Chiều 5/12, cái tên Miu Lê bất ngờ phủ sóng mạng xã hội khi loạt hình ảnh nữ ca sĩ diện chiếc áo có dòng chữ “Điệu đà” được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng. Từ các diễn đàn giải trí đến những chuyên trang showbiz, Miu Lê liên tục trở thành chủ đề bàn luận. Hiện tại, phía nữ ca sĩ chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến những thông tin đang lan truyền. Các tài khoản mạng xã hội của Miu Lê vẫn hoạt động bình thường.

Cùng chiều, thông tin Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê) làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án sử dụng trái phép chất ma túy khiến dư luận chấn động.

Bức ảnh gây xôn xao của Miu Lê

Ở tuổi 35, Miu Lê là một trong số ít nghệ sĩ nữ thuộc thế hệ 9X đầu tiên vẫn giữ được độ nhận diện mạnh mẽ với công chúng. Từ hình tượng hot girl teen pop đời đầu, cô dần chuyển mình thành nghệ sĩ giải trí đa năng, hoạt động ở cả âm nhạc, điện ảnh lẫn gameshow. Song song với những dấu ấn về hit quốc dân, Miu Lê cũng là cái tên thường xuyên vướng tranh cãi, đặc biệt sau hành trình tại Em Xinh Say Hi.

Sự nghiệp âm nhạc toàn hit

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô bước chân vào showbiz với vai trò diễn viên trước khi lấn sân sang ca hát. Sau hiệu ứng từ vai Julie trong bộ phim Những thiên thần áo trắng, Miu Lê nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ giai đoạn đầu thập niên 2010. Ở thời kỳ teen pop từ năm 2010 đến 2013, Miu Lê xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động với các ca khúc ballad nhẹ nhàng và pop dance dễ nghe. Những bài hát như Không gian vắng hay Riêng mình em giúp cô nhanh chóng tiếp cận lượng lớn khán giả tuổi teen, đặc biệt trong giai đoạn nhạc số bắt đầu bùng nổ tại Việt Nam.

Không sở hữu kỹ thuật thanh nhạc quá nổi trội theo kiểu nội lực hay phô diễn quãng giọng, Miu Lê lại có chất giọng hơi khàn, ấm và cách hát mang màu sắc kể chuyện. Đây được xem là yếu tố giúp cô tạo cảm giác gần gũi trong nhiều bản ballad tình cảm. Thay vì chạy theo xu hướng phát hành liên tục, nữ ca sĩ chọn hướng đi khá an toàn: ra sản phẩm không quá dày đặc nhưng tập trung vào tính đại chúng và khả năng lan tỏa.

Miu Lê - Yêu Anh

Năm 2011, ca khúc Yêu Anh trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Miu Lê. Bản ballad ngọt ngào này giúp cô từ một diễn viên lấn sân ca hát trở thành hiện tượng của Vpop thời điểm đó. Chỉ một năm sau, Em Nhớ Anh tiếp tục củng cố vị trí của cô trong nhóm nghệ sĩ trẻ được yêu thích. Giai đoạn từ 2015 đến 2018 được xem là thời kỳ thăng hoa nhất của Miu Lê khi âm nhạc và điện ảnh cùng lúc tạo hiệu ứng mạnh. Thành công của bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh không chỉ giúp cô khẳng định năng lực diễn xuất mà còn mở ra một hình ảnh âm nhạc trưởng thành hơn.

Miu Lê hát Còn Tuổi Nào Cho Em

Ca khúc Mình Yêu Từ Bao Giờ - nhạc phim Em Là Bà Nội Của Anh - từng phủ sóng rộng khắp, xuất hiện từ quán cà phê, sân khấu ca nhạc đến các video cover trên mạng xã hội. Đây cũng là thời điểm Miu Lê được đánh giá cao hơn ở khả năng truyền tải cảm xúc thông qua các bản nhạc mang màu sắc hoài niệm. Đặc biệt, màn thể hiện Còn Tuổi Nào Cho Em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng tạo ra nhiều cuộc thảo luận.

Miu Lê ft. Karik - Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay

Sau giai đoạn thành công với hình ảnh ballad nhẹ nhàng, Miu Lê bắt đầu chuyển hướng sang phong cách hiện đại và cá tính hơn. Trong đó, Vì mẹ anh bắt chia tay phát hành năm 2022 trở thành bản hit lớn nhất sự nghiệp của cô tính đến hiện tại, thu về hơn 130 triệu views. Ca khúc giữ Top 1 Trending YouTube nhiều ngày, đồng thời tạo hiệu ứng viral mạnh trên TikTok nhờ phần lời bắt tai, dễ nhớ.

Ngoài yếu tố thị trường, thành công của Miu Lê còn đến từ việc cô hiểu rõ tệp khán giả của mình. Phần lớn các sản phẩm của nữ ca sĩ đều xoay quanh chuyện tình cảm, cảm xúc đời thường với giai điệu dễ tiếp cận. Đây là chiến lược giúp cô duy trì độ nhận diện ổn định suốt nhiều năm dù không phải nghệ sĩ hoạt động quá dày đặc. Sau gần 17 năm hoạt động nghệ thuật, Miu Lê hiện sở hữu lượng hit đáng kể, đồng thời xây dựng được hình ảnh nghệ sĩ giải trí đa năng. Dù vậy, hành trình của cô không hoàn toàn thuận lợi khi liên tục đi kèm những tranh cãi về chuyên môn lẫn định hướng hoạt động.

Gây tranh cãi ở Em Xinh Say Hi

Năm 2025, Miu Lê tham gia Em Xinh Say Hi và nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố được chú ý nhất chương trình nhờ kinh nghiệm hoạt động lâu năm. Trong dàn thí sinh phần lớn thuộc thế hệ trẻ hơn, Miu Lê được kỳ vọng sẽ đóng vai trò “chị cả”, dẫn dắt đội hình ở các vòng thi quan trọng. Tuy nhiên, hành trình của nữ ca sĩ tại chương trình lại không diễn ra suôn sẻ như kỳ vọng ban đầu. Sau Live Stage 2, Miu Lê bắt đầu vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội, thậm chí bị nhiều cư dân mạng gọi là “đội trưởng kém tài nhất”.

Miu Lê bị gọi là đội trưởng kém tài nhất Em Xinh

Một trong những nguyên nhân khiến Miu Lê bị chỉ trích nằm ở khả năng dẫn dắt đội nhóm. So với nhiều đội trưởng khác có phong cách làm việc quyết liệt hoặc tư duy dàn dựng rõ ràng, Miu Lê bị nhận xét khá “chill”, thiếu sự quyết đoán trong việc phân chia vai trò và kiểm soát tổng thể tiết mục.

Bên cạnh chuyên môn, phong cách thể hiện của Miu Lê trong chương trình cũng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả yêu thích sự hài hước, “tẻn tẻn” và năng lượng thoải mái mà cô mang lại. Ngược lại, không ít người cho rằng hình ảnh này khiến nữ ca sĩ thiếu đi sự sắc bén cần có trong một cuộc thi mang tính cạnh tranh cao.

Đến cuối chương trình, Miu Lê vẫn bị đánh giá là khá mờ nhạt so với kỳ vọng dành cho một nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm. Thay vì trở thành cú hích giúp cô lấy lại hào quang âm nhạc, Em Xinh Say Hi lại mang về thêm không ít tranh luận xoay quanh năng lực và vị trí của nữ ca sĩ trong thị trường hiện tại.

Tối 6/10/2025, Miu Lê tiếp tục trở thành tâm điểm khi chia sẻ trên broadcast Instagram cá nhân rằng cô mong khán giả gọi mình là “Miu” hoặc “Miu Lê”, không kèm thêm cụm từ nào phía trước. Nữ ca sĩ nói: “Hành trình Em Xinh đã kết thúc rồi, mình trở lại là Miu Lê thui nhen ạ”. Phát ngôn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng việc nữ ca sĩ muốn khẳng định thương hiệu cá nhân là điều dễ hiểu sau nhiều năm hoạt động. Tuy nhiên, cũng có quan điểm nhận định thời điểm đưa ra chia sẻ khá nhạy cảm khi concert Em Xinh Say Hi chuẩn bị tổ chức đêm thứ hai tại Mỹ Đình.

Miu Lê từng gây tranh cãi vì từ bỏ danh xưng Em Xinh

Sau chương trình, Miu Lê chưa có động thái comeback âm nhạc rõ rệt. Thay vào đó, cô tiếp tục xuất hiện trong nhiều gameshow và chương trình thực tế với hình ảnh hoạt ngôn, hài hước. Ở tuổi 35, Miu Lê có cuộc sống khá ổn định sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Cô sở hữu nhà riêng, xe sang và thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch, tập luyện thể thao hay chăm sóc bản thân trên mạng xã hội. Những năm gần đây, nữ ca sĩ cũng gây chú ý với màn giảm cân thành công, theo đuổi hình tượng cá tính, khỏe khoắn và gợi cảm hơn trước.

Ngoài âm nhạc và gameshow, Miu Lê vẫn duy trì hoạt động diễn xuất. Hiện cô góp mặt trong dự án Đại Tiệc Trăng Máu đang công chiếu ngoài rạp. Sự việc Miu Lê bị bắt đang khiến người hâm mộ và cả khán giả qua đường bàng hoàng.

