Tỉnh Bách Nhiên khoe body chuẩn chỉnh trong phim mới, đủ sức khiến những nam thần cơ bắp giả "ra chuồng gà"

Trên màn ảnh Hoa ngữ, ngoại hình luôn là một trong những yếu tố được khán giả quan tâm khi các diễn viên đảm nhận vai diễn có yêu cầu đặc biệt về thể chất. Tuy nhiên, không phải ngôi sao nào cũng sẵn sàng dành thời gian rèn luyện để có vóc dáng phù hợp với nhân vật. Thậm chí, một số tác phẩm còn bị khán giả phát hiện sử dụng trang phục tạo hình cơ bắp giả, khiến hình ảnh trên phim thiếu tự nhiên.

Trường hợp từng gây chú ý là Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký: Cùng Quân Lần Đầu Gặp Gỡ. Khi đảm nhận vai người cá, nam diễn viên có cảnh xuất hiện và để lộ cơ bụng. Nhưng thay vì nhận được lời khen về vóc dáng, anh lại vấp phải tranh cãi khi khán giả phóng to hình ảnh và nhận ra phần cơ bắp này thực chất được tạo nên từ một bộ trang phục silicon.

Nhậm Gia Luân từng bị chê cười vì dùng cơ bắp giả khi quay phim.

Trong cảnh nhân vật xuất hiện, phần cơ bụng của Nhậm Gia Luân trông khá rõ nét, nhưng màu sắc và bề mặt lại thiếu tự nhiên so với những vùng da còn lại. Sự chênh lệch này khiến tạo hình bị nhận xét là gượng gạo, làm giảm cảm giác chân thực của cảnh quay. Đáng nói, nhân vật người cá vốn có nhiều phân đoạn khoe hình thể, vì vậy việc sử dụng cơ bắp giả càng dễ trở thành chủ đề bàn luận.

Trái ngược với trường hợp trên, Tỉnh Bách Nhiên đang nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện trong bộ phim Cốc Vũ. Anh vào vai Âu Dương Húc, một nhân viên điều tra trẻ tham gia vào những vụ việc liên quan đến cuộc chiến chống tội phạm. Ngay từ những tập đầu, nhân vật đã có nhiều phân cảnh hành động và đối đầu trực tiếp với các đối tượng nguy hiểm.

Tỉnh Bách Nhiên nhận được nhiều lời khen với vóc dáng trong phim mới.

Trong một cảnh phim, Âu Dương Húc cùng đồng đội đột nhập vào nhà họ Lâm để bắt người nhưng không may bị khống chế. Nhân vật xuất hiện với nhiều vết thương trên cơ thể, mặc áo ba lỗ trắng để lộ phần vai và cánh tay rắn chắc. Vóc dáng săn chắc và gọn gàng, đường nét cơ bắp rõ ràng giúp Tỉnh Bách Nhiên tạo được cảm giác khỏe khoắn, phù hợp với hình ảnh một nhân viên điều tra thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm.

Một phân cảnh khác tiếp tục khiến khán giả chú ý khi ngôi sao 8x để trần phần thân trên trong lúc cùng đồng đội thực hiện trị liệu. Không cần tạo hình quá cầu kỳ hay những góc quay phô trương, vóc dáng của anh vẫn đủ nổi bật. Những đường nét cơ thể cân đối cho thấy Tỉnh Bách Nhiên có sự chuẩn bị về thể chất, thay vì chỉ dựa vào phục trang để tạo hiệu ứng trên màn ảnh.

Trong phim, nhân vật Âu Dương Húc phần lớn xuất hiện với bộ đồng phục màu đen. Sở hữu chiều cao 1m83 cùng vóc dáng cân đối, Tỉnh Bách Nhiên dễ dàng nổi bật khi đứng giữa nhiều người. Phong thái nam tính, gương mặt sáng và cách thể hiện nhân vật cũng giúp anh tạo được hình ảnh một người trẻ nghiêm túc, năng động trong môi trường điều tra.

Ngoài đời, Tỉnh Bách Nhiên cũng từng chia sẻ những hình ảnh tập luyện tại phòng gym. Dù không tạo dáng khoe cơ bắp quá mức, phần vai và cánh tay săn chắc vẫn khá nổi bật. Đây cũng là lý do những phân cảnh để lộ hình thể của Tỉnh Bách Nhiên trong Cốc Vũ được đánh giá cao với vóc dáng trông tự nhiên, không tạo cảm giác phải cố tình phô diễn.

Sự đối lập giữa 2 trường hợp cho thấy khán giả ngày càng quan tâm đến tính chân thực trong tạo hình nhân vật. Một bộ trang phục cơ bắp có thể giúp diễn viên nhanh chóng đạt hiệu ứng thị giác, nhưng khó thay thế hoàn toàn vóc dáng và phong thái được rèn luyện thực sự. Với Cốc Vũ, Tỉnh Bách Nhiên đang ghi điểm nhờ hình ảnh khỏe khoắn, phù hợp với vai diễn, đồng thời mang đến một điểm nhấn ấn tượng bên cạnh nội dung điều tra của bộ phim.