Tính cách khó mà yêu thương nổi của hội nghệ sĩ showbiz được bóc trần bởi chính quản lý
Bản chất thật của nhiều nghệ sĩ khiến netizen phải câm nín.
Mới đây, cộng đồng mạng được phen tròn mắt khi Tôn Dương - một người quản lý có thâm niên đã tham gia show truyền hình và công khai vạch trần sự xấu tính của hội nghệ sĩ showbiz. Qua đó, netizen mới biết được, đằng sau vẻ hào nhoáng, rất nhiều minh tinh Cbiz có tính cách khó mà yêu thương nổi, khiến người quản lý, trợ lý khốn khổ đủ đường.
Rất nhiều người cho rằng, người quản lý là cánh tay đắc lực của nghệ sĩ, có được quyền lực rất lớn, thậm chí có những “thứ dữ” còn chi phối sự nghiệp, đời tư của ngôi sao mình phụ trách. Thế nhưng, những người trong cuộc cho biết, họ giống như bảo mẫu riêng, thậm chí là “thùng rác cảm xúc” cho nghệ sĩ, đôi khi còn chẳng nhận được sự tôn trọng cơ bản nhất.
Khi trả lời phỏng vấn, Tôn Dương tiết lộ: “Cảm xúc của các ngôi sao hay thay đổi thất thường. Đôi khi, họ đột nhiên trưng ra gương mặt “lạnh như tiền”, khiến cả phòng nghỉ im phăng phắc. Nhân viên trang điểm thì nơm nớp lo sợ, đến mức tay cầm cọ make-up cũng khống dám phẩy mạnh. Bởi vì khi tâm trạng của nghệ sĩ không tốt thì bạn làm gì cũng là sai. Dù trong lòng có buồn khổ cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng”. Những lúc như vậy, Tôn Dương với vai trò người quản lý chỉ có thể ra mặt hòa giải với các nhân viên công tác, sau đó lại đi xoa dịu cảm xúc cho nghệ sĩ.
Bản thân Tôn Dương đi lên từ vị trí trợ lý nghệ sĩ với mức lương 1.500 - 3.500 NDT/tháng (5,7 đến 13,4 triệu đồng) nên cô quá hiểu nỗi khổ của các nhân viên công tác trong ekip. Tiền lương bèo bọt trong khi phải lo liệu đủ thứ trên đời, từ hỗ trợ trong công việc đến chăm con, đón bạn thay cho nghệ sĩ, chẳng khác nào một bảo mẫu toàn thời gian.
Chưa kể, khi quay show truyền hình, các nghệ sĩ còn có kiểu “đua đòi” khá lạ đời là cứ cách một giờ đồng hồ lại yêu cầu sửa sang lại lớp make-up, kiểu tóc dù hình tượng vẫn hoàn hảo, yêu cầu mọi người phải vây quanh mình thể hiện sự quan tâm chỉ vì muốn “lấy le” với các nghệ sĩ khác. Tôn Dương chẳng ngại ngần cho biết, cô từng hoài nghi: “Công việc này rốt cuộc có tý giá trị gì không?”.
Câu chuyện của Tôn Dương đã gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn giải trí. Nhiều ý kiến cho rằng, rất nhiều nghệ sĩ đã mặc nhiên coi mình là “Thượng đế”, đùn đẩy tất cả mọi chuyện cho trợ lý, người quản lý đến mức mất hết cả kỹ năng sống.
Trang 163 chỉ ra rằng, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều quản lý, trợ lý ra mặt tiết lộ những góc tối phía sau ánh hào quang showbiz, vạch trần bản chất không như mơ của hội nam thần, mỹ nhân Hoa ngữ.
Cư dân mạng phải hoang mang không thôi khi biết nhiều nghệ sĩ thường xuyên nổi nóng, to tiếng với nhân viên công tác vì những chuyện “lông gà vỏ tỏi”, có người bắt trợ lý phải ngủ trong bồn tắm, gác đêm cho mình vì …sợ tối, đuổi trợ lý xuống xe giữa cao tốc vì trót quên mang mũ cho mình, thậm chí ác liệt hơn là ép trợ lý phải thừa nhận mình là một loại động vật nào chứ không phải con người. Điều này khiến netizen đặt dấu hỏi chấm to đùng về phẩm hạnh của hội nghệ sĩ Cbiz.
Dĩ nhiên, chuyện gì cũng “có this, có that”. Trong khi nhiều nghệ sĩ khắt khe, cư xử quá quắt với nhân viên công tác thì cũng có những người luôn quan tâm, coi người quản lý, trợ lý như bạn bè, người thân. Thậm chí còn có những người hợp nghệ sĩ và người quản lý/trợ lý về chung một nhà sau nhiều năm gắn bó.
Hiện tại, khi Cục Điện ảnh Trung Quốc đang ngày càng siết chặt những quy định về hình tượng của giới nghệ sĩ, hy vọng, những kẻ xấu tính trong làng giải trí sẽ sớm ngày “giũa” lại cái nết, tránh để cho ekip xung quanh phải khổ.
