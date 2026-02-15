Tình mới của Thiên Ân

Giữa nhịp sôi động của điện ảnh Việt đầu năm 2026, ê-kíp phim “Hẹn Em Ngày Nhật Thực” công bố first look poster, chính thức hé lộ tạo hình nhân vật của Đoàn Thiên Ân trong vai nữ chính.

Trong poster, nàng hậu xuất hiện với hình ảnh nền nã, dịu dàng giữa không gian hoài niệm. Khung cảnh gợi nhớ những năm cuối thập niên 1980 – 1990, với tông màu trầm ấm và ánh sáng nhẹ, tạo cảm giác vừa lãng mạn vừa man mác buồn. Đứng cạnh cô là nhân vật An Thiên (Khương Lê) một anh thợ điện mộc mạc. Sự đối lập giữa hai hình tượng mở ra câu chuyện tình vừa trong trẻo vừa nhiều thử thách.

Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, “Hẹn Em Ngày Nhật Thực” khai thác chủ đề tình đầu – thứ cảm xúc thường khắc sâu trong ký ức mỗi người. Nhân vật do Đoàn Thiên Ân đảm nhận được đặt giữa bối cảnh xã hội nhiều biến chuyển, nơi những lựa chọn cá nhân có thể dẫn đến bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Điểm đặc biệt của bộ phim là việc lồng ghép hiện tượng nhật thực toàn phần ngày 24/10/1995 – sự kiện thiên nhiên từng thu hút sự quan tâm rộng rãi. Yếu tố này không chỉ đóng vai trò bối cảnh mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, góp phần tạo nên màu sắc kỳ bí cho câu chuyện.

Sau thành công của “Nụ hôn bạc tỷ”, việc tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong một dự án tình cảm – tâm lý được xem là bước đi thử thách với Đoàn Thiên Ân, khi nhân vật đòi hỏi chiều sâu nội tâm và diễn xuất tiết chế hơn. Trong khi đó, Khương Lê – từng gây chú ý với vai phản diện trong “Báu Vật Trời Cho” – lần này chuyển hướng sang hình tượng hiền lành, si tình.

“Hẹn Em Ngày Nhật Thực” do đạo diễn Lê Thiện Viễn cầm trịch, với sự đồng hành của nhà sản xuất – giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng. Phim do Cánh Đồng Film Studio sản xuất, CGV phát hành và dự kiến khởi chiếu từ ngày 3/4/2026.