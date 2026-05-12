Tình hình mới nhất của Miu Lê

Sau gần 24 giờ kể từ thông tin Miu Lê làm việc với cơ quan chức năng vì liên quan nghi án ma tuý rầm rộ, tình hình của nữ ca sĩ gây chú ý. Sau thông báo đang xác minh, làm rõ sự việc từ phía công ty thì các trang cá nhân chính của Miu Lê có động thái mới.

Theo ghi nhận vào rạng sáng 12/5, tài khoản TikTok sở hữu hơn 2 triệu lượt theo dõi của Miu Lê đã được chuyển sang chế độ riêng tư. Toàn bộ video trên nền tảng này cũng không còn hiển thị công khai như trước. Khi vụ việc mới bùng nổ, trang TikTok của nữ ca sĩ đã xuất hiện dấu hiệu hạn chế tương tác khi phần bình luận bị tắt hoàn toàn.

Không chỉ TikTok, fanpage Facebook hơn 2,5 triệu người theo dõi của Miu Lê hiện cũng đã khóa chức năng bình luận công khai. Trong khi đó, các nền tảng khác như Instagram, Facebook cá nhân hay Threads của nữ ca sĩ vẫn hoạt động bình thường và chưa có thêm cập nhật mới liên quan đến vụ việc.

Miu Lê khoá trang cá nhân hơn 2 triệu người theo dõi

Fanpage của cô cũng đã tắt bình luận giữa ồn ào

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt trong bối cảnh thông tin liên quan đến Miu Lê vẫn đang là chủ đề được bàn tán khắp các diễn đàn giải trí. Nhiều netizen cho rằng việc khóa bình luận hoặc chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư là động thái dễ hiểu để hạn chế làn sóng tấn công của cư dân mạng vào trang cá nhân của nữ ca sĩ.

Thực tế, các nền tảng lớn như TikTok hay fanpage Facebook của nghệ sĩ thường không chỉ do cá nhân quản lý mà còn có đội ngũ ekip vận hành phía sau. Vì vậy, việc tạm thời siết tương tác ở thời điểm nhạy cảm cũng được xem là cách nhằm tránh ảnh hưởng đến công việc, đối tác hoặc những người không liên quan.

Trước đó, thông tin Miu Lê làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến nghi án ma túy đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh và chưa có kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra. Phía công ty quản lý của nữ ca sĩ cũng đã lên tiếng cho biết đang ghi nhận thông tin và phối hợp làm rõ sự việc.

Hiện tại, phía công ty của Miu Lê chưa có cập nhật mới sau thông báo đang xác minh, xử lý sự việc

Miu Lê làm việc với cơ quan chức năng vì liên quan nghi án ma tuý

Chiều 11/5, theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Trong đó Miu Lê cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA). Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hình ảnh Miu Lê tại cơ quan điều tra sau khi dương tính với chất ma túy (Methamphetamine, ketamine và MDMA) (Nguồn: Công an cung cấp)

Vài tiếng sau khi phía cơ quan chức năng công bố thông tin, công ty quản lý của Miu Lê thông báo: "Trong những giờ qua, KIM Entertainment đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nghệ sĩ Miu Lê. Chúng tôi chân thành cáo lỗi vì những thông tin tiêu cực này đã làm phiền lòng Quý vị.

Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất. Công ty hiểu rằng Quý vị đang rất quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng.

Chúng tôi hiểu rằng việc trả lời thắc mắc của Quý vị là điều cấp bách và cần độ chính xác, chính thống. Rất mong Quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất. Chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và đồng hành của Quý vị".

Phía công ty Miu Lê thông báo đang phối hợp khẩn trương để giải quyết sự việc

Hiện tại, Miu Lê là nữ chính phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 do Phan Gia Nhật Linh làm đạo diễn, viết kịch bản và đồng sản xuất. Hiện tại, phim này vẫn còn chiếu ngoài rạp. Chiều 11/5, trao đổi với PV Tiền Phong , ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết Cục đã nắm được thông tin.

"Hiện tại, các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ việc diễn viên Miu Lê dính líu đến sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra đang diễn ra và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an về phương án xử lý cụ thể. Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành", lãnh đạo Cục Điện ảnh phản hồi.

Phim có Miu Lê tham gia rơi vào thế khó

Ảnh: FBNV