Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết tổng số lượt trúng tuyển lớp 10 năm nay đạt 109.684 lượt, do nhiều học sinh cùng lúc đỗ nhiều nguyện vọng. Đặc biệt, có thí sinh trúng tuyển tới 5 nguyện vọng, gồm một trường công lập không chuyên và bốn nguyện vọng chuyên hoặc chương trình song bằng tiếng Pháp.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 102.243 học sinh trúng tuyển vào các trường công lập. (Ảnh: Minh Đức)

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kết quả này phản ánh hiệu quả của việc mở rộng quy mô trường lớp, tăng cơ hội học tập cho học sinh Thủ đô. Hệ thống giáo dục đa dạng từ công lập, tư thục đến giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đang giúp bảo đảm cơ hội tiếp tục học tập cho mọi học sinh sau THCS.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sau khi có điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 , các cơ sở giáo dục sẽ hoàn thành việc bàn giao Phiếu báo kết quả thi cho thí sinh (bao gồm cả thí sinh tự do) chậm nhất vào 17h ngày 24/6.

Từ ngày 25/6 đến ngày 27/6, các trường THPT chuyên và trường THPT công lập xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp, đồng thời tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển; các trường THPT công lập tự chủ, trường THPT tư thục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển của học sinh.

Sở GD-ĐT cho hay, mọi thí sinh dự thi đều có quyền đề nghị phúc khảo bài thi theo quy định. Tuy nhiên, mỗi bài thi chỉ được phúc khảo một lần.

Cụ thể, từ ngày 19/6 đến ngày 24/6, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo nộp Đơn xin phúc khảo bài thi tại cơ sở giáo dục nơi học lớp 9 năm học 2025-2026; thí sinh tự do nộp đơn tại cơ sở giáo dục nơi đăng ký dự thi.

Ngày 9/7, UBND cấp xã sẽ cử cán bộ nhận Phiếu báo kết quả phúc khảo bài thi vào lớp 10 tại Sở GD-ĐT Hà Nội (qua Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục). Các cơ sở giáo dục tiếp nhận Phiếu báo kết quả phúc khảo bài thi vào lớp 10 từ UBND cấp xã thuộc địa bàn quản lý và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Từ ngày 10/7 đến 12/7, các trường THPT chuyên và trường THPT công lập hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển sau phúc khảo (nếu có). Trong khi đó, trường THPT công lập tự chủ, trường THPT tư thục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển bổ sung của học sinh (nếu có).

Khánh Linh (t/h)