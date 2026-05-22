Thời gian gần đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin về một cặp đôi nổi tiếng trong showbiz được cho là có dấu hiệu trục trặc sau nhiều năm chung sống. Dù không nhắc đích danh, nhiều người đã nhanh chóng suy đoán nhân vật được nhắc tới là vợ chồng Lý Hải - Minh Hà.

Giữa thời điểm mạng xã hội xuất hiện nhiều lời bàn tán liên quan đến chuyện tình cảm, cặp đôi bất ngờ có động thái thu hút sự chú ý của công chúng.

Cụ thể, trên fanpage sở hữu hơn 7 triệu người theo dõi, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng. Trong bộ ảnh mới, cả hai diện trang phục lấy cảm hứng du mục, khoác tay nhau giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, hoang sơ.

Không chỉ gây chú ý bởi phong cách thời trang đồng điệu, cặp đôi còn thoải mái tạo dáng tình tứ, lãng mạn trên đồi cát. Đi kèm loạt ảnh, vợ chồng đạo diễn "Lật mặt" viết ngắn gọn: "Liều thuốc cho trái tim".

Ngay sau đó, Minh Hà cũng chia sẻ lại bộ ảnh trên trang cá nhân cùng lời nhắn gửi đầy ngọt ngào tới ông xã: "Wherever I go, I go with you" (tạm dịch: "Bất cứ nơi nào em đặt chân tới, đều có bóng hình của anh bên cạnh").

Loạt khoảnh khắc mới nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là động thái ngầm phủ nhận tin đồn thất thiệt về việc cả hai rạn nứt tình cảm những ngày qua.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, khi một tài khoản để lại nhận xét: "Anh chị thật tâm lý. Không cần phải nói gì. Đăng ảnh hạnh phúc lên là cộng đồng mạng tự hiểu", Minh Hà đã trực tiếp phản hồi: "Cảm ơn em".

Suốt nhiều năm qua, Lý Hải và Minh Hà luôn đồng hành cùng nhau trong cả cuộc sống lẫn công việc. Không chỉ là bạn đời, Minh Hà còn được xem là "hậu phương" vững chắc, sát cánh cùng chồng trong nhiều dự án điện ảnh lớn. Đặc biệt, thương hiệu phim Lật Mặt do Lý Hải sản xuất và đạo diễn đã trở thành một trong những franchise thành công nhất phòng vé Việt.

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, tổ ấm của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng. Thời gian rảnh rỗi, cả hai thường dành thời gian cho các con và cùng nhau tận hưởng những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước.

Lý Hải sinh năm 1968, từng là ca sĩ đình đám trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh. Hiện anh được xem là một trong những nhà làm phim ăn khách nhất Việt Nam khi loạt phim "Lật mặt" đã đạt doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng sau 8 phần phim.

Trong khi đó, Minh Hà sinh năm 1985, từng gặp Lý Hải lần đầu vào năm 2002 khi tham gia một sản phẩm âm nhạc của anh. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai chính thức về chung một nhà vào năm 2010. Đến nay, cặp đôi đã có 4 người con gồm hai trai, hai gái và vẫn giữ được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.



