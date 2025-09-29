Do năm nay có tháng nhuận, tháng 10 Dương lịch lại trùng với giai đoạn cuối của tháng Dậu (Kim) và đầu tháng Tuất (Thổ) - một sự giao thoa Ngũ Hành đòi hỏi sự chú ý đặc biệt. Khi tháng Dậu kết thúc và tháng Tuất bắt đầu từ tiết khí Sương Giáng, năng lượng chủ đạo là sự chuyển tiếp từ Kim lạnh (tính Thận trọng, Quyết đoán) sang Thổ Khí Khô (tính Kiên trì, Bảo thủ).

Sự giao thoa này tạo nên một bầu không khí phong thủy có tính 'Táo Khô' cao độ, dễ khuếch đại sự cứng nhắc trong giao tiếp, dẫn đến những tranh cãi không cần thiết và sự khó khăn trong việc nhượng bộ, làm ảnh hưởng đến các quyết định tài chính và sức khỏe.

Nhiệm vụ của mỗi cá nhân là tìm cách 'bù đắp yếu tố Thủy (nước)' để làm dịu sự khô hạn của Kim Thổ, từ đó điều hòa khí trường, giữ được sự linh hoạt và tỉnh táo cần thiết.

Tháng 10/2025 với quẻ tượng Kim Thổ khô táo đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: Trong mọi tình huống đối mặt với thay đổi và thách thức, sự cảnh giác, linh hoạt và biết cách nhượng bộ là chìa khóa sống còn. Điều này đòi hỏi chúng ta phải không ngừng quan sát, đánh giá tình hình một cách chính xác và lựa chọn động thái cũng như đối tác/đối thủ một cách khôn ngoan. Song song đó, việc duy trì thiện chí với mọi người và giành được sự ủng hộ từ cộng đồng sẽ là yếu tố quyết định để đảm bảo sự thành công và ổn định cá nhân.





1. Cơ hội vàng "Thần linh phù trợ" không nên bỏ qua

Tháng 10 mang đến những ngày mang năng lượng siêu tích cực, được các học giả phong thủy đánh giá cao về khả năng cải thiện vận mệnh, thu hút tài lộc và hóa giải nghiệp xấu. Đây là những ngày mà bạn nên chủ động lên kế hoạch cho các hoạt động quan trọng.

Ngày 6/10 Dương lịch, tức ngày Rằm tháng 8: Đây là ngày Vía Thái Âm Tinh Quân (Thần Mặt Trăng) và Ông Tơ Bà Nguyệt (Nguyệt Lão) đản sinh. Đây là cơ hội hiếm có để cầu tài, tăng phúc, xua đuổi xui xẻo (đặc biệt là các vận rủi liên quan đến cảm xúc và tiền bạc), và là ngày cực kỳ linh ứng để cầu duyên (cho người độc thân), cầu phúc lộc và cầu sức khỏe lâu dài.

Cũng trong ngày này, là ngày Thiên Xá (một trong những ngày cực kỳ tốt trong năm), rất thích hợp để cầu phúc, cưới hỏi, khai trương, chuyển nhà, cầu tự và đặc biệt là thực hiện các nghi thức sám hối, tăng thêm tài khố (bổ sung tài lộc).

Ngày 18/10 (thứ Bảy) tức ngày 27/8 Âm lịch: Ngày tiêu tai giải hạn: Ngày này là Ngày giáng sinh của Bắc Đẩu Chân Quân, rất thích hợp để thực hiện các nghi thức giải trừ tai họa cá nhân và gia đình. Việc hướng tâm đến các vì sao Bắc Đẩu sẽ giúp bạn được bảo hộ, hóa giải những áp lực và xung đột mà năng lượng khô cứng của Kim Thổ mang lại.





2. Cảnh báo về tài chính, tâm lý và sức khỏe

Sự khô táo của Kim và Thổ tạo ra những thách thức lớn mà bạn cần phải đặc biệt lưu tâm và phòng ngừa một cách chủ động.

Về tài chính và quyết định:

- Tuyệt đối tránh quyết định bộc phá và cứng nhắc: Tính Kim và Thổ dễ khiến bạn trở nên bảo thủ, khó chấp nhận ý kiến trái chiều và đưa ra quyết định quá nhanh. Mọi quyết định liên quan đến tiền bạc đều cần được làm rõ ràng mọi điều khoản bằng văn bản; tránh xa mọi lời hứa suông hoặc cam kết miệng đơn thuần.

- Xây dựng uy tín cá nhân: Đây là thời điểm vàng để củng cố lòng tin. Hãy nói được làm được, việc giữ lời hứa sẽ giúp bạn nâng cao đáng kể sự tin cậy và thiện cảm từ đối tác, đồng nghiệp và khách hàng.

Về tâm lý và giao tiếp:

- Giảm khô và dưỡng ẩm tâm lý: Khí Kim Thổ táo bạo dễ khiến bạn căng thẳng, khó chịu và dễ nổi nóng. Hãy chủ động tiếp xúc với các yếu tố Thủy (nước), thường xuyên bổ sung nước, thực hiện các hoạt động tĩnh tâm (như thiền) để dưỡng tính.

- Màu sắc cứu cánh: Để khắc phục sự khô cứng và nóng nảy trong tâm lý, những người không thích Kim Thổ nên ưu tiên các màu sắc Tương Sinh/Tương Trợ Thủy như màu lạnh, màu nhạt (trắng, bạc, xanh dương nhạt, đen) trong trang phục và đồ trang trí. Việc sử dụng các gam màu này là một hình thức ám thị tâm lý mạnh mẽ, giúp bạn duy trì trạng thái bình tĩnh và ít bị kích động hơn.

- Chọn lọc từ ngữ và tránh nói xấu: Trong giao tiếp, bạn cần hết sức lưu ý đến cách dùng từ, tránh thái độ hoặc lời lẽ quá trực tiếp, sắc bén, thậm chí là khắc nghiệt (Tính Kim). Hãy giữ sự chân thành nhưng không được quá khích, tránh xa những cuộc tranh cãi vô bổ và xung đột cá nhân ở nơi làm việc để bảo vệ năng lượng của mình.

- Tránh xa tranh cãi: Tháng này mọi người dễ bị kích động và lợi dụng. Tuyệt đối không tham gia vào các cuộc đấu khẩu, tranh cãi online hoặc bất kỳ cuộc chiến dư luận nào để bảo vệ sự bình yên và danh tiếng cá nhân.

- Lưu ý đến nguy cơ kiệt sức: Trong công sở, hãy tránh làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức và phòng ngừa các xung đột giữa cá nhân với cá nhân.

Về sức khỏe và sinh hoạt:

- Bảo vệ nội tạng liên quan đến Kim và Thủy: Cần đặc biệt chăm sóc các cơ quan liên quan đến hành Kim và Thủy như phổi, đại tràng, thận và bàng quang. Tính khô của tháng này sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hóa. Hạn chế ăn uống cay nóng, khô ráo để phòng ngừa ho khan, táo bón, đau họng và các vấn đề về đường ruột.

- Dưỡng âm bổ thủy: Chủ động bổ sung nước, dưỡng ẩm để giảm bớt sự khô nóng. Nên tăng cường sử dụng các loại thực phẩm 'Nhuận Táo' như nấm tuyết (ngân nhĩ), bách hợp, mật ong, lê để làm dịu cơ thể.

- Nguy cơ mất ngủ và tâm lý: Con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất ngủ và mơ màng do khí khô táo. Cần tăng cường khả năng tự quan sát cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, tránh để cảm xúc tiêu cực tích tụ dẫn đến bùng nổ hoặc sụp đổ bất ngờ.

- Tuyệt đối cấm kỵ thức khuya: Cố gắng đi ngủ sớm là lời khuyên quan trọng nhất. Thức trắng đêm là điều cấm kỵ trong tháng này, vì sẽ làm hao tổn sinh khí và dễ gây ra bệnh tật.

- Sinh hoạt tĩnh tâm: Để tu thân dưỡng tính, bạn nên tìm đến thiên nhiên, đi dạo bộ, làm vườn hoặc tham gia các hoạt động nghệ thuật như viết lách, vẽ tranh, nhiếp ảnh để giải tỏa năng lượng và thể hiện bản thân một cách lành mạnh.





3. Ai được hưởng lợi, ai cần phòng ngừa trong tháng 10?

Năng lượng Kim Thổ vượng mạnh sẽ phân hóa vận may của các mệnh sau.

Nhóm đón nhận cơ hội: Những người có lá số Tứ Trụ thiếu Kim hoặc thiếu Thổ Khô sẽ cảm thấy năng lượng cá nhân tăng vọt trong tháng này. Đây là cơ hội hiếm có để chủ động nắm bắt, đẩy mạnh công việc và khai phá những dự án khó khăn bấy lâu. Hãy tự tin hành động để gặt hái thành tựu.

Nhóm cần phòng ngừa: Những người kị Kim hoặc kị Thổ cần đặc biệt chú ý đến áp lực từ môi trường xung quanh, tránh việc tiêu hao năng lượng quá mức hoặc rơi vào các cuộc xung đột gay gắt. Trong những trường hợp cảm thấy quá tải, hãy chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình hoặc cố vấn chuyên nghiệp.

Ngoài ra, khí Kim Thổ vượng lên cao trong tháng này cũng làm tăng nguy cơ về các tai họa tự nhiên liên quan đến sự khô nóng, thiếu nước và địa chất.

Chẳng hạn như cần đặc biệt cảnh giác với các nguy cơ hoạt động địa chất (động đất) và các tai họa liên quan đến sự khô cạn, hỏa hoạn (do thiếu ẩm). Luôn theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết và các cảnh báo thiên tai. Khi ra ngoài, tránh các khu vực có nguy cơ cao. Trong nhà, cần trang bị sẵn các dụng cụ khẩn cấp như bình chữa cháy. Khí Kim Thổ làm khô cạn, nên nên dự trữ nước uống và kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị liên quan đến nước trong nhà như ống nước, bình nóng lạnh để tránh gián đoạn sinh hoạt do vấn đề cấp nước.

Chúc tất cả mọi người bước vào tháng 10 với một tâm thế vững vàng, kiên định, đạt được những thành tựu như mong muốn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)