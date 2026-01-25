Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên thời gian vừa qua luôn xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Từ các sự kiện lớn nhỏ của showbiz Việt cho đến đời sống thường ngày, cả hai thường xuyên đồng hành, khiến dân tình không khỏi chú ý. Mới đây, cặp nàng hậu tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi đồng loạt công khai đổi ảnh đại diện trên Threads với kiểu tạo dáng gần như giống hệt nhau.

Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 1996 còn chia sẻ dòng trạng thái: “Em dễ thương quá, chị cũng vậy. Chị thật vui vì chúng mình hay đi làm cùng nhau”. Những động thái đầy ẩn ý này khiến cư dân mạng cho rằng Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên đang ngầm xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên được cho là để avatar đôi trên Threads. Nguồn: Threads nhân vật

Cư dân mạng cho rằng cả hai đã ngầm xác nhận mối quan hệ tình cảm. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân thời gian qua liên tục trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nguồn cơn bắt đầu từ giữa năm 2024, khi xuất hiện thông tin cho rằng Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Thiên Ân bị bắt gặp sánh đôi tại một quán bar ở TP.HCM với phong cách ăn mặc gợi cảm. Từ đó, cư dân mạng không ngừng “soi” ra hàng loạt chi tiết được cho là bằng chứng hẹn hò như cùng đi du lịch, sử dụng đồ đôi hay xuất hiện chung trong nhiều khung hình.

Dù từng có thời điểm cả hai lên tiếng phủ nhận tin đồn tình cảm, nhưng thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Thiên Ân dường như không còn quá kín kẽ. Không chỉ thường xuyên đồng hành tại các sự kiện trong và ngoài nước, 2 nàng hậu còn khiến dân tình chú ý khi liên tục tương tác thân mật trên mạng xã hội.

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân bị soi bắt đầu từ năm 2024. Ảnh: FBNV

Trước đó, Hoa hậu Thiên Ân từng vướng ồn ào bị cho là có thái độ chưa phù hợp khi xuất hiện tại một lễ trao giải. Trên sân khấu, cô bị cư dân mạng “soi” khoảnh khắc được cho là né tránh khi diễn viên Steven Nguyễn có ý định hỗ trợ chỉnh lại trang phục. Không dừng lại ở đó, ngay tại sự kiện này, Thiên Ân còn bị một bộ phận khán giả nhận xét thiếu thân thiện khi từ chối chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Thời điểm Thiên Ân bị nhận xét trái chiều, Hoa hậu Kỳ Duyên đã lên tiếng bênh vực đàn em. Cô chia sẻ: “Thôi mà, dù sao người ta cũng là con gái. Tiếp xúc gần như vậy với con trai mà lần đầu gặp cũng ngại. Mình nghĩ ảnh dừng lại ở việc đỡ cổ lên sân khấu là đẹp rồi. Cảm ơn anh 7 đã đỡ em bé nha, sân khấu trơn quá nên em bé bị ngã, thương lắm luôn”. Tuy nhiên, phát ngôn này sau đó lại gây tranh cãi khi bị cho là kém tinh tế và đặc biệt là việc Kỳ Duyên gọi nhầm tên Steven Nguyễn thành “anh 7”.