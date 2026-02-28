Dương Mịch sao lại bị đối xử thế này?

Dàn sao khắp thế giới nói chung và các nghệ sĩ Cbiz nói riêng đang nô nức khoe sắc tại Milan Fashion Week. Trong đó, sự xuất hiện của Dương Mịch tại tuần lễ thời trang với vai trò đại sứ của thương hiệu Prada, nhận được sự chú ý lớn. Tuy nhiên, cách Prada đối đãi với tiểu hoa đán 85 hàng đầu Cbiz lại đang vướng tranh cãi dữ dội tại xứ tỷ dân. Nhà mốt này bị nghi vấn biệt đãi thần tượng Kpop, ghẻ lạnh và phân biệt đối xử với Dương Mịch.

Dương Mịch đến Milan Fashion Week với vai trò đại sứ thương hiệu thời trang. Tuy nhiên, dư luận Trung Quốc cho rằng cô đang bị Prada đối xử tệ. Ảnh: Sohu.

Là đại sứ mới toanh của Prada, Dương Mịch lẽ ra phải có màn chào sân đẳng cấp. Tuy nhiên, minh tinh xứ Trung lại không nhận được đãi ngộ xứng tầm. Theo đó, khi lên đường sang Milan, Dương Mịch được nhà mốt đưa diện trang phục mà Karina (aespa) từng mặc trước đây. Vào ngày diễn ra show chính, cùng lại đại sứ thương hiệu nhưng Dương Mịch phải đi xe thương mại đến địa điểm tổ chức, trong khi Karina được Prada đưa đón bằng xe sang.

Ngay cả chỗ ngồi trong khán phòng cũng khác biệt khi Dương Mịch ngồi cùng hàng với một boygroup Cbiz kém tên tuổi, còn Karina lại ngồi cùng với "nữ hoàng tuyết" nổi tiếng toàn cầu Eileen Gu. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn phát hiện phía Prada chẳng thèm tag tên Dương Mịch vào các bài đăng trên MXH của họ.

Dương Mịch phải diện lại mẫu trang phục mà Karina từng mặc. Ảnh: Sina.

Nữ idol Kpop được Prada đưa đón bằng xe sang, trong khi Dương Mịch chỉ được ngồi ô tô thương mại dù cả 2 đều là đại sứ thương hiệu. Ảnh: QQ.

Cách đối đãi bị đánh giá khác biệt 1 trời 1 vực của thương hiệu này đối với Dương Mịch và Karina khi cả 2 cùng tham dự sự kiện gây bàn tán. Trên MXH, sự việc của mỹ nhân 8X lần nữa khiến công chúng đặt ra câu hỏi phải chăng các nhãn hàng cao cấp có sự phân biệt đối xử giữa sao Hàn và sao Hoa ngữ?

Năm 2025, BVLGARI hứng gạch đá vì bị cho là o bế Lisa, đối xử tệ với Lưu Diệc Phi. Theo đó, Diệc Phi và Lisa từng tham dự sự kiện do BVLGARI tổ chức tại Ý với tư cách đại sứ. Sau khi sự kiện khép lại, tài khoản MXH chính thức của Jean-Christophe Babin (Tổng giám đốc điều hành của BVLGARI) đã chia sẻ loạt ảnh bên các nghệ sĩ. Trong đó có 1 bức ảnh cho thấy Lưu Diệc Phi có lẽ đã bị chèn ép, phải ngồi khép nép, co rúm vai trên hàng ghế đầu đến mức tưởng chừng chẳng còn chỗ để thở.

Trái với tình cảnh chật chội của Lưu Diệc Phi, Lisa lại được ngồi với tư thế đầy thoải mái, rộng rãi và ánh đèn sự kiện dường như cũng đổ hết về phía thành viên BLACKPINK giúp cô sáng bừng trong ảnh tập thể. Không chỉ vậy, Lisa còn trở thành tâm điểm trong hàng loạt ảnh được CEO đăng tải. Điều này khiến netizen Trung Quốc bất mãn, chỉ trích BVLGARI thiếu tôn trọng, phân biệt đối xử giữa các đại sứ.

Hình ảnh Lưu Diệc Phi ngồi chật chội, co rúm vai trên hàng ghế đầu làm dấy lên tranh cãi "thần tiên tỷ tỷ" bị phân biệt đối xử. Ảnh: Sina.

Năm 2023, showbiz xứ tỷ dân từng bùng nổ tranh cãi Dior o bế sao Hàn, ghẻ lạnh sao Hoa ngữ. Nguyên nhân đến từ việc, Chương Tử Di và Lưu Vũ Hân phải xếp hàng vào show như các khách mời bình thường. Thậm chí đại hoa đán họ Chương còn phải tự chi trả toàn bộ chi phí thuê khách sạn. Suốt cả show diễn, giám đốc nhãn hàng không hề ra tiếp đón hay chào hỏi các ngôi sao đến từ Trung Quốc.

Khác với tình cảnh hẩm hiu của Chương Tử Di hay Lưu Vũ Hân, Jisoo (BLACKPINK) lại được kẻ đón người đưa, lo từ A đến Z như "bà hoàng". Nữ thần tượng Kpop đến nơi tổ chức show bằng xe riêng do nhà mốt sắp xếp, giám đốc của nhãn hàng cũng đích thân ra đón cô. Tại hàng ghế đầu của show, Jisoo ngồi gần tỷ phú Bernard Arnault.

Chương Tử Di phải tự chi trả chi phí, ngồi nép ở 1 góc như những ngôi sao kém tiếng trong sự kiện của Dior. Ảnh: Sina.

Lưu Vũ Hân xếp hàng dự show như các khách mời bình thường. Ảnh: Sina.

Ngược lại Jisoo được các giám đốc quyền lực của Dior và tập đoàn LVMH đón chào. Cô được ngồi hàng ghế đầu cùng những gương mặt danh tiếng nhất. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu