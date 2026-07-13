Jaeger-LeCoultre vừa chính thức công bố nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Hàn Quốc IU trở thành Đại sứ Toàn cầu mới của thương hiệu. Đây được xem là bước tiến lớn tiếp theo trong sự nghiệp của ngôi sao 33 tuổi, khi cái tên IU giờ đây gắn liền với một trong những nhà chế tác đồng hồ cao cấp lâu đời và uy tín bậc nhất Thụy Sĩ.

Màn hợp tác được hé lộ qua loạt phim phỏng vấn độc quyền mang tên The Hour Before, nơi IU trò chuyện cùng một người phỏng vấn giấu mặt phía sau ống kính. Mỗi câu hỏi khởi nguồn từ những khái niệm quen thuộc trong chế tác đồng hồ, rồi tự nhiên dẫn lối đến ký ức, hệ giá trị sống, thị hiếu thẩm mỹ và thế giới quan của nữ nghệ sĩ. Qua đó, thước phim làm nổi bật điểm chung giữa nghệ thuật và kỹ nghệ thủ công: Lòng kiên nhẫn, sự tận tụy và hành trình bền bỉ theo đuổi sự hoàn hảo phía sau ánh đèn sân khấu.

Ông Jérôme Lambert, Giám đốc Điều hành của Jaeger-LeCoultre, bày tỏ: "Chúng tôi vui mừng được chào đón IU gia nhập đại gia đình Jaeger-LeCoultre. Cá tính nguyên bản, lòng tận tụy với nghề và sự thanh lịch kín đáo của cô hòa quyện sâu sắc với các giá trị mà thương hiệu hằng theo đuổi".

Lựa chọn của Jaeger-LeCoultre không gây bất ngờ với những ai theo dõi hành trình của IU. Từ danh xưng "em gái quốc dân" thuở mới vào nghề, cô đã chọn một lối đi riêng bằng sự khiêm nhường, tính kỷ luật khắt khe và niềm tin vững chãi để vươn lên thành một trong những nghệ sĩ uy tín nhất của thế hệ hiện tại, chinh phục công chúng toàn cầu bằng cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Con đường ấy được thương hiệu ví như chính triết lý chế tác của mình: Giống những bậc thợ đồng hồ tại Vallée de Joux dành vô số giờ thầm lặng hoàn thiện từng chi tiết cơ học nhỏ nhất, tư duy sáng tạo của IU cũng được định hình bởi lòng kiên nhẫn và nỗ lực chạm đến đỉnh cao.

Ở khía cạnh hình ảnh, thần thái của IU được định nghĩa bằng nét duyên dáng tự nhiên và vẻ thanh lịch kín đáo không cần phô trương, điều giao hòa với tinh thần thiết kế của nhà sáng tạo nên chiếc đồng hồ biểu tượng Reverso. Sắp tới, IU cũng sẽ xuất hiện trong chiến dịch quảng bá quy mô lớn dành cho dòng đồng hồ huyền thoại này.

Tin vui từ Jaeger-LeCoultre đến với IU trong một thời điểm khá đặc biệt. Ngày 10/7 vừa qua, công ty quản lý EDAM Entertainment của IU và ACE FACTORY của tài tử Lee Jong Suk đồng loạt xác nhận cặp đôi đã chia tay sau 4 năm công khai hẹn hò, đồng thời cho biết cả hai "quyết định trở thành đồng nghiệp tốt của nhau". Trước đó cùng ngày, Dispatch đưa tin hai người đường ai nấy đi vì lịch trình quá bận rộn.

IU và Lee Jong Suk quen biết từ năm 2012 khi cùng dẫn chương trình âm nhạc Inkigayo của đài SBS, giữ mối quan hệ bạn bè suốt gần một thập kỷ trước khi xác nhận hẹn hò vào cuối năm 2022. Đây từng được xem là một trong những cặp đôi quyền lực và được yêu mến bậc nhất showbiz Hàn, nên thông tin chia tay khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối.

Dù vậy, có thể thấy IU đang dồn toàn lực cho sự nghiệp. Nữ nghệ sĩ đang chuẩn bị phát hành album mới và tổ chức concert quy mô lớn tại sân vận động chính Goyang Sports Complex vào tháng 9, song song với việc mở rộng mảng diễn xuất sau thành công của When Life Gives You Tangerines và Perfect Crown. Việc trở thành Đại sứ Toàn cầu của Jaeger-LeCoultre càng cho thấy vị thế của cô không hề lung lay sau những ồn ào đời tư.