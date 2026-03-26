Tin rất vui: Hàng loạt trường ĐH Việt Nam có mặt trong 1 bảng xếp hạng quốc tế

Ngày 25/3/2026, Tổ chức xếp hạng QS công bố bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2026 (gọi tắt là QS Subject 2026).

Bảng xếp hạng có 7 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam góp mặt ở bảng chung, tăng ba đơn vị so với năm ngoái và đông nhất từ trước đến nay. Trong đó có 4 trường lần đầu góp mặt: Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường đại học Anh Quốc Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường đại học Ngoại thương. Trong nhóm trường lần đầu có tên trong bảng xếp hạng này, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM đã ghi dấu ấn với thứ hạng 101-150 ở ngành nghệ thuật và thiết kế (lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn).

Còn xếp theo ngành có 13 cơ sở đào tạo góp mặt ở 23 ngành, tăng bốn cơ sở nhưng giảm hai ngành.

Theo đó, ĐHQG-HCM có 4/5 nhóm ngành được xếp hạng, tăng 1 nhóm ngành so với kỳ xếp hạng trước, đồng thời có 14 ngành đào tạo được xếp hạng trong năm nay.

Trong đó, nhóm ngành Nghệ thuật và Nhân văn là nhóm ngành mới được xếp hạng, ở nhóm 501–550 thế giới. Các nhóm ngành còn lại đều cải thiện thứ hạng, cụ thể: nhóm Kỹ thuật và Công nghệ xếp hạng 351 thế giới; nhóm Khoa học Xã hội và Quản lý xếp hạng 341 thế giới; nhóm Khoa học Tự nhiên xếp hạng trong nhóm 401–450 thế giới.

Kết quả xếp hạng theo nhóm ngành của ĐHQG-HCM theo QS Subject 2026.

Ở cấp độ ngành, ĐHQG-HCM có 14 ngành được xếp hạng, trong đó có 13 ngành nằm trong Top 500 các đại học xuất sắc nhất thế giới. So với kỳ trước, có 1 ngành lần đầu được xếp hạng là Luật; 4 ngành tăng hạng gồm: Khoa học máy tính và hệ thống thông tin, Hóa học, Khoa học môi trường, Ngôn ngữ học.

Kết quả xếp hạng QS Subject của ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2026.

Bảng xếp hạng QS Subject 2026 có số lượng các trường tham gia lớn nhất từ trước đến nay. QS đã tiến hành phân tích dữ liệu của 6.273 cơ sở đào tạo đến từ 166 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ đó xếp hạng chính thức 1.908 cơ sở đủ điều kiện.

QS Subject 2026 tiếp tục đánh giá các ngành, nhóm ngành đào tạo dựa trên 5 tiêu chí gồm: danh tiếng học thuật, danh tiếng với nhà tuyển dụng, tỷ lệ trích dẫn trên bài báo, chỉ số H-index và mạng lưới nghiên cứu quốc tế (IRN). Trọng số các tiêu chí được điều chỉnh phù hợp với đặc thù từng ngành.

Tổng hợp