Anh biết ơn khi đạo diễn Quốc Công tin tưởng giao vai chính cho mình mà không yêu cầu ký cam kết giữ hình ảnh.

Quách Ngọc Ngoan đang nỗ lực quay lại với nghệ thuật và trả nợ

Trong thời gian qua, Quách Ngọc Ngoan cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh khác như Thiên đường máu, Trại buôn người cùng các diễn viên Quang Tuấn, Hoài Lâm, Steven Nguyễn... Đây được xem là tín hiệu khả quan, cho thấy nam diễn viên đang dần lấy lại vị thế trong nghề sau chuỗi ngày dài im ắng.

Ngoài đóng phim, Quách Ngọc Ngoan duy trì lối sống lành mạnh, kỷ luật. Anh đọc sách, học cách cân bằng tâm lý và luyện tập thể dục thể thao đều đặn để giữ gìn ngoại hình, sẵn sàng cho những cơ hội mới. Nam diễn viên tin rằng khán giả sẽ tiếp nhận anh bằng tình cảm và sự thấu hiểu, miễn là anh tiếp tục lao động nghiêm túc, cống hiến hết mình.