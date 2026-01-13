Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) ngụ phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh cùng 2 bị can khác để điều tra làm rõ hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định: Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là Chủ sở hữu Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group đã có hành vi hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body. Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh về sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body được xác định là giả bởi chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50.

Sau khi chồng bị bắt, mọi động thái của Đoàn Di Băng khiến công chúng chú ý không ít.

Nhất cử nhất động của Đoàn Di Băng khiến cư dân mạng chú ý. Ảnh: FBNV

Kể từ khi chồng bị bắt, Đoàn Di Băng vẫn chưa lần nào lộ diện. Trên mạng xã hội, trang cá nhân có tích xanh với triệu người theo dõi của nữ doanh nhân đã "bay màu" kể từ tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó, kênh TikTok @doandibang có tích xanh với khoảng 1,7 triệu người theo dõi vẫn còn hoạt động, tuy vậy cựu ca sĩ đã không đăng video nào mới kể từ tháng 5/2025. Các clip cũ trên kênh vẫn hiển thị nhưng Đoàn Di Băng đã tắt tính năng bình luận.

Trong khi chính chủ im lặng, trên các nền tảng mạng xã hội, liên tục xuất hiện nhiều tài khoản mới sử dụng tên, hình ảnh liên quan đến Đoàn Di Băng, đăng bài bán hàng, quảng cáo sản phẩm. Những tài khoản này không được xác nhận là của Đoàn Di Băng, nhiều khả năng là các trang mạo danh nhằm lợi dụng độ quan tâm của dư luận để bán hàng hoặc trục lợi.

Trước khi khóa tài khoản Facebook, Đoàn Di Băng từng liên tục lên tiếng về tình trạng bị người khác giả mạo và đưa ra nhiều lời cảnh báo với mọi người tránh mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Đoàn Di Băng đã khóa Facebook, giữ kênh TikTok nhưng không đăng video và tắt bình luận. Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều trang mạng xã hội giả mạo và lấy tên "Đoàn Di Băng" để bán hàng. Ảnh: FBNV

Đoàn Di Băng (Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM) vốn không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng. Trước khi trở thành nữ doanh nhân, cô từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Năm 2010, Đoàn Di Băng đoạt giải Bạc cuộc thi Giọng hát vàng ngành Du lịch TP.HCM lần thứ VI. Nhờ cuộc thi này, cô bén duyên với âm nhạc và từng ra mắt ca khúc Vườn hạnh phúc - sản phẩm giúp cô được đông đảo khán giả chú ý hơn.

Ngoài ca hát, cô còn hoạt động trong showbiz với nhiều vai trò, trong đó có việc làm giám khảo cuộc thi về nhan sắc. Đến năm 2012, sau khi kết hôn với ông xã đại gia, cô quyết định lui về hậu trường và tập trung kinh doanh. Sau này khi chuyển hướng sang kinh doanh, Đoàn Di Băng liên tục "flex" tài sản khiến netizen chóng mặt. Cũng chính bởi sự sang chảnh, xa hoa mà Đoàn Di Băng thường xuyên đăng tải, cô được nhiều người gọi với danh xưng "nữ đại gia quận 7".