Hội nghệ sĩ ám ảnh vì những trò lố của fan cuồng: Khi tình yêu cực đoan gây ra quá nhiều hệ lụy xấu

Cách đây không lâu, khi tham dự tuần lễ thời trang, có nghệ sĩ đã phải hoảng hồn khi phát hiện xe của mình bị lén cài thiết bị định vị, bị “fan cuồng” nắm giữ mọi động thái một cách tinh vi. Điều này khiến cư dân mạng giật mình phát hiện, những động thái theo đuổi thần tượng của giới fan cuồng đang ngày càng quá quắt, đáng báo động đỏ.

Bên cạnh đó, có rất nhiều nghệ sĩ đã phải công khai lên tiếng phản đối việc bị gọi điện làm phiền, bị theo đuôi, chụp lén, tiết lộ lịch trình, thậm chí có những hành động vượt rào để quấy rầy đời sống của nghệ sĩ và coi đó như thành tích để khoe khoang trên MXH. Rõ ràng, thứ tình cảm cực đoan của người hâm mộ đã làm tổn thương đến thần tượng, khiến họ phải ra mặt cầu cứu.

Chia sẻ với trang Sohu, người quản lý có thâm niên Lữ Thuật cho biết, mặc dù đã chứng kiến rất nhiều nhưng mỗi khi nghĩ lại, anh vẫn thấy “nổi da gà” trước những trò lố của fan cuồng.

Theo Lữ Thuật, các nghệ sĩ đều phải đối mặt với những buồn lo khác nhau từ fan cuồng. Đặc biệt giờ đây, các diễn viên, idol thường bị đeo bám với tần suất kinh khủng và chiêu trò ngày càng tinh vi, phức tạp. Thậm chí, việc bị gắn máy định vị theo dõi đang dần trở thành chuyện thường như cơm bữa.

Lữ Thuật cho biết: “Fan cuồng thường lợi dụng khoàng thời gian nghệ sĩ ra ngoài công tác hoặc quay show để ra tay. Họ lợi dụng lúc tài xế không chú ý, dán máy định vị ở gầm xe, cần gạt nước, khe hở của kính chắn gió hoặc những vị trí kín đáo khác. Những tình huống này chúng tôi đã gặp phải rất nhiều lần, cứ khoảng 1-2 tháng lại gặp một ca. Thế nhưng dù phát hiện cũng rất khó xử lý vì không tìm thấy được kẻ gắn trang bị”.

Trước sự ngang ngược của giới fan cuồng, đoàn phim hay ban tổ chức chương trình cũng đã có những biện pháp bảo vệ nghệ sĩ như thuê cả tầng khách sạn, sắp xếp vệ sĩ và quản lý thang máy 24/24 nhưng vẫn khó mà phòng bị trước những chiêu trò không dứt. Kết quả là có những kẻ lọt được vào phòng riêng của nghệ sĩ, lục lọi và lấy mất đồ cá nhân của họ. Lữ Thuật chi sẻ: “Đôi khi tìm không thấy đồ, các nghệ sĩ còn tưởng mình làm mất. Ai ngờ một thời gian sau lại thấy những món đồ đó được rao bán trên MXH. Điều này thực sự rất đáng sợ!”.

Đỉnh điểm, có những fan cuồng cực đoan còn rình rập quanh nhà của nghệ sĩ trong thời gian dài, thông qua việc lục thùng rác để lén tìm hiểu về cuộc sống riêng của họ.

Mộc Tử Dương bị tai nạn giao thông do bị fan cuồng bám theo xe (Ảnh: Sohu).

Trang Sohu cho biết, những người hâm mộ ai cũng quan tâm, muốn được gần sát với thần tượng. Thế nhưng, khi tình cảm của họ đi theo chiều hướng cực đoan dễ dẫn đến những hành động quá mức, thậm chí là vi phạm quy định của pháp luật.

Một điều rất đáng buồn là những fan cuồng này đa số tuổi đời còn rất trẻ, chưa có ý thức rõ ràng về sự riêng tư, cũng như thiếu hiểu biết về pháp luật. Họ cho rằng việc rình rập, chụp lén thần tượng là cách thể hiện sự quan tâm chứ không phải quấy rầy và đi lên con đường sai trái lúc nào không hay.

Có lẽ vì vậy nên hiện nay, các ngôi sao Hoa ngữ luôn phải sắp xếp vệ sĩ đi cùng, bảo vệ 24/7. Một người quản lý cho biết: “Chúng tôi buộc phải làm như vậy. Vì hiện tại, fan cuồng ngày càng ngang ngược, thường xuyên xuất hiện tình trạng nghệ sĩ bịu vây kín ngay khi vừa xuất hiện. Chẳng ai đoán trước được liệu có xuất hiện những thành phần cực đoan, gây ra những hậu quả đáng tiếc hay không, chỉ có thể dự phòng trước như vậy thôi”.

Hiện tại, Trung Quốc đã siết chặt quy định pháp luật với mong muốn hạn chế tình trạng hỗn loạn của giới fan cuồng, bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ. Những ngôi sao Cbiz cũng không còn nín nhịn chịu đựng mà sẵn sàng lên tiếng trên MXH, chỉ trích những hành động không đẹp và kêu gọi người hâm mộ theo đuổi một cách lý trí hơn. Hi vọng trong thời gian tới, vấn nạn fan cuồng sẽ được giải quyết, để các nghệ sĩ được yên tâm phần nào.

Nguồn: Sohu