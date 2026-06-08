Tin tức vụ phong bì cưới không có tiền mừng, chỉ có tờ giấy “TRỪ NỢ": Sự việc đang gây tranh cãi

Tiền bạc vốn là một trong những thứ dễ khiến các mối quan hệ trở nên nhạy cảm, đặc biệt khi chuyện vay - trả kéo dài qua nhiều năm. Mới đây, một bài đăng trên Threads đã khiến cư dân mạng tranh cãi chỉ từ một chiếc phong bì mừng cưới không có tiền bên trong.

Theo đó, tài khoản đăng tải câu chuyện cho biết: “10 năm trước tôi vay bạn 2 triệu. Nay đám cưới tôi, bạn mừng phong bì không lõi, chỉ kèm tờ giấy TRỪ NỢ. Sao lại có người tính toán, ích kỷ chứ” . Đi kèm bài viết là hình ảnh chiếc phong bì cưới bên trong không có tiền mặt mà chỉ có tờ giấy ghi nội dung “Hết nợ bạn nhé!”.

Bài đăng nhận về 824k lượt xem chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng lan truyền trên Threads và kéo theo hàng loạt tranh luận.

Phần lớn cư dân mạng lại không đứng về phía người đăng bài mà nghiêng về phía người cho vay. Nhiều người cho rằng việc “trừ nợ vào tiền mừng cưới” là điều hoàn toàn dễ hiểu, thậm chí còn khá nhẹ nhàng nếu đặt trong bối cảnh khoản vay đã kéo dài suốt 10 năm chưa được hoàn trả.

Không ít bình luận nhấn mạnh rằng 2 triệu đồng ở thời điểm khoảng năm 2015 - 2016 không hề là con số nhỏ. Với nhiều sinh viên hoặc người mới đi làm khi đó, đây có thể là khoản tiền đủ chi trả học phí hoặc sinh hoạt trong thời gian dài.

“10 năm trước tầm 2016 nhỉ? 2 triệu trả được 1 năm học của sinh viên rồi”, “2 triệu 10 năm trước mua được nửa chỉ vàng đó”, “1 chỉ vàng 10 năm trước có 3 - 3,5 triệu, giờ là 15 triệu”, “2 triệu của 10 năm trước có khi bây giờ 6 triệu cũng không chừng”,... là một số bình luận từ dân tình.

Bên cạnh giá trị tiền bạc, điều khiến netizen bàn luận nhiều hơn cả là việc bạn bè mà vay tiền suốt một thập kỷ nhưng không chủ động hoàn trả. Theo nhiều người, nếu chủ nợ vẫn giữ liên lạc, vẫn đi đám cưới và chỉ âm thầm “trừ nợ” qua phong bì thì đã là cách xử lý khá văn minh.

“10 năm mà không trả được tức là không có ý trả”, “Có 2 triệu mà chục năm không trả, người ta làm thế là quá đúng”, “Người ta không thèm đòi nữa nên làm cách này cho xong”, 10 năm mà không trả nổi người ta 2 triệu thì bạn nên xem lại cách sống của mình đi, người ta làm thế cũng không sai đâu, có nợ thì trả, 10 năm trước 2 triệu cũng không phải ít ỏi gì!”, “Tính toán, ích kỷ gì trời ? Bà nợ người ta tận 10 năm tới giờ bà không trả nên người ta đi đám cưới bà không đi tiền cũng đúng thôi”,...

Tuy nhiên, sau khi bài đăng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhiều người cũng nhanh chóng phát hiện đây thực chất là một dạng “ragebait” - tức nội dung được tạo ra với mục đích kích động tranh cãi, khiến người xem tức giận hoặc bức xúc để tăng tương tác.

Thực tế, hình ảnh phong bì “trừ nợ” này đã xuất hiện trên mạng xã hội từ nhiều năm trước. Cứ mỗi lần được đăng tải lại, câu chuyện lại được biến tấu theo một bối cảnh khác nhau để thu hút bình luận và tranh cãi từ cư dân mạng.

Hình ảnh được sử dụng làm “mồi nhử phẫn nộ” từ năm này qua năm khác (Ảnh chụp màn hình)

Vì vậy, không ít người cũng nhắc nhau nên tỉnh táo trước những nội dung đang viral trên MXH, đặc biệt là các bài đăng dễ tạo cảm xúc mạnh hoặc kích thích tranh cãi. Bởi đôi khi, điều được lan truyền nhiều nhất chưa chắc đã là sự thật, mà đơn giản chỉ là một “mồi nhử phẫn nộ” được dựng lên để kéo tương tác.