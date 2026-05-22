Tình hình hiện tại của Quân A.P

Quân A.P là một trong những nam ca sĩ có thành công nổi bật trong năm 2025. Việc góp mặt trong Running Man Việt đã khiến anh tăng độ nhận diện, được nhiều khán giả chú ý đến hơn. Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của Quân A.P bất ngờ được quan tâm.

Theo đó, cách đây 3 ngày, Quân A.P đưa ra thông báo rời công ty quản lý cũ sau nhiều năm gắn bó. Lý do nam ca sĩ đưa ra là do anh thành lập công ty để có những định hướng xây dựng hình ảnh riêng. Quân A.P chia sẻ: "Trong giai đoạn sắp tới, Quân A.P sẽ hoạt động và phát triển các dự án nghệ thuật thông qua Công ty TNHH Quân A.P Entertainment, đơn vị sẽ cùng Quân định hướng, đầu tư và triển khai các kế hoạch âm nhạc, hình ảnh và hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Quân xin gửi lời cảm ơn đến quý đối tác, các anh chị nhà báo và đặc biệt là toàn thể người hâm mộ đã luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng Quân. Hy vọng trong chặng đường mới, Quân A.P vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của mọi người".

Quân A.P thông báo rời công ty cũ sau nhiều năm đồng hành

Trên trang cá nhân, vào ngày 13/5, Quân A.P cập nhật hình ảnh diện đồ như "hoàng tử" và thả hint đi quay Running Man Việt mùa 4. Cùng thời điểm đó, nam ca sĩ cũng xuất hiện trong những clip hậu trường đu trend được đăng tải trên kênh của Trấn Thành, Lan Ngọc... TikTok cá nhân hơn 2,3 triệu người theo dõi của Quân A.P không có bài đăng mới trong tầm 10 ngày gần đây.

Nam ca sĩ thả hint ghi hình Running Man Việt mùa 4

Clip gần nhất trên trang cá nhân của Quân A.P là cập nhật hình ảnh đi diễn vào hôm 12/5

Quân A.P là ai?

Quân A.P sinh năm 1997, là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của Vpop những năm gần đây. Anh bắt đầu được biết đến từ các bản cover trên YouTube với chất giọng trầm ấm, đầy cảm xúc. Nam ca sĩ gây chú ý với loạt bản hit như Bông hoa đẹp nhất, Lời xin lỗi vụng về, You Are My Crush... Anh theo đuổi hình tượng nam ca sĩ lặng lẽ, ít scandal, tập trung vào sản phẩm âm nhạc chỉn chu, cảm xúc. Dù không phải là cái tên quá ồn ào trên truyền thông, nhưng Quân A.P luôn giữ được vị trí ổn định trong lòng người yêu nhạc, đặc biệt với những ai yêu thích ballad và pop nhẹ nhàng. Sau Anh Trai Say Hi, Quân A.P tiếp tục gây chú ý khi tham gia với vai trò cast chính của Running Man Việt mùa 3.

Khi được hỏi liệu có áp lực trước sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ khán giả, Quân A.P chia sẻ với chúng tôi: "Khán giả bây giờ rất thông minh, đôi khi khó tính nữa, nên trách nhiệm quản lý bản thân phải thực sự nghiêm túc. Cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, từng hành động cử chỉ dù nhỏ, nhưng sẽ có rất nhiều người nhìn vào và để lại ảnh hưởng. Trách nhiệm lớn hơn rất nhiều, tôi cố gắng rèn giũa bản thân mình theo cách tích cực nhất có thể. Áp lực sẽ luôn đi cùng nghệ sĩ. Ví dụ như lâu không ra nhạc cho khán giả nghe, cũng đã là một áp lực rồi. Tôi đặt mục tiêu cho mình là phải làm nhạc hay, đáp ứng kỳ vọng của khán giả. Làm thế nào để ra nhạc sớm nhất, đó là áp lực lớn nhất của tôi".

Quân A.P sở hữu ngoại hình điển trai, xây dựng hình ảnh "boy phố" nhưng thật thà, hài hước

