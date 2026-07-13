World Cup đang là sự kiện thể thao được chú ý nhất hiện tại trên toàn cầu. Giữa lúc những trận cầu kịch tính diễn ra, Quách Mỹ Mỹ là cái tên bị cơ quan chức năng xứ tỷ dân nêu tên trên các phương tiện truyền thông để cảnh báo về việc cá độ bóng đá vi phạm pháp luật.

Theo đó, vào mùa World Cup 2014, Quách Mỹ Mỹ và 8 người khác đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vì liên quan đến đường dây tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn xuyên quốc gia. Vụ việc không chỉ khiến dư luận chấn động mà còn phanh phui hàng loạt bê bối khác trong cuộc sống thật của người đẹp này. Ngoài tổ chức cá độ đá banh, Quách Mỹ Mỹ còn bị điều tra hành vi bán dâm, làm "tú bà" dắt mối các cô gái trẻ phục vụ đại gia và hưởng hoa hồng. Tại cơ quan chức năng, cô khai nhận mở sàn cá độ và môi giới mại dâm để trả nợ cờ bạc. Theo Quách Mỹ Mỹ, cô có hơn 60 lần đến Ma Cao, Hong Kong (Trung Quốc) và nhiều nước khác để đánh bạc, mắc nợ lên tới 260 triệu NDT (khoảng 900 tỷ đồng). Những thông tin này khiến dư luận choáng váng bởi trước đó Quách Mỹ Mỹ luôn xây dựng hình ảnh một "phú bà trẻ tuổi", khẳng định khối tài sản của mình đến từ đầu tư, kinh doanh và làm nghệ thuật.

Trong các phiên xét xử, Quách Mỹ Mỹ nhiều lần bật khóc, thừa nhận bản thân đã quá ham hư vinh, bị đồng tiền che mờ lý trí và đi vào con đường sai lầm phạm pháp. Cô gửi lời xin lỗi tới công chúng cũng như gia đình, đồng thời bày tỏ mong muốn được làm lại cuộc đời. Năm 2015, Quách Mỹ Mỹ bị tuyên án 5 năm tù giam. Bản án được xem là cái kết cho chuỗi ngày sống xa hoa bất chấp pháp luật của người đẹp.

Năm 2014, cảnh sát Trung Quốc bắt giữ Quách Mỹ Mỹ vì tổ chức cá độ bóng đá. Từ vụ việc, cơ quan chức năng còn phát hiện người mẫu này đã có hành vi bán dâm, làm "tú bà" dắt mối các cô gái trẻ phục vụ đại gia. Ảnh: Sina.

Cô bị tuyên phạt 5 năm tù giam. Ảnh: Weibo.

Sao nữ 9X đầu tiên trong showbiz Hoa ngữ đi tù 2 lần

Sinh năm 1991, Quách Mỹ Mỹ lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khi cả cha lẫn mẹ đều từng vướng vòng lao lý, có tiền án. Dù vậy, người đẹp vẫn nuôi mộng bước chân vào giới giải trí. Sau khi giành ngôi quán quân tại một cuộc thi ca hát ở Thâm Quyến (Trung Quốc), cô nhanh chóng tận dụng danh hiệu này để tiến thân vào showbiz với vai trò ca sĩ.

Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng khả năng thu hút truyền thông, Quách Mỹ Mỹ không dừng lại ở âm nhạc mà tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Cô từng góp mặt trong bộ phim Breaking The Waves cùng dàn sao nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh và Trần Kiều Ân. Thậm chí, vào năm 2013, người đẹp còn tự đầu tư sản xuất một bộ phim lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình với hy vọng tạo tiếng vang và nâng tầm danh tiếng.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, sự nghiệp nghệ thuật của Quách Mỹ Mỹ không có nhiều khởi sắc. Sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn chỉ là gương mặt mờ nhạt trong làng giải trí Hoa ngữ. Khi con đường nghệ thuật rơi vào bế tắc, người đẹp bắt đầu lựa chọn những chiêu trò gây tranh cãi để thu hút sự chú ý của công chúng. Từ việc diện trang phục táo bạo, thực hiện những bộ ảnh khoe thân phản cảm đến liên tục đăng tải hình ảnh cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội, Quách Mỹ Mỹ dần nổi tiếng theo cách không ai ngờ tới.

Quách Mỹ Mỹ là người đẹp tai tiếng của showbiz Trung Quốc 1 thời. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, con đường đi lên bằng thị phi của Quách Mỹ Mỹ không kéo dài. Cô bị bắt, đi tù 5 năm cho tội danh tổ chức cá độ bóng đá và môi giới mại dâm vào năm 2014. Năm 2019, Quách Mỹ Mỹ được trả tự do. Những tưởng cô sẽ hoàn lương, làm lại cuộc đời nhưng đến tháng 3/2021, Quách Mỹ Mỹ bị cảnh sát bắt vì tham gia đường dây sản xuất và bán thực phẩm giảm cân chứa thành phần nguy hại.

Tháng 9/2021, Quách Mỹ Mỹ bị phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Sau khi nghe thẩm phán đọc bản án dành cho mình, Quách Mỹ Mỹ suy sụp, bật khóc và liên tục xin được hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, bản án dành cho cô vẫn không thay đổi. Vụ việc đã biến Quách Mỹ Mỹ trở thành kiều nữ Cbiz đầu tiên trong lịch sử đi tù tới tận 2 lần. Trên mạng xã hội, khán giả mỉa mai cô là "sao nữ tù tội". Tháng 9/2023, Quách Mỹ Mỹ được ra tù sớm nhờ cải tạo tốt.

Năm 2021, cô ngồi tù lần 2 vì tham gia đường dây sản xuất và bán thực phẩm giảm cân chứa thành phần nguy hại. Ảnh: Sina.

Cuộc sống hiện tại ra sao?

Sau khi ra tù, Quách Mỹ Mỹ chuyển sang làm DJ và đi biểu diễn ở các quán bar để kiếm thu nhập. Đến tháng 4/2025, cô livestream bán “búp bê tâm linh”, quảng cáo có thể đổi vận và bị nền tảng khóa tài khoản. Dù đã bị nền tảng MXH cảnh cáo, Quách Mỹ Mỹ vẫn ngang nhiên đổi sang tài khoản khác để tiếp tục bán mặt hàng gây tranh cãi nói trên.

Tháng 12/2025, cựu người mẫu trả giá đắt. Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc ra văn bản nêu tên, liệt Quách Mỹ Mỹ vào danh sách cấm vĩnh viễn trên mạng xã hội. Cô bị xóa sổ mọi thông tin trên Internet. Theo cơ quan này, cựu người mẫu 9X vi phạm quy định về Quản lý Hệ sinh thái Nội dung Thông tin Trực tuyến khi liên tục có những bài viết phô trương lối sống xa hoa hoang lạc, cổ súy giá trị sai lệch, gây ảnh hưởng đến xã hội. Do đó, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc thông báo xử lý Quách Mỹ Mỹ và các streamer có hành vi trốn thuế, kích động xung đột, bạo lực ngay trong đợt 1 của chiến dịch Làm sạch Internet. Việc Quách Mỹ Mỹ bị xóa sổ trên mạng xã hội Trung Quốc nhận được sự đồng tình của khán giả. Cô bị công chúng đánh giá là người bê bối, không mang lại giá trị tích cực cho xã hội như

Cho đến nay, Quách Mỹ Mỹ vẫn được xem là một trong những nhân vật tai tiếng nhất showbiz Hoa ngữ. Từ một cô gái nổi tiếng khắp mạng xã hội nhờ cuộc sống xa hoa, Quách Mỹ Mỹ hai lần bước vào trại giam, đánh mất danh tiếng, cơ hội và cả tương lai chỉ vì những lựa chọn sai lầm và cố bấu víu cuộc sống phù phiếm một cách bất chấp.

Quách Mỹ Mỹ đã bị xóa sổ vĩnh viễn trên không gian mạng Trung Quốc sau khi dính vô số bê bối nghiêm trọng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu