Nữ ca sĩ đột ngột biến mất, 5 năm sau tái xuất "bóc trần" công ty quản lý

Song Chaeah từng ra mắt trong nhóm nhạc nữ Lusty với nghệ danh Harin vào năm 2019. Tuy nhiên đến năm 2021, cô biến mất khỏi làng giải trí. Đến nay, sau 5 năm vắng bóng, Song Chaeah mới quay trở lại kênh YouTube One Mic, hé lộ về quãng thời gian đen tối làm idol, vạch trần công ty quản lý cũ.

Mở đầu video, Song Chaeah hé lộ ngôi nhà cô đang sống cùng mẹ. Chỉ là 1 căn nhà nhỏ nhưng với nụ cười pha lẫn chút buồn, nữ idol cho biết so với điều kiện sống trước đây thì căn nhà này đã như khách sạn sang trọng rồi. Lusty ra mắt tháng 6/2019 nhưng phải ngừng hoạt động vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Lúc đó, Song Chaeah không được về nhà mà chỉ di chuyển giữa công ty và ký túc xá. Ký túc xá công ty cung cấp cho cô nằm ngay cạnh bãi rác và có rất nhiều gián.

Song Chaeah giới thiệu căn nhà hiện giờ, dù nhỏ nhưng so với ký túc xá thời còn làm idol cũng đã là "khách sạn sang trọng". Ảnh: Koreaboo

Mặc dù hoạt động được 2 năm nhưng Lusty không thu được bất kỳ khoản lợi nhận nào. Song Chaeah tiết lộ công ty quản lý đã chửi bới các thành viên rất thậm tệ, gọi họ là "con nợ", có hít thở cũng nợ công ty. Cựu idol cho biết công ty nợ rất nhiều tiền và cuối cùng còn không nhận được 10% thù lao kỳ vọng từ công ty.

Vì Lusty không thể hoạt động, CEO công ty ép các thành viên livestream. Ban đầu, mục đích là để kết nối với người hâm mộ, nhưng sau đó, họ bị gây sức ép phải kiếm tiền từ livestream với những nội dung không phù hợp. Ngay cả khi đã chiều ý livestream của công ty, Song Chaeah vẫn bị quỵt lương.

Song Chae Ah cùng các thành viên Lusty bị công ty lăng mạ, quỵt lương, ép livestream kiếm tiền. Ảnh: Koreaboo

Theo hợp đồng, tỷ lệ chia lợi nhuận là công ty 70%, nghệ sĩ 30%. Nhưng công ty này không hề tuân thủ. "Họ trả tôi 1 triệu won (18 triệu đồng) trong 1-2 tháng đầu, nhưng sau đó giảm xuống còn 500.000 won (9 triệu đồng), rồi ngừng trả tiền hoàn toàn" - Song Chaeah chua xót nhớ lại. Đây là giọt nước tràn ly khiến Song Chaeah quyết định thuê luật sư khởi kiện công ty. Cuối cùng, cô cũng thắng kiện và rời khỏi "địa ngục trần gian" vào năm 2021.

Nữ idol tiết lộ cô đã trải qua nhiều năm bị CEO công ty thao túng tâm lý. “Do bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài vì COVID, tôi đã làm mọi thứ để lấy lòng họ. Nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn không thực sự nhận ra điều đó, điều này đã buộc tôi phải đối mặt với thực tế”, cô nói.

Năm 2021, Song Chaeah thắng kiện và rời khỏi công ty. Ảnh: Koreaboo

Dù vậy sau khi ngừng làm idol, Song Chaeah thừa nhận cô cảm thấy mình đang tụt hậu so với các đồng nghiệp. Cựu idol đã phải làm nhiều công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống. Mặc dù hiện tại đang làm MC chương trình mua sắm, nhưng cô vẫn làm thêm các công việc bán thời gian vào những ngày không có lịch phát sóng.

Nhìn lại quãng thời gian tuổi 20 của mình, cô nói: “Nếu nhìn nhận tích cực, đó là kinh nghiệm sống. Nếu nhìn nhận tiêu cực, tôi đã lãng phí những năm tháng đó. Không làm gì cũng khiến tôi quá lo lắng”. Cô nói thêm: “Sự thiếu kiên nhẫn chẳng bao giờ giúp ích gì. Mục tiêu của tôi bây giờ là tập trung vào con đường của riêng mình, không so sánh với người khác”.

Câu chuyện của Song Chaeah một lần nữa khiến công chúng phải đối mặt với thực trạng bất công trong các hợp đồng ngành công nghiệp Kpop. Đằng sau ánh hào quang, nghệ sĩ (đặc biệt là ở các công ty nhỏ) đối diện với nhiều vấn đề bất công như bị lăng mạ, quỵt lương. Trong trường hợp không may mắn thành công, họ sẽ "trắng tay" sau nhiều năm dành tuổi trẻ cho sân khấu, gặp nhiều khó khăn khi rời khỏi ngành idol.