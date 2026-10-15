Tình hình hiện tại giữa Lee Kwang Soo và "bản sao Song Hye Kyo" sau 9 năm "qua mặt" Dispatch, yêu đương không cưới

Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin luôn nằm trong top những cặp tình nhân đình đám và nhận được sự quan tâm bậc nhất ở showbiz Hàn. Tính đến hiện tại, họ đã ở bên nhau được 9 năm. Thế nhưng, cả hai vẫn chưa lên kế hoạch kết hôn. Điều này khiến người hâm mộ "lo sốt vó", e ngại cặp sao sẽ đi vào vết xe đổ chia tay như những đôi tình nhân yêu lâu năm ở Kbiz.

Đến ngày 15/10, Lee Sun Bin đã có động thái dập tắt mọi lo lắng của fan về mối quan hệ giữa cô và "anh Sú" Running Man. Tham gia chương trình giải trí Đạo Diễn Tài Ba Jang Hang Joon của đài SBS với tư cách khách mời, nữ diễn viên đã chia sẻ mối tình lâu bền với bạn trai Lee Kwang Soo, cũng như quãng thời gian bỏ nhà ra đi khi còn học trung học để theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ.

Trong chương trình, khi biết Lee Sun Bin chia sẻ rằng cô đã hẹn hò với Lee Kwang Soo 9 năm qua, đạo diễn Jang Hang Joon không giấu được sự ngạc nhiên và thốt lên: "Bạn trai của em là Lee Kwang Soo á? Anh mới biết đấy!". Trước phản ứng này của Jang Hang Joon, Lee Sun Bin tỏ vẻ hờn dỗi, hài hước đáp lại: "Anh quá đáng rồi đấy! Chúng em đã yêu nhau tận 9 năm rồi cơ mà!". Đáng chú ý, nam diễn viên Yoo Jae Myung và Kim Poong còn trực tiếp chia sẻ cảm nhận của họ về cặp đôi sau những lần gặp gỡ ngoài đời. Cả hai đều có chung nhận xét: "Mỗi khi nhìn hai người họ ở cạnh nhau, tôi thực sự thấy họ rất đẹp đôi". Trước lời khen của các đàn anh về mình và bạn trai, Lee Sun Bin cười tít mắt cảm ơn.

Lee Sun Bin vui vẻ khoe chuyện tình cảm, nhắc đến bạn trai Lee Kwang Soo trên sóng truyền hình. Ảnh: Nate.

Việc nhắc đến bạn trai và chuyện đồng hành gần 1 thập kỷ bên nhau của Lee Sun Bin cho thấy mối quan hệ giữa cô và Lee Kwang Soo vẫn rất tốt đẹp, gắn bó. Dù vậy, công chúng vẫn hy vọng rằng cặp đôi sẽ mau chóng lên kế hoạch, đánh dấu cột mốc viên mãn cho chuyện tình yêu của mình bằng 1 "đám cưới thế kỷ".

Fan hy vọng cặp sao sớm chốt sổ bằng 1 đám cưới. Ảnh: X.

Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin - nữ diễn viên có diện mạo tương đồng Song Hye Kyo, nhưng sở hữu thân hình sexy, nóng bỏng hơn đàn chị - lần đầu gặp nhau qua chương trình Running Man năm 2016. Thời điểm đó, Lee Kwang Soo vẫn còn là thành viên chính của chương trình, còn Lee Sun Bin tham gia với tư cách khách mời. Trong quá trình ghi hình, "bản sao Song Hye Kyo" đã không ngần ngại thừa nhận rằng Lee Kwang Soo chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Theo lời kể từ 1 người bạn thân, cả 2 nghệ sĩ đã "cảm nắng" đối phương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Vào ngày cuối cùng của năm 2018, cặp đôi hơn kém nhau 9 tuổi này xác nhận hẹn hò. Cả hai được cho là nẫng tay trên của "hung thần" Dispatch - nơi chuyên khui chuyện tình yêu của các ngôi sao. Kể từ đó tới nay, Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin hiếm khi nhắc tới đối phương trên các phương tiện truyền thông. Cả hai cũng chỉ vài lần lọt vào ống kính của "team qua đường" khi đi du lịch ở nước ngoài.

Cặp đôi nên duyên từ chương trình Running Man. Ảnh: X.

Lee Sun Bin (bên trái) được xem là bản sao của Song Hye Kyo. Ảnh: X.

Vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút của Lee Sun Bin. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Nate, KoreaBoo