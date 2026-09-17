Tin nhắn lúc 4 giờ sáng của Hari Won cứu cả cuộc đời Nam Em

Vợ chồng Hari Won và Trấn Thành được nhiều nghệ sĩ Việt ủng hộ, quan tâm. Hội bạn của cả hai cũng quy tụ toàn những gương mặt đình đám, để có được điều này là do thái độ cả hai dành cho bạn bè xung quanh. Mới đây, đoạn trò chuyện của Nam Em nói về tin nhắn của Hari Won đã cứu cô ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực bất ngờ viral lại trên MXH.

Những ai theo dõi Nam Em đều biết năm 2018 là khoảng thời gian cô trải qua nhiều biến cố trong tình cảm, gia đình, công việc. Theo lời Nam Em, khi đó cô đăng một dòng trạng thái đầy tâm trạng: "Nếu ngày mai tôi không thức dậy thì có ai tìm tôi không?". Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ Hari Won hỏi thăm tình hình sức khỏe.

Nam Em kể: "Tôi nhớ đêm hôm đó tôi có post một câu là "Nếu ngày mai tôi không thức dậy thì có ai tìm tôi không?". Thì 4h sáng hôm sau, tôi đọc được tin nhắn của chị Hari Won hỏi về việc tôi bị đột quỵ hay gì đó. Đúng là đêm hôm đó tôi rất bế tắc, tôi nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc đời vì quá áp lực, về chuyện tình cảm vừa kết thúc, rồi nhà hàng, bạn bè... không có bạn bè để chia sẻ. Nhờ tin nhắn đó tôi thấy mình cũng được quan tâm, được sự lo lắng của rất nhiều người mà tại sao mình phải làm như vậy?".

Điều khiến Nam Em xúc động là dù tin nhắn ấy thực chất bắt nguồn từ một sự nhầm lẫn, nó lại đến đúng thời điểm cô cảm thấy cô độc và tuyệt vọng nhất. Chỉ một lời hỏi han, trong hoàn cảnh ấy, cũng đủ khiến cô nhìn mọi thứ theo một hướng khác. Câu chuyện liên quan đến tin nhắn 4 giờ sáng sau đó được Trấn Thành tiết lộ. Theo lời nam nghệ sĩ, thời điểm đó nghệ sĩ Lê Nam gặp tai biến, các đồng nghiệp nhắn tin hỏi thăm. Tuy nhiên, Hari Won lại đọc nhầm và gửi tin nhắn cho Nam Em.

Trấn Thành từng chia sẻ: "Nghệ sĩ Lê Nam bị tai biến, anh em đồng nghiệp mới nhắn tin thăm hỏi, trong đó có vợ tôi là Hari Won. Nhưng không hiểu sao, vợ tôi đọc như thế nào mà nhắn tin hỏi Nam Em. Nội dung tin nhắn là Nam Em ơi, chị biết là hiện nay em rất là mệt mỏi vì em bị nặng lắm. Em không cần trả lời chị cũng được nhưng em phải cố gắng nghỉ ngơi em nhé".

Một sự nhầm lẫn rất đời thường lại vô tình tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt. Bởi đúng đêm đó, Nam Em cũng đang không khỏe và tinh thần ở trạng thái vô cùng bất ổn "Tối bữa hôm đó em cũng đang bệnh, em mắc cười lắm. 4 giờ sáng em dậy em đi vệ sinh, em đọc tin nhắn. Em đọc tin nhắn em mắc cười quá em ngủ lại không được luôn. Em định chọc bả mà bả không trả lời, em tưởng là anh Trấn Thành giải thích cho bả rồi", Nam Em từng bật cười nói với Trấn Thành.

Clip: Trấn Thành giải thích việc Hari Won nhắn tin hỏi thăm Nam Em bị đột quỵ

Nam Em từng thừa nhận chính tin nhắn ấy khiến cô thay đổi suy nghĩ. Trong thời điểm cảm thấy mọi thứ xung quanh đều bế tắc, cô bất ngờ nhận ra vẫn có người nhớ đến mình, lo lắng cho mình. Điều này khiến cô tự hỏi tại sao bản thân phải lựa chọn kết thúc mọi thứ khi vẫn còn những người quan tâm. Câu chuyện vì thế được nhiều người nhắc lại không phải bởi sự nhầm lẫn của Hari Won, mà bởi giá trị của một lời hỏi thăm đúng lúc. Có thể với người gửi, đó chỉ là một tin nhắn bình thường. Nhưng với người nhận đang ở thời điểm khó khăn, nó lại có thể mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Nam Em và Hari Won từng là đồng nghiệp khi cùng tham gia 7 Nụ Cười Xuân. Trong quá trình làm việc, cả hai có những tương tác thân thiết. Nam Em cũng từng nhận được sự quan tâm từ Trấn Thành. Trong một chia sẻ trước đây, Trấn Thành từng bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Nam Em. Anh nhận xét cô là người thông minh nhưng có đời sống nội tâm phức tạp và gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc.

Trấn Thành từng nói: “Rất thông minh nhưng Nam Em lại rất nội tâm có vấn đề cực kỳ nặng về mặt thần kinh. Để điều khiển được thần kinh của mình nhưng Nam Em lại không biết cách kiểm soát năng lượng. Thường lại phát ra loại năng lượng làm cho người ta phải sợ mình".

Ảnh: FBNV