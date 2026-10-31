Tình cảnh gây xôn xao của Lâm Y Thần sau tin chồng đại gia ngoại tình, đánh cô để bảo vệ tiểu tam

Sáng 31/10, tờ 163 đưa tin, Lâm Y Thần vừa chia sẻ bài đăng đầy cảm xúc trên trang Weibo nhân dịp sinh nhật: “Sinh nhật hôm nay vừa bình dị lại vừa hạnh phúc, xin chia sẻ những điều ước của tôi đến với mọi người”, đồng thời bày tỏ sự cảm kích sau khi nhận được vô số lời chúc mừng ấm áp từ khán giả, đồng nghiệp.

Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp từ fan và đồng nghiệp, Lâm Y Thần còn được đắm chìm trong tình yêu thương của gia đình vào ngày sinh nhật năm nay. Mới đây, các tay săn ảnh Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt gặp nữ diễn viên họ Lâm đi đón sinh nhật tuổi 44 bên chồng con trong bầu không khí hạnh phúc. Đáng nói, ông xã Lâm Y Thần - Lâm Vu Siêu đã cất công bay từ California (Mỹ) về Đài Loan (Trung Quốc) để kịp quây quần bên vợ con trong dịp đặc biệt. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên vợ chồng Lâm Y Thần và 2 con xuất hiện trong cùng 1 khung hình trước ống kính truyền thông.

Trong những hình ảnh do truyền thông công bố, Lâm Y Thần - Lâm Vu Siêu cùng đẩy chiếc xe đẩy đôi có 2 con của họ, tới nhà hàng dùng bữa mừng sinh nhật nữ minh tinh Thơ Ngây. Giữa đường, mỹ nhân họ Lâm cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi cẩn thận quấn quanh người con gái 5 tuổi để giữ ấm cho bé. Còn Lâm Vu Siêu luôn đi bên cạnh vợ con, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía 2 bé, kề cận chăm sóc các thành viên trong gia đình trên suốt đường đi.

Lâm Y Thần (mũ đen) cùng ông xã đại gia (mũ trắng) và 2 con tới nhà hàng dùng bữa nhân dịp sinh nhật nữ diễn viên. Ảnh: Weibo

Đi được 1 đoạn, mỹ nhân họ Lâm cởi áo khoác rồi quấn cho con gái 5 tuổi. Ảnh: 163

Bố mẹ chồng cũng tới dự sinh nhật Lâm Y Thần trong bầu không khí vui vẻ. Ảnh: 163

Mỹ nhân Thơ Ngây rạng rỡ, hạnh phúc trong sinh nhật tuổi 44. Ảnh: Weibo

Khoảnh khắc chung khung hình mới đây mang ý nghĩa đặc biệt, âu cũng là bởi trong suốt nhiều năm qua cuộc hôn nhân của Lâm Y Thần - Lâm Vu Siêu liên tục phải đối mặt với ồn ào. Lâm Vu Siêu định cư dài hạn ở California (Mỹ) để quản lý chi nhánh công ty thiết bị lặn của gia đình, trong khi Lâm Y Thần lại sống tại Đài Loan (Trung Quốc). Tình cảnh 2 vợ chồng sống mỗi người 1 nơi trong cả năm đã khiến cho tin đồn rạn nứt hôn nhân cứ dăm bữa nửa tháng lại rộ lên.

Thậm chí, công chúng còn được phen náo loạn khi có thông tin cho hay Lâm Y Thần từng muốn ly hôn vì chồng đã ngoại tình còn bạo hành cô. Nguồn tin cho biết sau khi phát hiện ông xã có người khác, sao nữ họ Lâm đã ra sức khuyên chồng trở về bên cô nhưng bất thành. Lâm Vu Siêu còn thẳng tay tát vợ để bảo vệ nhân tình. Lâm Y Thần chỉ còn cách nhờ bố mẹ chồng ra mặt, khuyên ngăn Lâm Vu Siêu. Thế nhưng, bố mẹ chồng không đứng về phía nữ diễn viên, còn yêu cầu cô phải biết an phận, tập trung chăm lo cho gia đình. Vì quá uất ức, Lâm Y Thần đã quyết định ly hôn với ông xã doanh nhân. Cô đã dọn ra ngoài sống và không được nhà chồng chia cho 1 xu.

Tới nay, hình ảnh vợ chồng nữ minh tinh Thơ Ngây hạnh phúc đón sinh nhật bên nhau đã đập tan những tin đồn nói trên.

Lâm Vu Siêu từng dính tin ngoại tình, đánh Lâm Y Thần để bảo vệ tiểu tam. Ảnh: Weibo

Tại showbiz Hoa ngữ, Lâm Y Thần được mệnh danh là “nữ hoàng phim thần tượng” hàng đầu Cbiz, “nữ thần thanh xuân”, nhận sự yêu mến của hàng triệu khán giả. Cô nổi tiếng toàn châu Á nhờ vai diễn Viên Tương Cầm trong Thơ Ngây và Tiểu Thất trong Thiên Ngoại Phi Tiên.

Ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, Lâm Y Thần còn ghi dấu ấn với loạt tác phẩm ăn khách khác như 18 Vào Đời, Hợp Đồng Tình Yêu, Nàng Juliet Phương Đông, Lan Lăng Vương, In Time With You... Cô từng 2 lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (tức Thị hậu) tại lễ trao giải Kim Chung.

Tới cuối năm 2014, Lâm Y Thần - Lâm Vu Siêu chính thức tổ chức đám cưới và về chung 1 nhà. Được biết, Lâm Vu Siêu là ông chủ của công ty chuyên sản xuất các sản phẩm lặn tại California, Mỹ. Cặp đôi lần lượt đón con gái - con trai chào đời vào các năm 2021 và 2025.