Liên quan đến vụ ông N.V.P (42 tuổi; ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) bắn ông N.V.B.T (33 tuổi; ngụ Trà Vinh) rồi tự sát, nhiều người thắc mắc nghi phạm đã chết thì vụ án sẽ được giải quyết như thế nào sau khi công an đã khởi tố vụ án "Giết người"?

Nghi phạm đã chết, xử lý ra sao?

Làm rõ vấn đề này, luật sư Lê Quang Vũ (Công ty Luật Công Bình, Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) đã xác định và ra quyết định khởi tố vụ án với tội danh "Giết người" theo điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với hành vi ông P. dùng súng tự chế bắn vào người khác.

Ông P. (đội nón) dùng súng bắn tài xế trong vụ tai nạn giao thông làm con gái ông P. tử vong

Tuy nhiên, do người thực hiện hành vi đã chết. Vì vậy, căn cứ vào điểm a, khoản 1, Điều 230, Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra với căn cứ "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết" được quy định tại khoản 7, Điều 157, Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ nguồn gốc cây súng tự chế mà ông P. sử dụng. Theo luật sư Lê Quang Vũ, trong trường hợp xác định được người bán súng tự chế cho ông P. trong vụ án trên thì người bán súng có thể bị xử lý hành chính quy định tại điểm c, điểm d, khoản 4, Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm trong hoạt động quản lý sử dụng vũ khí (với mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng).

Hoặc người này có hành vi buôn bán súng tự chế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "chế tạo và mua bán trái phép các loại súng săn" theo Điều 306, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

"Như vậy, trong trường hợp người bán súng có hành vi chế tạo, mua bán súng tự chế, đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chế tạo và mua bán trái phép các loại súng săn" - luật sư Lê Quang Vũ nói.

CQĐT VKSND Tối cao có thể khởi tố vụ án

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ngày 4-9-2024 làm cháu N.N.B.Tr (con ông P.) tử vong và người xảy ra va chạm với nạn nhân là tài xế T, vừa qua, Viện KSND Tối cao nhận định hành vi của tài xế T. khi điều khiển ôtô đã tránh, vượt xe khi không bảo đảm an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều, vi phạm điểm a, khoản 5, Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Luật sư Lê Quang Vũ nhận định: "Do đó, việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23-1 với lý do: "Không có sự việc phạm tội"; Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS ngày 10-2 và Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 55/QĐ-VKS ngày 14-3 bác khiếu nại của ông P. là chưa bảo đảm căn cứ theo quy định của pháp luật".

Hiện trường vụ tai nạn ngày 4-9-2024. Nguồn: Mạng xã hội

Như vậy, trình tự thủ tục của vụ tai nạn giao thông trên sẽ được thực hiện trình tự như sau:

Thứ nhất, hồ sơ điều tra sẽ được chuyển, trả về cơ quan CSĐT có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xác minh vụ án. Trong trường hợp này, khả năng cao phía cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại khoản 1, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, nếu đủ căn cứ về hành vi phạm tội của tài xế T. thì phía cơ quan CSĐT cũng sẽ ra quyết định khởi tố bị can cùng tội danh trên.

Thứ hai, tại giai đoạn này, nếu Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao tự mình có được nguồn thông tin, chứng cứ và/hoặc do được cung cấp, tố cáo mà phát hiện có dấu hiệu của hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp như: "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" theo Điều 369, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 hoặc "làm sai lệch hồ sơ vụ án" theo điều 375, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra nhằm giải quyết toàn diện, triệt để và xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm (nếu có).