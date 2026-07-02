



Từ ngày 1.7.2026, người lao động trên cả nước chính thức được bổ sung thêm một ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11 hằng năm) theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 28/2026/QH16 của Quốc hội.

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Đây là lần đầu tiên pháp luật quy định chính thức một ngày nghỉ hưởng nguyên lương dành cho người lao động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo đó, kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành, ngày 24.11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam và người lao động được nghỉ làm việc nhưng vẫn được hưởng đầy đủ tiền lương theo quy định.

Không chỉ bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ, Nghị quyết 28/2026/QH16 còn quy định việc miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chính sách này nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các hoạt động văn hóa, góp phần lan tỏa và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng khuyến khích Nhân dân, đặc biệt là thanh niên và trẻ em, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa trong các ngày lễ lớn của đất nước, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam và nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng.

Nghị quyết 28/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 24.4.2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Như vậy, kể từ hôm nay, quy định về việc người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam đã được áp dụng trên phạm vi cả nước.

Với quy định mới, số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động trong năm 2026 gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30.4 (1 ngày), Quốc tế Lao động 1.5 (1 ngày), Quốc khánh 2.9 (2 ngày) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 (1 ngày).