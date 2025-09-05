Tin vui lớn cho hơn 1 triệu giáo viên trên cả nước

Dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả giáo viên đều tăng

Bước vào năm học mới, một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội là chính sách đối với đội ngũ giáo viên. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn mới đây cho biết trên TTXVN rằng, ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo, Bộ đã khẩn trương xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành để kịp thời đưa chính sách vào thực tế.

Luật Nhà giáo quy định rõ: lương của đội ngũ giáo viên sẽ được xếp ở mức cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Đây được coi là bước tiến lớn trong việc khẳng định vị thế, vai trò của nhà giáo trong xã hội, đồng thời là động lực quan trọng để thu hút nhân lực chất lượng cao vào ngành giáo dục.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện dự thảo chi tiết về tiền lương, phụ cấp cùng các chính sách hỗ trợ, thu hút nhà giáo.

"Dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng, tăng thêm ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể lên tới 5-7 triệu đồng/người/tháng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương cơ bản, chưa tính với các loại phụ cấp khác", báo Dân Trí dẫn lời ông Sơn cho biết.

Trước đó, Luật Nhà giáo (Luật số 73/2025/QH15) đã được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025 và sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Luật này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc chăm lo, tôn vinh và phát triển đội ngũ nhà giáo, xác lập vị trí pháp lý, quyền và nghĩa vụ của họ trong sự nghiệp giáo dục.

Giáo viên vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp đặc biệt

Theo Kết luận 83-KL/TW của Bộ Chính trị, việc áp dụng hệ thống bảng lương mới sẽ được xem xét triển khai sau năm 2026. Còn Nghị quyết 27-NQ/TW nêu rõ: khi thực hiện chế độ tiền lương mới, sẽ tiến hành sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, trong đó bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu).

Tuy nhiên, theo quy định chuyển tiếp tại khoản 2 Điều 42 của Luật Nhà giáo 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026), nhà giáo vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên đến khi cải cách chính sách tiền lương được triển khai đầy đủ.

Như vậy, phụ cấp thâm niên nhà giáo vẫn chưa bị bãi bỏ và sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi chính sách tiền lương mới chính thức được triển khai.

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng:

Theo Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP, nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục và tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) sẽ được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Phụ cấp thâm niên là 5% mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm công tác đủ 12 tháng sẽ được cộng thêm 1% phụ cấp thâm niên.

Phụ cấp thâm niên nhà giáo: Được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng; Dùng để tính đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm như BHXH, BHYT, BHTN.