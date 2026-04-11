Tình cảnh danh hài vừa bị đột quỵ xuất huyết não: Không có tiền đóng viện phí, anh trai phải mượn nợ từng đồng cứu mạng em

Vào ngày 10/4, tờ MHN Sports đưa tin độc quyền nam danh hài Lee Jin Ho đã bị đột quỵ do xuất huyết não. Anh được đưa đến 1 bệnh viện ở Seoul (Hàn Quốc) cấp cứu vào ngày 1/4. Đến nay đã 10 ngày trôi qua, Lee Jin Ho vẫn phải nằm điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Theo thông tin mới nhất của SM C&C - công ty quản lý của Lee Jin Ho - nam diễn viên hiện đã qua cơn nguy kịch, không còn gặp nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Lee Jin Ho sau đột quỵ khá nghiêm trọng, cần phải nằm viện lâu dài để theo dõi. Đội ngũ bác sĩ cũng lo ngại xuất huyết não có thể dẫn đến các biến chứng lâu dài, bao gồm khả năng bị liệt cho danh hài nổi tiếng này.

Ngoài khả năng phục hồi bỏ ngỏ, theo SM C&C, 1 vấn đề đáng lo khác ở hiện tại chính là hoàn cảnh khó khăn của Lee Jin Ho. Gia đình nam diễn viên không có đủ tài chính để chi trả khoản viện phí cao ngất ngưởng sau khi Lee Jin Ho nhập viện. Anh trai của nam danh hài cũng như những người thân khác đang chạy vạy từng đồng để duy trì điều trị cho Lee Jin Ho. "Anh trai Lee Jin Ho đã mượn tiền hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn không đủ để trả các khoản phí viện phí trước mắt", nguồn tin cho biết.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Jin Ho đã không được hưởng trợ cấp bảo hiểm y tế trong quá trình điều trị trong phòng ICU. Nguyên nhân là do Lee Jin Ho đã không đóng tiền mua bảo hiểm y tế. Nam diễn viên cũng không có tiền tiết kiệm vì đánh mất sự nghiệp trong showbiz sau nhiều bê bối, thậm chí phải bồi thường số tiền lớn cho các đối tác.

Lee Jin Ho đã đổ bệnh khi sống một mình tại nhà riêng ở Yangpyeong (Hàn Quốc). Trước khi ngất xỉu bất tỉnh, anh đã nói chuyện điện thoại với một người bạn thân. Trong cuộc gọi, anh đột nhiên kêu lên đau đớn rồi im bặt. Cảm thấy có chuyện không ổn, người bạn này lập tức gọi dịch vụ cứu thương và cung cấp mật khẩu cho nhân viên y tế vào nhà Lee Jin Ho cấp cứu. Nhờ vậy, nam danh hài mới giữ được mạng sống. Theo truyền thông Hàn Quốc, căng thẳng tâm lý nghiêm trọng có thể là nguyên nhân Lee Jin Ho bị đột quỵ.

Lee Jin Ho sinh năm 1986, tham gia nhiều chương trình truyền hình như Knowing Bros, Amazing Saturday... Vào tháng 10/2024, anh bị vạch trần tham gia đánh bạc bất hợp pháp trên mạng từ năm 2020. Nam diễn viên này còn nợ đến hàng trăm triệu won, lừa vay tiền nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jimin (BTS), Lee Soo Geun, Young Tak...

Đến tháng 9/2025, Lee Jin Ho bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong cơ thể của Lee Jin Ho là 0,11%, đủ để bị thu hồi bằng lái xe trong 1 năm. Với vụ việc này, sự nghiệp của Lee Jin Ho được xem như đã chấm dứt.

