Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 26/9, tâm bão Bualoi đang ở trên khu vực miền Trung Philippines, cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Khoảng tối nay (26/9), bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ rất nhanh (trung bình 30km/h, nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường). Khả năng bão sẽ ở trên vùng biển phía tây đặc khu Hoàng Sa khoảng ngày 28/9, với cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 15.

Dự báo bão sau đó sẽ đổi hướng, đi dọc ven biển hướng về khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và phía nam đồng bằng Bắc Bộ. Thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong khoảng ngày 29/9.

Từ ngày 28-30/9, Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Huế sẽ có mưa rất lớn. Các khu vực vừa trải qua mưa lớn những ngày qua cần hết sức lưu ý nguy cơ sạt lở, lũ quét ở vùng đồi núi; ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị.

Sau khi đi qua đặc khu Hoàng Sa hôm 28/9, khả năng bão Bualoi sẽ đổi hướng di chuyển ven biển miền Trung (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Trước mắt, trong ngày 26/9, bão Bualoi sẽ gây thời tiết xấu trên biển. Trên đất liền, tàn dư bão Ragasa vẫn gây mưa ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Từ sáng 26/9 đến sáng 27/9, ở khu vực Đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 30–70mm. Cục bộ có nơi trên 150mm và khả năng có thể xảy ra mưa cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Ngoài ra, ngày và đêm 26/9, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.