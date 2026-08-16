Tin mới vụ nữ hiệu trưởng ở Ninh Bình đập bàn, ném cốc trong cuộc họp

Ngày 16/8, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, đã nắm được thông tin về vụ việc, đồng thời đề nghị UBND phường Yên Thắng tiến hành xác minh, làm rõ những nội dung liên quan.

Trước đó, khi đoạn video kể trên xuất hiện trên mạng xã hội, UBND phường Yên Thắng đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, giải trình.

Cụ thể, UBND phường Yên Thắng yêu cầu bà L.T.H., Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, báo cáo, giải trình và làm rõ các nội dung liên quan đến sự việc. Bà H. trước đây là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, nơi được xác định là địa điểm diễn ra cuộc họp trong đoạn video.

Trường Tiểu học Mai Sơn có trách nhiệm báo cáo, làm rõ sự việc. Các cá nhân, đơn vị liên quan được yêu cầu gửi báo cáo về UBND phường trước 14h ngày 15/8 thông qua Phòng Văn hóa - Xã hội.

Tiếp đó, trong chiều 15/8, những người liên quan đã được UBND phường Yên Thắng mời đến trụ sở để báo cáo, làm rõ các nội dung được phản ánh.

Thông tin bước đầu từ địa phương cho thấy, đoạn video được xác định ghi lại cảnh diễn ra trong cuộc họp vào tháng 10/2025 tại Trường Tiểu học Mai Sơn. Thời điểm này, bà L.T.H., Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, được điều chuyển, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng.

Ở chiều ngược lại, bà H.T.P., khi đó là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, được điều chuyển, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn.

Cuộc họp được tổ chức nhằm bàn giao công việc, hồ sơ, sổ sách sau khi có quyết định điều chuyển, bổ nhiệm hiệu trưởng tại hai trường. Theo nội dung được phản ánh, trong cuộc họp, bà L.T.H. có những hành động như đập bàn, ném cốc và lời lẽ bị cho là thiếu chuẩn mực trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên.

Tuy nhiên, các nội dung cụ thể, diễn biến và nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết việc xác minh thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương. Sở đã đề nghị UBND phường Yên Thắng làm rõ vụ việc và báo cáo để có cơ sở xem xét, xử lý theo quy định nếu xác định có vi phạm.